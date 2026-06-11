JTBとフラッグシステムが医療従事者向け講演会サービスで業務提携～地域小規模講演会の来場者管理業務をデジタル化～

株式会社JTB

株式会社JTB(本社：東京都、代表取締役 社長執行役員：山北 栄二郎、以下「JTB」)は、イベント来場者管理クラウド「E-VE!(イーベ)(R)」の開発・運営を行う株式会社フラッグシステム(本社：福岡県、代表取締役社長 幡司 恭平、以下「フラッグシステム」)と、業務提携契約を締結し、医療従事者向け地域講演会に特化した来場者管理サービス「E-VE!(R) メディカルplusプラン」を、2026年6月より提供開始します。

１．業務提携の背景

ポストコロナ以降、製薬業界ではグローバル統合CRMとAIを中心に、コマーシャル領域におけるデータインテリジェンスが進んでいます。医療従事者向け講演会でも同様の取組が進んでいる一方、地域の小規模講演会では、企画・運営担当者の業務負荷やデータの不備など構造的な課題が顕在化しています。JTBとフラッグシステムは、本提携により、製薬業界における地域単位の小規模講演会で課題となっている、招待者・来場者管理、会場・交通等の手配、運営実務の負荷軽減に取り組みます。JTBが有する Meetings & Events 分野での運営知見と、フラッグシステムのSaaS型来場管理サービスを組み合わせることで、講演会運営におけるデジタル化と業務効率化、データ活用の高度化を支援します。

●業務提携における両社の役割

JTBの役割：「E-VE!(R) メディカルplusプラン」の企画・マーケティング・販売・運営実務支援

フラッグシステムの役割：「E-VE!(R) メディカルplusプラン」の開発・提供

２．両社が提供するもの

「E-VE!(R)」は、招待者に受付用QRコード※１を発行し、講演会場にて読み取るSaaS型のサービスです。QRコードの読み取りには、スマートフォンやタブレットを利用するため、特別な端末の準備が不要になり手軽に運用ができます。また、入退場の記録をデータとして保存・加工ができるだけでなく、「電子芳名帳」としてもご活用いただけます。

本業務提携では、地域単位の小規模講演会に向けた「E-VE!(R) メディカルplusプラン」を企画・開発しました。課金体系は、ユーザー数による定額課金制の年間契約プランを採用しています。これにより、イベント数に関わらず何件でも月額同一料金でご利用をいただけます。更にJTBでは、「E-VE!(R)」に講演会の代行登録を行うなど、デジタルとヒューマンを融合したサービスを通じて、企画・開発担当者の業務軽減に貢献します。

※１ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【JTBによる「E-VE!(R)」講演会代行登録サービスの一例】

３．今後の展開

講演会では、招待者や交通・宿泊などの手配データと来場者データを統合的に管理することが求められます。今後は、JTBの講演会受発注システムと「E-VE!(R)」を連携し、JTBのシステム上で招待者と手配内容、来場履歴の一元管理を行います。また、これらのデータは、同システムよりCRM・イベント管理システムに連携します。(2027年実装予定)

これにより、講演会における招待者情報、会場・交通等の手配情報、来場履歴をより一元的に管理できる体制の構築を目指します。また、必要に応じて製薬会社側のイベント管理システム等とのデータ連携も可能とし、講演会運営のさらなる効率化とデータ活用の高度化に貢献してまいります。

４．「E-VE!(R)」の基本機能

●管理画面から招待者毎に受付用のQRコードを発行可能

●申込完了メールやリマインドメールを予め設定したタイミングで自動配信可能

●受付会場では、QRコードをスマホ・タブレットまたは二次元コードリーダーで読み取ります

●読取り情報はリアルタイムで管理画面に反映させるため、受付完了者や未到着者の状況が一目で把握可能

●予定外の来訪者の登録・受付もその場で可能

●入場時刻のみならず退場時刻管理にも対応

●予め設定した招待者の来場情報を担当者にリアルタイム通知が可能

●来場者情報をオンデマンドにデータ出力可能(電子芳名帳として活用可)





株式会社JTBについて

JTB は「交流創造事業※2」 を事業ドメインとし、全国に広がるネットワークを生かし、さまざまな人流・物流・商流の創造による交流人口の拡大を通じて、地域や観光事業者の課題を解決するお手伝いをしています。人と人、人と場所、人とコトをつなぎ、新たな価値を創出、デジタル＆ヒューマンの力で地域に新たなイノベーションを起こすことを追求します。

※2「交流創造事業」は(株)JTB の登録商標です。

【所在地】 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター

【代表者】 代表取締役 社長執行役員 山北栄二郎

【創 立】 1912年3月

【URL】 https://www.jtbcorp.jp/jp/

株式会社フラッグシステムについて

株式会社フラッグシステムは、イベント運営支援SaaS「E-VE!(イーベ)(R)※3」の開発・提供を行うIT企業です。イベント・セミナー・説明会・式典などにおける申込管理、顧客管理、メール配信、オンライン配信連携等をクラウド上で一元管理できるサービスを提供し、自治体・教育機関・民間企業を中心に幅広く活用されています。

また、社員一人ひとりが働きやすく、挑戦しやすい環境づくりにも取り組み、柔軟な働き方やチームづくりを推進しています。「なくてはならない」をもっと世界に。を掲げ、現場に寄り添ったサービス開発を通じて、新たな価値創出に取り組んでいます。

※3「E-VE!(R)」は(株)フラッグシステム の登録商標です。

【所在地】 福岡県福岡市中央区薬院3丁目16-27 ビジネス・ワン薬院ビル6F

【代表者】 代表取締役社長 幡司恭平

【創 立】 2010年9月

【URL】 https://www.flagsystem.co.jp/



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■一般のお客様からのお問合せ先

JTBメディカル事業部(東京) TEL：03-5539-2865

JTB西日本MICE事業部(大阪) TEL：050-1732-4465