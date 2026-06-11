NECのホテル基幹システム「NEHOPS」、ホテル・清掃管理システム「Jtas」との連携を大幅強化し、手配品やリクエストの「リアルタイム連携」と「AI解析」を実現

日本電気株式会社

NECは、ホテル客室清掃のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する株式会社Edeyans（本社：東京都中央区、代表取締役：片山裕之、以下「Edeyans」）の客室清掃特化型システム「Jtas」と、国内大手ホテルチェーンを中心に高いシェアを誇るNECのホテル基幹システム（PMS）「NEHOPS」の連携を強化したフェーズ2連携をリリースしました。 今回のアップデートにより、これまで日次で行われていた手配品やリクエストコードの連携がリアルタイム化されます。さらに、フリーメモの内容をAIが自動精査し清掃指示に反映する機能や、連携項目の大幅な拡張により、ホテル現場における情報伝達のミスをゼロに近づけ、スタッフの業務負荷を大幅に軽減します。

■アップデートの背景（アナログな伝達による業務負荷の解消）

従来の運用では、日中に発生した予約内容の変更や追加のリクエストはリアルタイムで連携されず、ホテルスタッフと清掃会社の間で電話や口頭による伝達が必要でした。これは双方の業務時間を奪うだけでなく、日本語に堪能なスタッフにしか正確に伝わらないといった課題や、ヒューマンエラーによる手配漏れのリスクを抱えていました。

■ 主な機能アップデート

1. 手配品・リクエスト情報のリアルタイム連携

手配品（個数・名称・メモ）やリクエストコードがリアルタイムで連携されるようになり、

日中の変更に伴う電話連絡の必要がなくなります。これにより、スタッフの工数削減だけでなく、

ゲストへの提供ミスを防ぎ、満足度低下を防止します。

2. AIによる清掃指示書作成の自動化（フリーメモ連携）

新たに連携項目に追加された「フリーメモ」の内容をAIが精査します。

膨大なメモの中から清掃に関連する項目（例：特定の備品貸出や個別の清掃指示）を自動で

抽出・手配情報へ追加するため、スタッフがゲスト情報を一件ずつ確認する手間をなくし、

清掃指示書作成の工数を劇的に削減します。

3. 連携項目の大幅な拡張

以下の項目が新たに連携対象となりました。これにより、Jtas上での絞り込みや一括操作など

汎用性が向上し、より幅広い業務に対応できるようになります。

フリーメモ（1・2）、ベビーコット（BCT）数、NBA（Nothing But Address）フラグ、

ルームチェンジ情報、アーリーイン／レイトアウトフラグ、関連予約情報 など

■ 期待される効果

・コミュニケーションコストの削減

電話による伝達業務がなくなり、スタッフはより付加価値の高い業務に専念できます。

・顧客満足度の向上

伝達ミスによる手配漏れを防ぎ、ゲストの要望に正確に応える体制を構築します。

・多国籍スタッフの活用

システムによる情報共有が強化されることで、言語によらない確実な指示伝達が可能になります。

■ 今後の展望

NECはEdeyansとの連携を通じてホテル業界のオペレーション品質を底上げし、

人手不足が進む時代における新たなホテル経営のスタンダードを構築します。

NEHOPS

NECは、約1,000のホテル（※）に導入された実績を持つホテル基幹業務システム「NEHOPS(ネホップス)」を大幅にリニューアルした新サービス「NEHOPS＋(ネホップス・プラス)」を2026年度下期より順次提供を開始します。「“つながる”力が、ホテルの未来を育てる。」をコンセプトに、ホテルとゲスト、スタッフ、そして多様なパートナーやシステムをデータでつなぎ、ホテル経営の高度化を支援します。深い顧客理解による高品質なおもてなしの実現、経営における迅速な意思決定、人手不足への対応などに貢献します。

https://jpn.nec.com/hotel/nehopsplus/nehops/index.html

(※)NEC調べ

客室清掃特化型システム「Jtas」

Jtasは、ホテルと清掃会社間のあらゆる非効率なアナログ業務をデジタル化・一元管理し、業務効率化とCS（顧客満足度）スコア向上の両立を実現するシステム。国内大手ホテルチェーンやForbes5つ星ホテルなど、累計8万室以上の導入実績。

https://jtas-service.com/saas/

株式会社Edeyans 会社概要

代表者：代表取締役 片山裕之

設立：2018年6月1日

所在地：

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町1-11-9 KYOE PLAZA KAYABACHO II 6F

大阪本社：大阪市中央区瓦町1-3-2 ヒガシビル302

札幌事業所：北海道札幌市中央区南一条西16-1-323 春野ビル3F

事業内容：客室清掃特化型システム「Jtas」の開発・提供、ホテル客室清掃事業

【Jtas資料ダウンロード】

https://prtimes.jp/a/?f=d78149-1356-9c02217adbcec70297835d96e2e20237.pdf

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC コマースソリューション統括部 ホテルDXグループ

E-Mail：nehops@service.jp.nec.com