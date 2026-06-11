ビットキー、住宅向けスマートロックシリーズに新商品　総合ロックメーカーアルファと共同開発した「edロック Connect Bitkey Edition」を発売開始

株式会社ビットキー

株式会社ビットキー（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：寳槻 昌則、以下「ビットキー」）は、株式会社アルファ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長執行役員：塚野 哲幸、以下「アルファ」）と共同開発した住宅向けスマートロック「edロック Connect Bitkey Edition（以下、本製品）」を6月11日より発売開始することをお知らせします。

■本製品の特長

「edロック Connect Bitkey Edition」は、アルファが提供する「edロック Connect」にビットキーの「homehub」と連携するBluetooth通信モジュールを搭載し、機能を拡張させたスマートロックです。

1. 多様な解錠手段とデジタルキーによる利便性向上

本製品は、従来の暗証番号やICカード、モバイルFeliCaによる解錠に加え、新たにスマートフォンアプリでの解錠にも対応しました。これにより、ご家族一人ひとりがライフスタイルに合わせてお好きな手段で鍵を開けることができます。さらに「homehub」アプリと連携したことで、日時や回数指定のデジタルキーを発行することもできます。外出中の急な家族の訪問や、留守中の家事代行の依頼など、自宅にいなくても一時的に入室してもらうことができます。デジタルキーなので、カギを複製される心配もありません。

スマートフォンアプリで開ける様子モバイルFeliCaで開ける様子ICカードで開ける様子暗証番号で開ける様子

2.「homehub」との連携で、導入後もスマートロックの価値をアップデート

「homehub」との連携は、導入後もスマートロックの価値を継続的に高めます。内見予約や物件管理システムといった不動産業界向けシステムと連動し、管理会社の業務効率化を実現します。また、不在時に家事代行やペットシッターなどを利用できるサービス「homehub inHome Service」にも対応しており、物件の付加価値向上に寄与します。これらの連携システムやサービスは順次追加される予定です。

3.万が一の電池切れにも安心な「Type-C給電」対応

本製品は、単三リチウム乾電池4本で約1年利用できますが、万が一電池交換を忘れてしまった場合でも、モバイルバッテリーなどからUSB Type-Cポート経由で外部給電を行い、本体を起動させることができます。これにより、深夜や休日の「締め出し」対応など、管理会社やオーナー様の負荷を大幅に軽減します。

■「edロック Connect Bitkey Edition」製品概要

■「homehub」連携製品について

左：室外ユニット 右：室内ユニット[表: https://prtimes.jp/data/corp/40203/table/204_1_6bdc47345cc16672850779f18b576d16.jpg?v=202606111252 ]

「homehub」は、一人ひとりの快適な暮らしを実現するため、暮らしとサービス・モノの間に存在する分断を「つなげる」ことで解消するコネクトプラットフォームです。

代表的な連携製品であるスマートロックは、共用部オートロック向けから専有部ドア向けまで幅広く、国内主要鍵メーカーとの共同開発品や自社製品を含め、計9機種が利用されています。（本製品を含む）

賃貸管理会社は、これら多種多様な製品を一つのシステム上で一元管理することができます。

■株式会社アルファについて

アルファは、1923年の創業以来、住宅用のキーをはじめ、南京錠やコインロッカー、さらに自動車用のキーやドアハンドルなどキー＆ロックに関わる製品を幅広い分野で展開し、その時代の先駆けとなる製品を数多く生み出してきました。100年にわたる経験を通じて培ってきた技術と知見をもとに、アルファは多くのお客さまやステークホルダーの皆さまのさまざまなアクセスシーンにおいて、「安全・安心」をお届けしています。

■株式会社ビットキーについて

株式会社ビットキーは、「つなげよう。人は、もっと自由になれる。」をミッション・ビジョンに掲げ、コネクトプラットフォーム「homehub」 「workhub」を展開しています。マンションやオフィスビルをはじめ、空港、庁舎、物流施設など、幅広い場所で利用されています。スマートロックをはじめとした “ハード”と、システムやサービスなどの“ソフト”をシームレスに連携させることで、新たな暮らし方や働き方の創出を目指しています。

【株式会社ビットキー 概要】

社名 ：株式会社ビットキー

所在地 ：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン9F

代表者 ：代表取締役社長 CEO 寳槻昌則

設立 ：2018年5月16日

資本金 ：50,000,000円（2026年5月28日時点）

事業概要：ID認証・認可のためのプラットフォーム「bitkey Platform」の企画・開発・運用

コネクトプラットフォーム「homehub」「workhub」の企画・開発・販売

スマートロック等のハードウェア製品の企画・開発・販売

※「ビットキー」「homehub」「homehub inHome Service」「workhub」「bitkey platform」は

株式会社ビットキーの登録商標です。

※「FeliCa」は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

※「MIFARE」は、NXP B.V.の登録商標です。