プライズだけの限定「エモルギア」も！ 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の変身アイテム「エモルギア」がプライズ化　2026年6月19日(金)よりナムコ限定で蒸着！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のプライズを、2026年6月19日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。

新特撮ヒーローシリーズ『PROJECT R.E.D.』の第1弾として2026年2月に放送をスタートした『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、伝説的人気作品『宇宙刑事ギャバン』のパイオニア精神を受け継ぎながら、全く新しい作品として、現在の映像技術と演出で多くの特撮ファンを魅了しています。

今回はギャバンが「蒸着」などに使用する重要アイテム「エモルギア」をナムコ限定でプライズ化。メタルヒーローシリーズコラボとして、『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』に登場する「宇宙刑事ギャバンtype-G」がデザインされたエモルギアもラインアップする、ファン必見のコレクション第一弾です。



パーツを回転させると「エモルギア」の表情が変化。

別売の「DXギャバリオントリガー」と組み合わせて遊ぼう！

【 表情変更前 】

【 表情変更後 】

CGエモルギア01

■ラインアップ：全4種

A：カンキーエモルギー(アナザーver.) ／ B：キーグエモルギー(アナザーver.) ／

C：モーイッカエモルギー(ネガver.) ／ D：超次元エモルギー ギャバンtypeG

■サイズ：縦約6cm

※カンキーエモルギー(アナザーver.)は DXエモルギア ランダムボックス03 に収録のものとは異なり絵柄は2種類です。

※キーグエモルギー(アナザーver.)は DXエモルギア ランダムボックス04 に収録のものとは異なり絵柄は2種類です。

■取扱店舗

・取扱施設一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15117(https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15117)

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/gavaninf202606R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/gavaninf202606R

・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

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