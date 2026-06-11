ニップン、経理AXサービス「Bill One」を活用し、請求書処理にかかる工数を6800時間削減

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、株式会社ニップン（以下、ニップン）における経理AXサービス「Bill One」の活用事例と成果を発表します。

製粉・食品事業を展開するニップンでは、工場を中心に受領する請求書の7割以上が紙であり、一件一件をスキャンして電子化することで管理していました。そこで2023年11月にBill Oneを導入し、全国30拠点の現場の担当者が請求書をオンラインで受領・一元管理できる環境を構築しました。年間3万6000件にのぼる紙の請求書をペーパーレス化し、6800時間の工数削減を実現したことで、営業や工場、バックオフィスなど全社において本来の業務により注力できる環境づくりを後押ししました。

■Bill One導入の背景

ニップンは、本社をはじめ全国に支店や営業所・工場を有し、製粉・食品事業を中心に展開しています。2024年1月から対応が義務化された電子帳簿保存法への対応のため、請求書や領収書をデジタル化する専用のクラウドサービスを導入し、全社でペーパーレス化を推進していました。しかし、従来のクラウドサービスのみでは、紙の請求書の受け取り・スキャン作業に加え、メールに添付された請求書PDFなどをダウンロードする手間が依然として残り続け、各現場において負担が減らない状況でした。

こうした背景から、請求書を受領するという業務を根本的になくし、全社的により本来の業務に注力できる環境を構築するため、Bill Oneの導入に至りました。

■導入後の運用と成果

Bill Oneでは、郵送やメールなど、取引先からあらゆる手段・形式で送られる請求書を代理受領し99.9%の精度（※1）でデータ化することで、オンライン上での一元管理を可能にします。ニップンでは、Bill Oneの活用で、全国30拠点の現場の担当者が担っていた紙の請求書の受領をなくし、オンラインで受領・管理できる環境を構築することで、以下の成果を実現しました。

・6800時間の工数を削減し、全社的に本来の業務に注力できる環境を構築

月間3000件受領する請求書をBill Oneによるオンライン受領に切り替えたことで、これまで現場担当者が行っていた紙の請求書の受け取り・スキャン作業や、メールに添付された請求書データなどをダウンロードする手間を大幅になくしました。また、現場の社員と経理担当者が共通のBill Oneの画面を通じて、請求書の確認や修正も行うことで、コミュニケーションコストを削減しています。これにより、請求書処理にかかっていた年間6800時間の工数を削減し、営業や工場、バックオフィスなど全社において本来の業務により注力できる環境を構築しました。

■株式会社ニップン 経理・財務部 経理グループ 鷲尾 崚馬様

当社では全社的な間接コストの削減および電子帳簿保存法への対応をきっかけに、2023年から請求書処理や、経費精算のDXを推進してきました。一方で、数千にもおよぶ取引先様に紙の請求書を電子に変えていただくのは、大きな負担となるため、課題となっていました。しかし、Bill Oneでは、取引先が請求書の宛先を専用の住所に変えるだけで、請求書の代理受領からデータ化まで行えます。当社としては紙の請求書そのものの受領を不要にすることができ、ペーパーレス化を劇的に進めることができました。さらに、全社的に効果を生み出すため、Bill One活用の動機付けとして、各部門におけるオンライン受領率を算出し、可視化することに注力しました。 結果、特に請求書が多い工場で、9割以上をペーパーレス化した成果も出ており、オンライン受領が当社の当たり前になってきていると実感しています。現在、Bill Oneは当社とグループ複数社で運用していますが、今後は国内外のグループ各社にも展開していくことで、ニップングループ全体でさらなる業務生産性の向上を目指していきたいと考えています。

■株式会社ニップン 会社概要

会社名：株式会社ニップン

代表者：代表取締役社長 前鶴 俊哉

創業：1896年9月

事業内容：製粉事業、食品事業ほか

従業員数：3,863名（2025年3月31日現在）

URL：https://www.nippn.co.jp/index.html

※1：Sansan株式会社が規定する条件を満たした場合のデータ化精度

（以上）

■「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える「Bill One」

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務の課題を解決する、経理AXサービスです。請求書や領収書といった証憑書類が関わる全社の業務プロセスに、AIとテクノロジーの力で「なくせる」をつくることで、経理部門だけでなく、全社の働き方を変えます。

https://bill-one.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/