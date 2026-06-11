″好きな色″で想いを届ける。Cake.jpの新スイーツブランド『Prism Arrow（プリズムアロー）』が登場

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、新ギフトスイーツブランド『Prism Arrow（プリズムアロー）』を立ち上げ、第一弾商品「Prism Arrow クッキーボックス（全6色）」を2026年6月13日（土）より販売開始いたします。

誕生日や記念日、ちょっとした感謝を伝えたい日に「何を贈ろう」と悩む時間に、新しい答えを提案するブランドが誕生しました。『Prism Arrow』は、"色を選んで贈る"というシンプルな体験を軸に、贈り手の気持ちをそのままかたちにするギフトスイーツブランドです。相手の好きな色やイメージカラーで選んだ一箱は、言葉以上に"あなたのことを考えていた"というメッセージを届けます。

＜ブランドストーリー＞

全国1,700店以上・8,000種類超のラインナップを持つCake.jpは、「スイーツで心の温度をあげる」をミッションに、記念日や特別な日のギフトシーンを長年支えてきました。

近年、ギフト市場における消費者の意識には変化が生まれています。贈られるものの“美味しさ”や“ブランド”だけでなく、贈り手の個性や相手への想いを表現できる「特別感」が求められるようになりました。そこでCake.jpが着目したのが、“色を選ぶ”という新しい体験です。直感的でビジュアル映えするこのアプローチは、SNS世代の洗練された美意識やギフト感性を刺激する、新しい提案です。想いを色にのせて、大切な人へ届ける。

そんな新しいギフトのかたちが、『Prism Arrow』です。

＜ブランドコンセプト＞

Sweet Arrows to Your Heart. ハートを射抜く、ときめきスイーツ。

プリズムが一筋の光を無数の色へと解き放つように、『Prism Arrow』の全6色は、贈る相手への"好き"や"ありがとう"を色にのせて届けます。好きな色を選ぶ楽しさ、相手を想いながら色を決める時間、そして食べた瞬間に心が射抜かれる感動。

贈る側も、受け取る側も、ときめきで満たされるギフト体験を一箱に詰め込みました。

＜ブランド名に込めた想い ＞

「Prism」は、色とりどりのカラーで“選ぶ楽しさ”や“相手の個性を表現するときめき”を意味し、「Arrow」は、贈り手の気持ちが相手の心へまっすぐ届くようにという願いを表現しています。キューピッドの矢が心を射止めるように、スイーツにのせた素直な気持ちが心に届きますように。そんな想いが込められています。

＜商品特徴：Prism Arrow クッキーボックス＞

ブランドの世界観を凝縮した「クッキーボックス」は、全6色のカラーラインナップで展開。職人が一枚ずつ手仕上げするハート型のアイシングクッキーは、サクッと香ばしいクッキーの食感と、パリッと溶けるアイシングの甘さが折り重なる上質な味わいです。中身が見える透明ボックスは、開ける前からときめきが溢れる、ジュエリーボックスのようなかわいさ。誕生日・記念日から自分へのご褒美まで、特別な瞬間をともに彩ります。

商品一覧

商品名：プリズムアロー クッキーボックス 全6色

価格：1,944円（税込）

内容量：15枚

プリズムアロー クッキー キューピッドピンク

プリズムアロー クッキー エアリーブルー

プリズムアロー クッキー トゥインクルイエロー

プリズムアロー クッキー フェアリーグリーン

プリズムアロー クッキー ミスティックパープル

プリズムアロー クッキー ピュアホワイト

＜販売場所＞

【池袋サンシャインシティアルタ 1F イベントスペース】

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル

販売期間：2026年6月13日(土)～7月5日(日)

営業時間：11:00～20:00

【ニュウマン新宿 2F エキナカ】

住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ

販売期間：2026年7月8日(水)～販売終了日未定

営業時間：月～土 8:00～21:00／日・祝 8:00～20:30

※店舗販売場所情報は以下にて更新してまいります。

最新の情報は以下のページよりご確認ください。

https://event.cake.jp/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。