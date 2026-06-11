ケルヒャー『どこまで許せる？ズボラ掃除展』と連動した『ズボラ掃除出張所 in ハンズ渋谷店』を6月11日より開催

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ（本社:東京都新宿区）は、ハンズ渋谷店にて2026年6月11日（木）から6月14日（日）までの4日間、隣接するイベントスペース「OPENBASE SHIBUYA」で開催されるケルヒャーの最新ハンディスチーマー「SC 1 Multiシリーズ」発売記念イベント『どこまで許せる？ズボラ掃除展』とタッグを組んだイベント『ズボラ掃除出張所 in ハンズ渋谷店』を開催いたします。「SC 1 Multi」の展示・販売だけでなく、クスッと笑えるズボラ掃除あるあるネタと、それを解決・サポートする便利グッズをご紹介いたします。

■ 概要

イベント名： 『ズボラ掃除出張所 in ハンズ渋谷店』

開 催 期 間： 2026年6月11日（木）～6月14日（日）

6月11日（木）12：00～19：00

6月12日（金）・13日（土）11：00～19：00

6月14日（日）11：00～18：00

開 催 場 所： ハンズ渋谷店 1Aフロア（正面口特設スペース）

■ ケルヒャー『どこまで許せる？ズボラ掃除展』との連動企画

「SC 1 Multi」がズボラを救う？特別体験・販売

ハンズ渋谷店の1Aフロアでは、業界最軽量クラス・約30秒の急速ヒートアップで「使いたい時にすぐ使える」ケルヒャーの最新ハンディスチーマー「SC 1 Multi」を展示・販売いたします。

【イベント期間限定価格】SC 1 Multi 18,700円（税込）

洗剤を使わずにしっかりお掃除ができるハンディスチーマー。約30秒でスチーム準備が完了し、気になったときにすぐ家中の汚れ落としやにおい取り、除菌が行えます。約100℃の高温スチームで、放置して固まった汚れやぬめり等を浮かして剥がすので、簡単にキレイにすることができます。コンパクトで実用的なデザインにより、操作しやすく、収納時も省スペース。

数量限定ノベルティ：イベント期間中「SC 1 Multi」をお買い上げのお客様に、「ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了

ズボラ掃除あるあるPOPとハンズ厳選商品の連動展示・販売

「掃除道具を出すだけで、HP半減。」、「限界なのに、なぜか現役のふきんがいる。」、「新品のくつ。砂場に走る子。天を仰ぐ母。」といったユニークなPOPとともに、ズボラ掃除を全力で肯定するハンズ厳選アイテムをご紹介します。