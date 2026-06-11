「ルネ柏ザ・レジデンス」第1期４０戸即日申込完売御礼

総合地所株式会社

総合地所株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅津 英司）は、新築分譲マンション「ルネ柏ザ・レジデンス（以下、「本物件」）」において、第1期40戸の販売を2026年5月29日(金)より開始し、即日申込完売しましたことをお知らせいたします。

本物件は2026年5月2日(土)に現地販売センターをグランドオープンし、多数の資料請求および来場予約をいただいております。なお、6月中旬より第2期の販売開始を予定しております。

外観完成予想CG

■「ルネ柏ザ・レジデンス」ご契約者様からの評価ポイント

１.「柏」駅東口エリアの利便性と、徒歩10分の落ち着いた住環境

「柏モディ」などの大型商業施設等が集積する「柏」駅東口エリアに位置しながらも、駅から徒歩10分の住居系用途地域に立地しているため、穏やかな住環境が広がっている点が評価されました。また、本物件から徒歩10分圏内に、スーパー、ドラッグストア、コンビニ、医療機関、小学校などの生活利便施設および教育施設が充実している点も評価されています。

２.外観や間取りを実際に確認できる竣工販売

クラシカルモダンで高級感のある洗練された外観デザインや2LDK 58.47平方メートル ～4LDK 80.10平方メートル の全12タイプの間取りに加え、一部住戸ではリビングの一角に設けた「エクストラ・リビング」を実際に確認できる点が評価されました。

３.日々の快適性を追求した機能性の高い設備仕様

忙しい世帯に向けた設備として、玄関前戸別宅配ボックス「DELIBOX-SMART」や、外出先から家電を操作できるIoTアプリ「HomeLink」を導入することで利便性を追求した点、さらに「ZEH-M Oriented」認証を取得し、環境性能にも配慮している点が評価されています。

※柏駅東口を最寄り駅とする分譲マンションの供給は2021年7月発売以来4年ぶりとなります。（MRC調査・捕捉に基づく分譲マンションデータの範囲内／MRC調べ・2025年9月現在）

※掲載の距離・徒歩分数は地図上を計測し80mを1分として算出（端数は切上げ）したものです。

※掲載の完成予想CGは、設計図書を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。外観の細部・設備機器・配管類等は一部省略または簡略化しております。植栽は、実際に植樹する樹形、枝ぶり、葉や色合いとは異なる場合があり、特定の季節の状況を示すものではありません。また、竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。タイルや各部材等につきましては、実際と質感・色等の見え方が異なる可能性があります。また、今後変更になる場合があります。



■現地販売センター案内図

■物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166996/table/9_1_73c6008101c4c0232b6a9eec4ef85000.jpg?v=202606111252 ]