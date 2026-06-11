メルシャン売り上げNo.1※1「メルシャン 酸化防止剤無添加※2ワイン」が、さらにおいしくなり、より品質感のあるデザインにフルリニューアル！

キリンホールディングス株式会社

メルシャン株式会社（社長 大塚正光、以下メルシャン）は、メルシャン独自技術である「濃い果実味製法※3」により、ぶどう本来の濃いおいしさが楽しめる、メルシャン売り上げNo.1ブランドの「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」を「メルシャン 酸化防止剤無添加ワイン」スタンダードシリーズとしてフルリニューアルし、7月上旬より順次切り替えします。

※1 2025年年間ブランド別出荷量

※2 亜硫酸塩無添加

※3 特許出願中

近年、健康志向の高まりから、原材料がシンプルな商品を選ぶお客様が増えており、「無添加・有機ワイン」カテゴリーは、前年比104%※4とワイン市場において好調に推移しています。中でも、30～40代のお客様においては、ライフスタイルや価値観の変化をきっかけに、新たに「無添加・有機ワイン」を手に取る傾向が見られます。「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」は、2003年に誕生し、現在メルシャン売り上げNo.1ブランドに成長した、当社の国内製造ワインを代表するロングセラーブランドです。 “ぶどう本来のおいしさ”が楽しめる味わいが支持をいただいている一方で、30～40代のお客様においては、「品質感」や「おいしさ」のイメージが伝わっておらず、自分向けの商品として認識されにくい課題があることがわかっています。これを受け、「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」を味わいおよびパッケージを刷新し、「メルシャン 酸化防止剤無添加ワイン」として新たに展開します。

※4 インテージSRI+ ワイン市場 2025年 拡大推計 SM計(キリン定義)

今回のリニューアルでは、原材料とブレンド比率を見直し、これまで支持されてきた「ぶどう本来の果実感」と「飲みやすさ」を両立したおいしさをさらに強化しました。また、新しいお客様が手に取りやすいよう、おいしさや味わいを直感的に伝えながら、より現代的で「品質感」が感じられるパッケージデザインに刷新しています。ワインならではの情緒感とぶどう本来のおいしさを楽しめる味わいがもたらす時間を「濃いって、しあわせ」の新コピーで訴求します。これまでご愛飲いただいているお客様はもちろん、30～40代の新たなお客様にも自分向けと感じていただくことで、当社の戦略の1つに掲げている「ワインの新規ユーザーの獲得による、裾野の拡大」を目指します。

「メルシャン 酸化防止剤無添加ワイン」は、ワインを造り続けてきたメルシャンこだわりのぶどう本来の濃い果実味が楽しめるワインで、品質と満足感のあるあたらしいワインのおいしさをお届けし、お客様の日常にささやかな幸せをもたらすことを目指します。

●中味詳細

・メルシャン独自技術である「濃い果実味製法」により“ぶどう本来のおいしさ”が楽しめます。

・「濃い果実味製法」とは、収穫後24時間以内の搾汁果汁を使用し、ぶどう本来のみずみずしさを引き出した「濃厚ぶどう果汁」を使用することで、「ぶどう本来の濃い果実味」をアップさせる製法です。

●パッケージリニューアル詳細

・「酸化防止剤無添加ワイン」であることが伝わりやすく、ワインらしい柔らかさが感じられるロゴに刷新し、現代的なイメージを強化しました。

・ぶどうのみずみずしさが感じられる背景に、味わいを中央に縦書きで配置することで、おいしさや味わいがわかりやすいデザインにしました。

●“ワインのためのペットボトル”について

・720ml、1500mlに“びんと同等の品質保持性※5”を備えた“ワインのためのペットボトル”を使用しています。

・2022年3月より720mlは従来より5g軽量化した29gのボトル、2024年7月より1500mlは従来より4.5g軽量化した53.5gのメルシャン史上最軽量となるワイン用ペットボトルを採用しました。

・当社が製造・販売するワイン用ペットボトル全商品に採用することで、年間で約95.1トン※6のPET樹脂と、約307.4トン※7のCO2排出量の削減をしています。

※5 キリンホールディングス 飲料未来研究所における１年半相当の安定性試験において、びんと同等の品質安定性を確認

※6、※7 2025年出荷実績に基づき算出

メルシャンは、企業パーパス「自然のめぐみを、幸せにかえてゆく。」のもと、ネイチャー・ポジティブな取り組みとともに、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。

-記-

1．商品名 １.メルシャン 酸化防止剤無添加※1ワイン まろやか赤

２.メルシャン 酸化防止剤無添加※1ワイン ふくよか赤

３.メルシャン 酸化防止剤無添加※1ワイン 濃い甘赤

４.メルシャン 酸化防止剤無添加※1ワイン すっきり白

2．アルコール度数 １.２.３.４.11％

3．容量・容器 １.２.３.４.180mlびん、720mlペットボトル、1000ml紙パック、

1500mlペットボトル

4．カテゴリー分類 果実酒

5．発売日・発売地域 2026年7月上旬より順次切り替え

6．価格 オープン価格