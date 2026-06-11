＜Wonjungyo＞話題のメイクキープミストに持ち運びに便利なミニサイズが登場！瞬間トーンアップ（※1）ベースの人気限定色“メロンミント”も待望の定番化

株式会社Rainmakers

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、「ウォンジョンヨ メイクコーティング キープミスト 37ml」を6月24日（水）よりウォンジョンヨ公式オンラインストア、@cosme TOKYO 1階の期間限定ポップアップで先行発売、7月15日（水）より数量限定で全国発売いたします。

また、過去に限定色として発売した「ウォンジョンヨ トーンアップベース N 101 メロンミント」を定番化し、6月24日（水）よりウォンジョンヨ公式オンラインストア、@cosme TOKYO 1階の期間限定ポップアップで先行発売、6月30日（火）より全国発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、PLAZA、ローズマリー（一部店舗除く）

夏の必需品！ポーチインできる“ミニサイズ”のキープミストと赤みをカバーするグリーン下地が登場

今年4月に登場したツヤ肌仕上げのメイクキープミスト「メイクコーティング キープミスト」。摩擦や汗・水からメイクを守り、肌表面をさらさらに仕上げる“BLOCK膜”と、表情の動きにもやわらかくフィットしてメイク崩れを防ぐ“KEEP膜”の2種のベールで、1日中（※2）メイクキープを叶えるアイテムです。乾燥しにくく、まるでベールをまとったようなツヤ肌を演出してくれる優秀ミストとしてSNS上でも注目を集め、“ベースメイクの後”と“メイクの最後”にWスプレーするウォン・ジョンヨ先生おすすめの使い方も話題になりました。今回は、そんな人気アイテムから持ち運びに便利なミニサイズが限定登場！約12cmの手のひらサイズで、ポーチにすっぽり収まるコンパクト設計に。お出かけ先でのメイク直しの際や、乾燥が気になるタイミングで活躍するマストバイアイテムです。

また、今年1月に限定色として発売した「トーンアップベース N 101 メロンミント」が待望の定番化！グリーンの下地を使ったことがない方でも取り入れやすいパステルカラーで、肌トラブル等の赤みを自然にカバー。お顔全体の肌トーンを均一にし、パッと明るい印象に仕上げてくれます。紫外線や暑さで肌の赤みが気になりやすい夏時期に、ぜひ取り入れてみてください。

※1 メイクアップ効果による

※2 1日の活動時間

ウォンジョンヨ メイクコーティング キープミスト 37ml 商品情報

2種のベールで強力（※1）メイクキープ！

ツヤ肌仕上げのメイクキープミストから

ミニサイズが限定登場！

ウォンジョンヨ

メイクコーティング キープミスト 37ml

935円（税込）

※1 当社比

＜POINT＞

●ポーチにすっぽり入るミニサイズ

●2種のベールで1日中（※2）メイクキープ！

耐摩擦性、耐水性が高く、表面をさらさらに仕上げるBLOCK膜と、肌の表情変化によるメイク崩れを防止するKEEP膜の2種のベールで、1日中（※2）メイクをキープします。

※2 1日の活動時間

●薄膜ベールが、キメが整ったようなツヤ肌を演出

●2種の保湿成分in

ヒアルロン酸Na、セラミドNP配合（すべて保湿成分）

●ブリージーシトラスの香り

爽やかなシトラスと精油のリフレッシュ感のある香り。

ウォンジョンヨ トーンアップベース N 商品情報

ツヤ肌仕上げの瞬間トーンアップベースから

赤みをカバー&肌トーンを均一にさせる（※）

グリーンカラーが定番化！

ウォンジョンヨ

トーンアップベース N

全5色（定番化1色） 各1,430円（税込）

※ メイクアップ効果による

＜POINT＞

●ナチュラルなツヤ肌仕上げに

シルバーパール配合で自然なツヤ感を演出。

みずみずしいテクスチャーで伸びが良く、肌なじみのいい処方。

●SPF43 PA＋＋＋、紫外線吸収剤不使用

●3種の美容液成分in

セラミドNP、ヒアルロン酸Na、ホホバ種子油（すべて保湿成分）

●開け閉めしやすいワンタッチキャップ

＜COLOR＞

【定番化】101 メロンミント

赤み補正&肌トーンを均一に（※）

01 ピーチピンク

くすみカバー&透明感アップ（※）

02 ライムイエロー

赤みカバー&色むら補正（※）

03 スカイブルー

くすみ補正&透明感アップ（※）

04 スノーラベンダー

黄み補正&透明感アップ（※）

※ メイクアップ効果による

@cosme TOKYO 1階 期間限定ポップアップ

「Wonjungyo」の新商品発売を記念して、@cosme TOKYO 1階 にて期間限定ポップアップを開催。全国発売に先駆け、「モイストアップレディスキンパック スムースクリア」や「ウォンジョンヨ トーンアップベース N 101メロンミント」、「メイクコーティング キープミスト 37ml」をタッチアップ&ご購入いただけるほか、豪華な購入特典やボールくじにチャレンジできるコンテンツをご用意。また、ポップアップにはブランドプロデューサー ウォン・ジョンヨ氏が共同代表を務める、韓国ソウルにあるヘアメイクサロンBit&Bootとコラボレーションしたメイク体験ブース（※1）を設置いたします。Bit&Bootのメイクアップアーティストや、日本の有名メイクアーティストによる、韓国トレンドを取り入れたメイク体験ができるスペシャルイベントとなっておりますので、ぜひご来場ください。

※1 事前予約制

開催期間：2026年6月24日（水）～30日（火）

営業時間：11:00～21:00（※2）

場所：@cosme TOKYO 1階（東京都渋谷区神宮前1丁目14－27）

※2 営業時間は予告なく変更となる場合があります。

<メイク体験について>

メイク体験は、事前にご予約いただいたうえ、@cosme TOKYOにて、「Wonjungyo」のメイク商品を8,000円（税込）以上ご購入いただいた方が対象となります。所要時間は30分程度となります。

涙袋メイクの仕方、チークの入れ方等、ポイントメイクのお悩みや疑問を解決いたします。

Bit&Bootの所属のメイクアップアーティストや、モデルや女優のヘアメイクを手掛けるほか、美容雑誌等でも「#ササメイク」の愛称で幅広く活躍する佐々木一憲さん、トレンド感あふれる韓国メイクから、好印象な王道メイクまで幅広いジャンルを得意とする、いたつさんがメイクを担当いたします！（※3）

※3 当日いずれかのメイクアップアーティストが担当いたします。担当するアーティストはお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

【公式SNS】

Bit＆Boot

Instagram：@bit.boot(https://www.instagram.com/bit.boot/)

佐々木一憲さん

Instagram：@sasamake_(https://www.instagram.com/sasamake_/)

X：@sasamake_(https://x.com/sasamake_)

いたつさん

Instagram：@it1031777(https://www.instagram.com/it1031777/)

＜事前予約サイトURL（予約開始日時6月12日（金）11:00～）（※4）＞

URL：https://airrsv.net/be02/calendar

※4 当日のご予約状況により、当日枠をご用意する場合がございます。

＜購入特典（※5）＞

・「モイストアップレディスキンパックシリーズ」または「デイリーミルククレンジングシート」を1点以上ご購入：ピンセットクリップをプレゼント

・「Wonjungyo」の商品を1点以上ご購入：「Wonjungyo」ロゴ入りショッパーをプレゼント

・「メイクコーティング キープミスト」「メイクコーティング キープミスト 37ml」を含む3,000円（税込）以上ご購入：オリジナルリボンチャームをプレゼント

・5,000円（税込）以上ご購入：「Wonjungyo」オリジナルサテン巾着をプレゼント

・8,000円（税込）以上ご購入：メイク体験（要事前予約）

※5 お一人様1日1回限りのお渡しで無くなり次第終了、またイベント内容は予告なく変更する場合がございます。

ウォン・ジョンヨ プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：＠bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

Wonjungyoについて

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、「初めてメイクをした日のときめきを感じてほしい」という願いが込められたブランドです。

質感と色味にとことんこだわり、涙袋も簡単につくれる7色のアイシャドウパレットや、簡単にアイドル肌が目指せるトーンアップベース、マスカラ、クッションファンデーションなど、憧れの韓国アイドルに近づける商品が続々登場しています。ブランドロゴはウォン・ジョンヨのWと、メイクで輝いてほしいという想いからダイヤをモチーフにデザインされています。

＜ブランド公式＞

TikTok：＠wonjungyo_official_jp(https://www.tiktok.com/@wonjungyo_official_jp?lang=ja-JP)

Instagram：@wonjungyo_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyo_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyo_of_jp(https://x.com/wonjungyo_of_jp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353