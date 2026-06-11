梅雨空を吹き飛ばす、キラめくコーデのアイプリたちがナムコに集合！ 『おねがいアイプリ』かわいいマスコットと描きおろしアクリルスタンドが登場　2026年6月18日(木)よりナムコ限定で順次展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『おねがいアイプリ』のナムコ限定プライズを2026年6月18日(木)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で順次展開します。

『おねがいアイプリ』は、「プリティーシリーズ」の最新作。「プリティーシリーズ」は2010年にアミューズメントゲームから始まり、2011年に初のテレビアニメ化、現在もさまざまな作品にタイトルを変え、アミューズメントゲームを軸に、イベントや映画など多岐にわたるジャンルで展開されているコンテンツです。新シリーズの『おねがいアイプリ』は、4月2日(木)よりアミューズメントゲームが稼動、4月5日(日)よりテレビアニメが放送中です。

今回は、アニメにも登場するデュオコーデを着せかえてあそべるマスコットと、バズリウムコーデを着た「いのり」と「あおい」の新規描きおろしイラストのアクリルスタンドが登場します。

また、期間中にXで対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名さまに「おねがいアイプリ でふぉめmini着せかえマスコット」と「おねがいアイプリ アクリルスタンド」の全種に加え、「友坂ぐみ」役の声優、丸岡和佳奈さんの直筆サイン入り色紙セットが当たるSNSプレゼントキャンペーンも開催します。

おねがいアイプリ でふぉめmini着せかえマスコット

■ラインアップ：全3種

いのり / あおい / ぐみ

■サイズ：約9cm

大好評の「でふぉめmini着せかえマスコット」が『おねがいアイプリ』で初登場。アニメにも登場するデュオコーデを着たアイプリ3人を集めて、着せかえ遊びを楽しもう！

おねがいアイプリ アクリルスタンド

■ラインアップ：全2種

いのり ／ あおい

■サイズ：約16cm

バズリウムコーデを着た「いのり」と「あおい」はナムコ限定の描きおろし！2人並べて置けばお部屋がぐっと華やかになる、大きめサイズのアクリルスタンドです。

■SNSプレゼントキャンペーン開催！

ナムコプライズ担当X (@namco_prize)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で3名さまに「おねがいアイプリ でふぉめmini着せかえマスコット」と「おねがいアイプリ アクリルスタンド」の全種に加え、「友坂ぐみ」役の声優、丸岡和佳奈さんの直筆サイン入り色紙セットが当たるキャンペーンを実施します。

・実施期間：2026年6月11日(木)～6月18日(木)23:59

・応募方法：１.ナムコプライズ担当Xアカウント( @namco_prize)をフォロー

２.指定のポストをリポスト

■取扱店舗

・取扱施設一覧

おねがいアイプリ でふぉめmini着せかえマスコット：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15116

おねがいアイプリ アクリルスタンド：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15115

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/aipri202606R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/aipri202606R

・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

◆「おねがいアイプリ」とは◆

プリティーシリーズの最新作「おねがいアイプリ」は、主人公「好実いのり」と「夢宮あおい」が、ぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいを叶えていくストーリーです。2026年4月よりテレ東系列6局ネットにてアニメが放送中です。あわせて、株式会社タカラトミーアーツより「おねがいアイプリ」と「アイプリバース」2種類のアミューズメントゲームが稼動しています。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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