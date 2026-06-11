『学研の科学 きらめく宝石結晶』が新発売！　5種類の美しい結晶が育てられる化学実験キット！　自由研究にもピッタリ！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月11日に『学研の科学』第9弾「きらめく宝石結晶」を発売いたしました。

●『学研の科学』第9弾！ 世界とつながるほんもの体験キット

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Wf5ZLUv_vHU ]

『学研の科学 きらめく宝石結晶』は、おうちで本格的な化学実験ができるキットのほか、さまざまな結晶の不思議を紹介する本誌、別冊の学研まんが「氷のひみつ」、科学を遊びつくすオンラインコミュニティ「あそぶんだ研究所」がセットになって、ほんものの科学体験をお届けします。

▲キット、本誌（76ページ）、別冊の学研まんが（128ページ）がセットに。

【キットに入っているもの】

●5種類の薬品（リン酸二水素アンモニウム、アンモニウムミョウバン、尿素、塩化アンモニウム、酢酸ナトリウム） ●試験管 ●シャーレ ●育成容器3個 ●かくはん棒 ●LED台座（イルミネーションステージ）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1cJrCzyNr7U ]

★本格的な化学実験ができる！

試験管やシャーレなどの実験器具と、5種類の薬品が入っていて、おうちで結晶を育成する実験ができます。

★5種類の薬品がついている！

薬品（結晶のもと）が5種類も入っていて、それぞれちがう形の結晶が育てられます。育つ期間はいろいろ。すぐできる結晶や、2～3日で育つ結晶、1～2週間楽しく育てる結晶もあります。

※薬品の安全性は、第三者機関によるEN71 Part4化学実験の規格適合により確認しています。

▲5種類の宝石結晶たち

●クリスタル結晶

薬品：リン酸二水素アンモニウム

育つ期間：2～3日

形：鉱物のようなトゲトゲの結晶

●ジュエル結晶

薬品：アンモニウムミョウバン

育つ期間：1～2週間

形：宝石のような結晶。毎日転がすと、正八面体になる。

●フラワー結晶

薬品：尿素

育つ期間：1～2日

形：小さな花のような結晶がもこもこ育つ。

●スノー結晶

薬品：塩化アンモニウム

育つ期間：すぐ

形：試験管の中に、急にふわっと現れる。雪が降っているみたい。

●フローズン結晶

薬品：酢酸ナトリウム

育つ期間：すぐ

形：シャーレの水溶液をつつくと、みるみるうちに、凍ったようになっていく。

★自由研究に役立つ！

結晶の成長を観察日記につけたり、いろいろな形の結晶作りに挑戦したり、本物の宝石のように着色したり。自由研究や自由工作に役立つアイデアを紹介しています。

★虹色に光るLED台座つき！

結晶を美しくライトアップするLED台座（イルミネーションステージ）がついています。成長する様子や完成した結晶をじっくり観察できます。育てた結晶が虹色に変化してキレイ！

★結晶の不思議がいっぱい！ 自分で考える力を育む「本誌（76ページ）」

本誌では、結晶の作り方と科学的な解説や、結晶を使った魔法工作、食べられる結晶レシピ、自然や生き物が作る結晶、役立つ結晶の半導体などのページがあり、さまざまな結晶の不思議を紹介。同志社大学ハリス理化学研究所助教・桝太一さんの連載記事や、AR三兄弟のARアプリもあります。

★学研まんが、まるごと1冊「氷のひみつ（128ページ）」

▲桝太一さんの連載記事の画像

「ひみつシリーズ」は小学生に大人気の学習まんが。知りたいことや疑問を、まんがでわかりやすく解説します。今回のテーマは氷。人のくらしと氷の関わりの歴史や、透明氷、ロックアイスについてなど、氷のおもしろい情報が満載！

★読者と編集部のオンラインコミュニティ！「あそぶんだ研究所」

「学研の科学と学習 あそぶんだ研究所」は、読者と編集部がいっしょに科学を楽しむ無料のオンラインコミュニティ。オンラインのワークショップや楽しいライブ配信を毎月開催。キットの遊び方をみんなで投稿したり、科学の不思議を投稿したり、ここでしかできないオンライン体験がもりだくさん。ポイントをためると、いいこといっぱいの特典もご用意。楽しくて充実している、大人気のリアルイベントもあります。

▲オンラインの実験ワークショップは毎回、大人気！

［商品概要］

■『学研の科学 きらめく宝石結晶』

編：学研の科学編集部

価格：4,290円（税込）

発売日：2026年6月11日

判型：A4変型／76ぺージ（本誌）

ISBN：978-4-05-750967-9

電子版：なし

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575096700(https://hon.gakken.jp/book/1575096700)

【本書のご購入はコチラ】

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●公式サイト 学研の科学

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◆復刊第1弾『学研の科学 水素エネルギーロケット』新装版、好評発売中！

第1弾の組立キット「水素エネルギーロケット」は、電池を使わずに手回しで発電し、水からつくった水素を爆発させて飛ばすロケット。爆発は発射管の中だけで起こる安全設計なので、おうちの中で安心して飛ばせます。脱炭素社会実現のために注目されている次世代エネルギー“水素”をテーマとした、大人でもびっくりするような本格実験を楽しめます。

遊び方や実験が随時公開される「あそぶんだ研究所」や、宇宙までキットを打ち上げてくれるAR三兄弟によるiOSアプリ「学研の科学の拡張」など、更新型のコンテンツも大充実です。

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◆第2弾『学研の科学 大図鑑プロジェクター』新装版、好評発売中！

第2弾の組立キット「大図鑑プロジェクター」は、かべや天井をスクリーンにして、ほんとの大きさで生きものを映したり、リアルな星空を投影できる実験プロジェクター。付属の交換シートは全部で8種類。学研の図鑑LIVE編集部が制作した「恐竜」「陸と空の生物」「海の生物」「人体」に加え、プラネタリウムクリエーター大平貴之さんの天の川が映る「リアル星空」や、「星座」「妖怪アニメ」「工作」などもりだくさん。体がすっぽり入る大きさで映せるので、まるでほんものの世界に入りこんだような没入体験を味わえます。

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◆第3弾『学研の科学 万能顕微鏡と標本作成キット』好評発売中！

第3弾の組立キット「万能顕微鏡」はLED内蔵の50～100倍に拡大できる組み立て式の顕微鏡です。組立時間の目安は10分。下から光を当ててプレパラートを観察する透過型、上から光を当ててものの表面を観察する反射型、虫めがねスクリーンに映す投影型※の3種類の実験を楽しめます。肉眼では見えないミクロの世界には、観察者を興奮させる発見がいっぱいです。

※投影型は15倍。

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◆第4弾『学研の科学 空飛ぶクルマ』好評発売中！

世界中で開発が進められている、近未来の乗り物をいち早く体験できるキットです。操縦はかんたん。手回し発電機を回して、クルマ本体に有線で電流を流します。マイクロモーターが2枚のローターを回転させて、クルマが走る・ジャンプする・空を飛ぶという3つの動きを実現します。自分の操縦で、クルマがふわっと浮き上がる体験は子どもを夢中にさせる魅力がいっぱいです。

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◆第5弾『学研の科学 ときめく実験鉱物と岩石標本』新装版、好評発売中！

実験ができる鉱物と岩石が12個ついたセットです。うすくはがせる雲母、光を2方向に曲げる方解石、ルビーやサファイアの原石コランダム、バラ色や紫の水晶、地球内部のマントルに含まれるかんらん石など、観察するだけじゃない実験して楽しむ美しい鉱物標本。倍率10倍の金属製ルーペや研磨用の耐水ペーパーも付属しています。

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◆第6弾『学研の科学 古代生物カブトエビの世界』新装版、好評発売中！

『学研の科学』で初めての生物キットです。卵を水に入れて1～3日で、「生きた化石」といわれるカブトエビが生まれます。40個以上の乾燥卵、研究水そう、砂、えさ、クレソンの種、ルーペ、スポイト、ピンセット、さじなどがついている大満足の飼育セット。古代生物を自分で目覚めさせて、かっこいい研究水そうで飼育・観察しましょう！

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◆第7弾『学研の科学 宇宙観測 超入門キット 天体望遠鏡』好評発売中！

初心者でも観察しやすく、はじめての天体望遠鏡にピッタリ。組み立て式の本格的な望遠鏡です。視野が広く、明るく、にじまず、ブレずに、観察できます。接眼レンズは15倍と45倍の2種類ついていて、観察したい天体に合わせられます。対物レンズはにじみの少ないガラス製の大口径レンズを使用。月のクレーターが立体的にくっきり見え、土星の環も観察でき、感動すること間違いなし！ 本誌や別冊には、宇宙のひみつが満載です！ 宇宙の不思議を体験できる、「超入門」の天体望遠鏡と本誌・別冊、お子さまへのプレゼントにおすすめです！

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◆第8弾『学研の科学 恐竜化石発掘キット』好評発売中！

東京・上野の国立科学博物館に展示されているトリケラトプスの実物化石「レイモンド」を発掘体験できるキット。レイモンドは、保存性が高く、完全な一個体として発見されたキセキの化石です。左半身が風化し、右半身だけのその姿は、右前あしの状態から、トリケラトプスの姿勢の復元に役立ちました。その貴重な化石「レイモンド」が、真鍋真博士（国立科学博物館 名誉研究員）監修のもと再現。たがね、ハンマー、ブラシの発掘セットを使って、古生物学者のように、石こうブロックからトリケラトプス化石「レイモンド」を発掘しましょう。本物のアンモナイトの化石もついています。

▽本書の詳細・ご購入はこちら▽

・https://kagaku.gakken.jp/dinosaur/

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開