株式会社Qoil、「ヨード卵・光」50周年販促施策を支援。LINE開設からLINKFUNによる顧客育成までサポート

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田 健太郎、東京証券取引所グロース：3917、以下「アイリッジ」）の連結子会社でマーケティングに関するコミュニケーションデザイン事業を展開する株式会社Qoil（読み：コイル、本社：東京都港区、代表取締役社長：山下 紘史、以下「Qoil」）は、日本農産工業株式会社が展開するブランド卵「ヨード卵・光」の発売50周年記念キャンペーンにおいて、デジタル販促のプロデュースおよびシステム支援を実施したことをお知らせします。

背景と目的

1976年に誕生したヨード卵・光は、コク3.5倍※1を特長とし、長年多くの消費者に愛されてきた老舗ブランドです。今回、発売50周年を迎えるにあたり、これまでの顧客へ感謝を伝える還元キャンペーンが企画されました。これに伴いQoilでは、次の50年に向けたブランドのさらなる成長を後押しするべく、「中長期的な顧客接点の構築」と「店頭への送客による売場活性化」を同時に実現する販促施策を提案しました。マス広告の認知を確実な購買へとつなげる役割を担い、デジタルを活用した新たな顧客接点づくりから販促システムの提供まで担当しています。

※1）（株）味香り戦略研究所調べ（一般的な卵の平均値との比較）

Qoilの支援内容

・LINE公式アカウントの開設支援と事前集客

アカウント開設のハードルを下げるため、初期の立ち上げからキャンペーンに向けたアカウント基盤の構築を全面的にサポートしました。本キャンペーン開始に先駆け、LINEの友だち獲得を目的とした事前の広告施策を展開し、継続的なデジタル販促の基盤となる顧客接点を構築しました。

・販促・顧客育成ツール「LINKFUN」を活用した購買促進

6月1日より開始中のメイン施策「ヨード卵・光 発売50周年 キャッシュバックキャンペーン」において、Qoilが提供する販促・顧客育成ツール「LINKFUN」を導入しました。対象商品を税込300円以上購入したレシートをLINE経由でアップロードすることで、最大6,000円分のえらべるPayが当たる仕組みです。マス広告で生み出されたブランドの認知を、手軽なレシート応募システムによって確実な実売へとコンバージョンさせ、小売店への送客や店頭での売場活性化に貢献する座組みを実現しています。

Qoilでは今後も、デジタルとリアルを掛け合わせた統合的なプロモーション支援を通じて、メーカーや小売企業の抱える「売場対策」「顧客接点の構築」といったマーケティング課題の解決に貢献してまいります。

「ヨード卵・光 発売50周年 キャッシュバックキャンペーン」概要

プロジェクトメンバー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11255/table/602_1_6109e7985693ec43faaad46fdd709ce0.jpg?v=202606110252 ]

プロジェクトマネージャー：鳥居本 雄一

ビジネスプロデューサー：岩佐 哲靖

コミュニケーションプランナー：馬場 由峰

ディレクター：山本 昌良

デザイナー：松井 宏子、滝澤 英里子

技術協力：植木 基博（アイリッジ）

LINKFUNについて

「LINKFUN」とは、企業とユーザーがLINEミニアプリ上で繋がり、オンライン・オフライン問わずキャンペーンや継続的なロイヤルティプログラムをカンタンに行え、ユーザー分析も出来る販促・顧客育成ツールです。販促視点ではマストバイ型キャンペーンによる売上アップやデータによる効果測定・流通商談機会創出、LINEミニアプリによるキャンペーンDX等を、CRM視点ではファン化の促進や行動データの収集・分析による顧客の見える化および顧客体験の向上などを実現します。

・主な機能：マストバイキャンペーン、スタンプカードキャンペーン、インスタントウィン、QRコード読取りでポイント付与、コンテンツクリックでポイント付与、LINEメッセージのセグメント配信

・オプション機能：アンケートやクイズに答えてポイント付与、クチコミ投稿でポイント付与、ポイント管理機能

https://www.qoil.co.jp/linkfun/

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジは、スマートフォンアプリを活用した企業のOMO（Online Merges with Offline）支援を軸に、リテールテック、フィンテック、MaaS等のDXを推進しています。アプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」をはじめ月間アクティブユーザー数1億超のプロダクトを提供するとともに、グループ会社のQoilと連携したビジネスプロデュースにより、戦略立案から開発、マーケティング施策までを一気通貫で支援します。

https://iridge.jp/

株式会社Qoil

愛とユーモアと情熱と。

「意志ある企業と伴走する "想いドリブン" カンパニー」



わたしたちQoilは、クライアントのビジネス成長に向けて、コミュニケーションのあるべき姿を構想し、戦略設計から企画・実行までをワンストップで伴走する「実装型マーケティングプロデュース会社」です。妄想から仮説を立て、対話を重ね、思考を更新する。そのプロセスを通じて、単発の施策に留まらないビジネスの全体像を描き、圧倒的な当事者意識で本質的な課題解決へと導きます。

https://www.qoil.co.jp/