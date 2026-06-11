若手離職率33.8%の課題に挑む。ヒューマンアカデミー、成長を「見える化」し定着を促すAI活用のプラットフォーム「アシビズ」が新機能を携え「総務・人事・経理Week」でデモ体験実施！

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中知信、以下「当社」）は、社員一人ひとりの成長を「見える化」する人材育成プラットフォーム「アシビズ（assist for business）」（以下、「アシビズ」）を展開しております。

同プラットフォームにおいて、「AI人格診断」および目標と行動計画を可視化する「AIマンダラチャート（R）」の結果をもとに、キャリア傾向を診断する新機能を実装いたしました。当社は、これらの新機能を実際にブースでご体感いただけるよう、2026年6月17日（水）から19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第25回 総務・人事・経理Week」に出展し、個別最適な学習体験の本格的なデモ体験を実施いたします。

【本件のポイント】

●従来機能の「AI人格診断」と「AIマンダラチャート（R）」※を掛け合わせ、自動で判定する「キャリア傾向診断」機能を新搭載

●AIが個人に最適化した学習体験をその場でお試しいただけるデモを実施。

●進化した人材育成プラットフォーム「アシビズ」を「第25回 総務・人事・経理Week」に出展

※「マンダラチャート」は一般社団法人マンダラチャート協会の登録商標です

https://mandalachart.jp/

https://biz.athuman.com/news/detail/888.php

【本件の概要】

大卒就職者の3年以内離職率が33.8％（厚生労働省調査）と高水準で推移するなか、若手人材の定着は企業の喫緊の課題となっています。従来のLMS（学習管理システム）は、受講履歴の統制や進捗管理において高い効率性を誇る一方、社員が「自らの成長を実感し、この企業で主体的な未来を描く」という、キャリアの自律性を促すアプローチとの連動が次なる課題として求められていました。このような背景から、当社では教育事業で培った知見とAI技術を融合させたGMS（Growth Management System）「アシビズ」を開発・展開してまいりました。

そしてこのたび、若手社員の「自律的な成長」をさらに加速させるため、個人の特性と目標を多角的に可視化し、一人ひとりに最適なキャリア形成を支援する新機能、「キャリア傾向診断」の追加にいたりました。

■【新機能】AIによる人格診断と「AIマンダラチャート(R)」から導き出される「キャリア傾向診断」機能

従来の学習管理（LMS）機能がさらに進化。受講者本人のモチベーションを高め、企業が個々の才能を最大限に活かすための新機能を実装しました。

【ベース機能1】AIを活用した「人格診断」による自己理解と適正配置の実現

学習者自身の「人格の指向性」を多角的に分析・可視化します。本人が深い自己理解を得られるだけでなく、管理側もメンバーの潜在的な適性を客観的に把握することが可能となります。個々の特性に応じた適切な業務アサインや、エンゲージメントを高めるコミュニケーションに活用できます。

※AI人格診断の画面イメージ。個人の特性を客観的に診断し、自己理解を促します。【ベース機能2】目標へのロードマップを具現化する「AIマンダラチャート（R）」

中心に据えた大目標から思考を展開する「AIマンダラチャート（R）」の入力データと人格診断を掛け合わせ、個人のキャリア傾向をシステムが自動判定します。これにより、個人の「SELFing※」をシステムと組織の双方から強力にサポートします。

※SELFing（セルフィング）とは、 自分をつくり上げていく「セルフマネジメント」と終わりがないという「ing」を組み合わせた造語で、自分発見・自分開発を意味し、ヒューマングループがすべてのステークホルダーへ提供する価値です。

マンダラチャート分析画面。【新機能】AI人格診断とAIマンダラチャート（R）から導き出される「キャリア傾向診断」

「キャリア傾向診断」は、「AI人格診断」と「AIマンダラチャート（R）」の結果を掛け合わせ、キャリアの価値観、成長の方向性、仕事の志向を導き出す機能です。診断結果は組織内における自己・他者理解の「共通言語」となり、個人の強みを活かしたチームビルディングや、相互のコミュニケーション活性化に役立ちます。

人格診断とマンダラチャート分析結果をもとにキャリア傾向が自動表示される。

当社は、「第25回 総務・人事・経理Week」への出展を通じて、新機能の「キャリア傾向診断」を含め、進化した人材育成プラットフォーム「アシビズ」のデモ体験を提供します。本展示会を通じ、企業の人材育成課題解決と社員の成長支援に貢献してまいります。

【展示会概要】

総務・人事・経理をはじめとした管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2105_1_74a52f5d715bb063877a9eba01c40a65.jpg?v=202606111252 ]

■ヒューマンアカデミーの企業研修について https://biz.athuman.com/

ヒューマンアカデミーでは、最新のビジネス動向とテクノロジーに焦点を当て、従業員の能力向上と企業の競争力強化を支援する社員研修プログラムを提供しています。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円 ●URL ：https://manabu.athuman.com/