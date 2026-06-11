『カオスゼロナイトメア』『MIRESI』がアニメエキスポ 2026に出展！ブース詳細と特別イベント情報を公開

Smilegate, Inc., Megaport Branch

スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、2026年7月にアメリカ・ロサンゼルスで開催される北米最大規模のサブカルチャーフェスティバル「Anime Expo 2026」（以下、アニメエキスポ2026）において、『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）および新作『MIRESI：視えない未来』(以下、『MIRESI』)の出展ブース詳細を公開しました。

■ 『MIRESI：視えない未来』ブース（ウェストホール）

現在開発中の新作タイムトラベルRPG『MIRESI』は、

北米初となるゲーム試遊や圧倒的な視覚体験を提供します。

- 北米初のゲーム試遊＆4面LED体験：TGSやAGFで話題を呼んだ大迫力の映像空間が登場。- 360度フォトゾーン＆コスプレイベント：自由な撮影体験と多彩な現地イベントを実施。参加者には限定グッズをプレゼント！- 特別ドローイングショー：アートディレクター・ヒョルラ（血羅）氏と特別ゲストが、それぞれのスタイルでキャラクターをその場で描き上げる限定パネルセッションを開催。

■ 『カオスゼロナイトメア』ブース（サウスホール前ロビー）

正式リリース後、北米初のオフラインイベントとしてユーザーとの熱い交流の場を設けます。

- 多彩な参加型コンテンツ：ゲームの世界観に合わせた「カード」コレクティングイベントやフォトゾーンを設置。- 開発陣＆コスプレイヤーとの交流：有名コスプレイヤーとのフォトセッションや、開発者サイン会を実施。- 特別パネルセッション：開発元「SUPER CREATIVE」の主要メンバーが登壇。

■ スマイルゲートの今後の展望

スマイルゲートのイ・ノジュ理事は、「韓国発のサブカルチャーゲームの魅力を存分に伝えるべく、デザイン・イベント・グッズが一体となった体験型空間を用意しました。開発陣やクリエイターとの特別な交流を通じ、現地ユーザーに忘れられない体験を提供したい」とコメントしています。

▼アニメエキスポ2026特設サイト

https://ax.onstove.com/

■『カオゼロ』ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja (https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja)

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp (https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp)

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP (https://x.com/CZN_Official_JP)

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP (https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP)

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/ (https://smilegate.com/jp/)

■『MIRESI』ウェブサイト情報

公式サイト

https://miresi.onstove.com/ja/home (https://miresi.onstove.com/ja/home)

公式X

https://x.com/Miresi_jp (https://x.com/Miresi_jp)

公式YouTube

https://www.youtube.com/@Miresi_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/