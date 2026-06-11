プライズだけの限定「エモルギア」も！ 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の変身アイテム「エモルギア」がプライズ化 2026年6月19日(金)よりナムコ限定で蒸着！
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のプライズを、2026年6月19日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。
新特撮ヒーローシリーズ『PROJECT R.E.D.』の第1弾として2026年2月に放送をスタートした『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、伝説的人気作品『宇宙刑事ギャバン』のパイオニア精神を受け継ぎながら、全く新しい作品として、現在の映像技術と演出で多くの特撮ファンを魅了しています。
今回はギャバンが「蒸着」などに使用する重要アイテム「エモルギア」をナムコ限定でプライズ化。メタルヒーローシリーズコラボとして、『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』に登場する「宇宙刑事ギャバンtype-G」がデザインされたエモルギアもラインアップする、ファン必見のコレクション第一弾です。
パーツを回転させると「エモルギア」の表情が変化。
別売の「DXギャバリオントリガー」と組み合わせて遊ぼう！
【 表情変更前 】
【 表情変更後 】
CGエモルギア01
■ラインアップ：全4種
A：カンキーエモルギー(アナザーver.) ／ B：キーグエモルギー(アナザーver.) ／
C：モーイッカエモルギー(ネガver.) ／ D：超次元エモルギー ギャバンtypeG
■サイズ：縦約6cm
※カンキーエモルギー(アナザーver.)は DXエモルギア ランダムボックス03 に収録のものとは異なり絵柄は2種類です。
※キーグエモルギー(アナザーver.)は DXエモルギア ランダムボックス04 に収録のものとは異なり絵柄は2種類です。
■取扱店舗
・取扱施設一覧：https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15117(https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P15117)
・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/gavaninf202606R
◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆
バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。
本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。
▼「ナムクレ」 詳細はこちら
・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/gavaninf202606R
・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc
https://x.com/namco_oc
※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。
※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映 (C)Bandai Namco Experience Inc.