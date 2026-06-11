【20年以上連れ添った夫婦でも5組に1組が離婚】“離婚が珍しくない時代”に押さえておくべき離婚知識を解説した新刊発売

ベリーベスト弁護士法人

ベリーベスト法律事務所（本店：東京都港区、代表：酒井 将弁護士、浅野 健太郎弁護士、萩原 達也弁護士）所属の田渕 朋子弁護士が監修協力を務めた「この1冊ですべてわかる 離婚の準備と手続き」が2026年6月15日、株式会社ナツメ社より発売されます。

また、本書の発売にあわせ、ベリーベスト法律務所では、共同親権、養育費、財産分与など、離婚に関する各テーマで取材を幅広く受け付けております。

弁護士による解説コメントや番組出演依頼などお気軽にご相談ください。

■ 現代の離婚事情を踏まえた後悔のない離婚をサポートする1冊

2026年4月に離婚に関する改正法が施行され、共同親権や法定養育費の導入など、離婚を取り巻く法制度は大きく変化しています。

書籍内で紹介されている統計のとおり、同居期間20年以上の離婚が全体の21.9％を占める（※1）ほか、婚姻数と離婚数の比率が3：1となる（※2）など、離婚は決して珍しいものではなくなっています。

また、離婚理由としては「性格が合わない」に加え、「精神的に虐待する」「暴力をふるう」「生活費を渡さない」などが上位に挙げられています。

このように、法制度だけでなく離婚を取り巻く状況そのものも変化するなか、後悔のない離婚を実現するためには、最新の情報を把握しておくことが重要です。

本書は最新の離婚事情や制度について、詳しく、わかりやすく解説。

後悔しない、納得のいく離婚をするために知っておきたい知識をまとめました。

※1 厚生労働省「令和6年人口動態統計月報年計〔概数〕の概況」参照

※2 「令和6年 司法統計年報 3家事編」参照

【書名】この1冊ですべてわかる 離婚の準備と手続き

【監修者名】ベリーベスト法律事務所

【発売日】2026年6月15日

【定価】1760円（本体1600円＋税10％）

購入先リンク

https://www.natsume.co.jp/np/isbn/9784816378904/

・監修協力

ベリーベスト法律事務所 パートナー弁護士 田渕 朋子（タブチトモコ）

東京大学法学部卒業後、1992年に司法試験に合格。個人法律事務所等での勤務を経て、2018年にベリーベスト法律事務所へ入所。

離婚・男女問題、遺産相続、建築紛争などライフサイクルの中で発生するトラブルを中心に取り扱い分野は多岐にわたる。

著書に「もめない相続」（幻冬舎、2024年）などがある。

プロフィール紹介ページ(https://www.vbest.jp/member/detail/312/)

■離婚の最新制度についての解説など取材受付中

ベリーベスト法律事務所では離婚相談件数約14万9,000件の実績（2011年2月～2026年5月末実績）があります。

共同親権の運用実態、離婚を取り巻く社会動向、著名人離婚報道の法的解説など離婚分野全般での取材・コメント提供などに対応可能。

約440人の所属弁護士（2026年4月現在）からテーマ・日程に応じて適切な弁護士をご紹介いたします。

離婚分野HP：https://rikon.vbest.jp/

▶ 取材形式例

・書面コメント

・取材対応（対面/オンライン)

・スタジオ出演（都内/オンライン)

・寄稿

・法律監修依頼

■ベリーベスト法律事務所について

ベリーベスト法律事務所は、全国76拠点（2026年6月時点）を展開する総合法律事務所です。個人の方には、離婚、労働、交通事故、刑事、遺産相続、学校問題など、日常生活に関わる幅広い法的サービスを提供。法人には、顧問業務、紛争解決、労務、M&A、国際法務などのリーガルサポートを行っています。

「お客さまの最高のパートナーでありたい。」

この理念のもと、すべての所員が問題解決に真摯に向き合っています。

公式HP：https://www.vbest.jp/

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ベリーベスト弁護士法人（所属：第一東京弁護士会）