ニューヨーカー ウィメンズ「スタッフもREAL BUY | 人気の柄アイテム　SUMMER STAFF SNAP」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「スタッフもREAL BUY | 人気の柄アイテム SUMMER STAFF SNAP」を自社通販サイトで公開しました。

スタッフもREAL BUY | 人気の柄アイテム SUMMER STAFF SNAP

お気に入りの一着には、選ばれる理由がある。

今シーズン、スタッフがリアルに選んだお気に入りアイテムをピックアップ。お客様にも店舗スタッフにも支持されている、華やかなプリントブラウスや着こなしにリズムを生むスカートなど、人気アイテムをリアルなスタイリングとともにご紹介します。スタッフそれぞれの感性が映る着こなしから、この夏の新たな一着との出会いをお楽しみください。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-summer-staffsnap01?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-summer-staffsnap01?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

Liberty Megumi Print Sleeveless Shirred Blouse

繊細な草花柄が美しいリバティプリントブラウス。胸元のシャーリングや軽やかに揺れるシルエットが夏の装いを華やかに彩ります。カーキのワイドパンツを合わせて甘さを抑えた、大人らしい着こなしに。

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51688261-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51078351-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \39,600

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51338232-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

Paneled Stripe French Sleeve Knit

表情のある素材感が魅力のボーダーニット。肩掛けしたカーディガンがほどよいアクセントとなりこなれた印象をプラスします。ワイドパンツと合わせた、大人のマリンスタイルに。

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51758650-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

カーディガン(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51718650-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51318234-2026/?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938903-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,940

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966982-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

Sheer Swing CheckElastic Waist Gathered Skirt

ニューヨーカータータンのカラーを取り入れたオリジナルチェック柄スカート。ふんわりと揺れるシルエットとシアー感のある素材が、軽やかで女性らしい印象を演出します。シンプルなトップスを合わせるだけで着映える一着です。

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51258252-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \24,200

カーディガン(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51718650-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

カットソー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51858533-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \13,200

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23966982-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

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■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



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■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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ダイドーフォワードお客様相談

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