医薬品製造の防虫・異物対策を学ぶ実践セミナー開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、医薬品製造現場で求められる防虫・異物対策についてGMPの基本思想から実務の進め方までを整理し、CCS（汚染管理戦略）や査察で確認されるポイントにも触れながら、日常管理に落とし込むための考え方と事例を現場で再現できる形で学べる公開セミナーを開催します。

医薬品製造では、製品品質と患者安全の観点から、衛生管理と異物混入防止が重要なテーマです。一方で、防虫・異物対策が「業者任せ」「清掃中心」になり、建屋・設備・運用の弱点が見えにくい、監査・査察での指摘につながりやすい、といった課題もあります。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：医薬品製造現場の防虫・異物対策 実践セミナー《GMPに基づく衛生管理と査察対応をリアルな実例で学ぶ》- 開催形式：オンライン（ZoomによるLive配信/アーカイブ配信）- 開催日時：【Live配信】2026/8/20（木）13:00～16:00【アーカイブ配信】2026/8/24～9/7（期間内は何度でも受講可）- 受講料：49,500円（税込） /1名（複数名受講割引あり）- 担当講師：曽根 孝之 講師（ヒューマンコネクター GMPコンサルタント）

本セミナーでは、医薬品工場の防虫・異物対策を「衛生作業」ではなくGMPに基づく現場管理として捉え直し、CCS（汚染管理戦略）や衛生教育、査察で見られる観点まで整理します。防虫管理では発生状況から建屋の気密性や施工不備など根本原因を読み解く視点と、組織づくり・設備改善・クリーンルーム対応などの実例を紹介し、異物管理では発生要因の深掘りから調査・再発防止、検査機器活用までを解説します。

セミナープログラム

- GMPのおさらい（概論、委託打切り要因、CCS 等）- 医薬品工場で働く前に教えたい重要12項目- ISPE「防虫防鼠管理の手引き（第2版）」- 防虫管理の実例／防虫・防鼠対策品／衛生管理の例- 異物管理（固形製剤、FDA査察対応例、検査機器紹介、CAPA 等）- 現場巡回のポイント（監査員はここを見る）／その他の異物対策／質疑応答想定対象- GMP実務（製造）担当者- 工程責任者・製造責任者- 品質保証・品質管理に携わる方- 医薬品製造管理者- GQP担当者※GMP概論の知識があると理解が進みます。

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/pharmaceutical-factory_pest-control_foreign-object-elimination/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向けの技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版等）を通じて、現場で活用できる知識と実務視点の提供に取り組んでいます。今後も、実務に根差した教育コンテンツの拡充を進めてまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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