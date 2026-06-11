【かっぱ寿司】父の日にもおすすめ！夏限定“大切り”まぐろ・サーモン・蝦夷あわびを盛り込んだ、旨みと食感を贅沢に楽しめる期間限定お持ち帰り『夏のごちそう11種セット』が新登場！
コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年6月11日（木）～9月中旬まで予定にて、期間限定お持ち帰り商品『夏のごちそう11種セット』や『夏のごちそうオードブル』をかっぱ寿司全店で販売いたします。
夏は行楽や帰省、ご家族やご友人と集まる機会が増える賑やかな季節です。そこでかっぱ寿司では、大切な方へのおもてなしや感謝を伝えるシーンにふさわしい、夏の食卓を彩る期間限定のお持ち帰り商品『夏のごちそう11種セット』をご用意しました。
『大切りまぐろ』や『大切りサーモン』は食べ応えもあり、脂のりと旨みをしっかりと味わっていただけます。さらに、『大切り蝦夷あわび』はコリッとした食感と磯の旨みが広がり、肉厚ならではの食べ応えをお楽しみいただけます。そしておこさまにも人気の『いくら軍艦』や『特盛ねぎとろ』など、普段使いとはひと味違う、父の日はもちろん、夏の団らんのひとときを華やかに演出します。
また、ご家族やご友人との食卓にぴったりな、おこさまから大人まで楽しめる『夏のごちそうオードブル(2～3人前)』をご用意。さらに、店内仕込みの『お持ち帰り用 茶碗蒸し』や、店内で揚げた『お持ち帰り用 とろ～り大玉揚げたこ焼き（3個）』『お持ち帰り用 二段仕込みの醤油とり唐揚げ（3個）』、とろける口どけで人気の『お持ち帰り用 プレミアムプリン』もおすすめです。『プレミアムスイーツBOX』は、人気のプレミアムプリンと、いちごとパッションフルーツのパンナコッタをセットにした満足BOX。手土産や夏の集まりにもぴったりで、単品で購入するより100円（税込）お得な商品です。暑い季節のちょっとしたご褒美にもおすすめの一品です。
かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。
【『夏のごちそう11種セット』販売概要と商品詳細】
・予約受付開始日：2026年6月11日（木）
・販売期間：2026年6月11日（木）～9月中旬まで予定
・販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗を除く）
・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/summer-takeout
※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。
※一部店舗では価格が異なります。 ※掲載写真はイメージです。
※ご注文は店頭、かっぱ寿司公式アプリ、WEB予約サイトから受け付けいたします。
※公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app
※ご注文WEBサイト：https://takeout.kappasushi.jp/main/
【『夏のごちそう11種セット＆プレミアムプリン』(1人前～5人前)も販売】
WEBアプリご注文限定
■販売価格
1人前（11貫）：1,520円（税込）～
2人前（22貫）：3,040円（税込）～
3人前（33貫）：4,560円（税込）～
4人前（44貫）：6,080円（税込）～
5人前（55貫）：7,600円（税込）～
■内容
・中とろ・大切りまぐろ・大切りサーモン・とろサーモン・えび・大切り蝦夷あわび・えんがわ・うなぎ
・いくら軍艦・特盛ねぎとろ・玉子
※三俣店では販売しておりません。
■夏のごちそう11種セット＆プレミアムプリンセット
■販売価格
1人前（11貫＋プレミアムプリン1個）：1,950円（税込）～
2人前（22貫＋プレミアムプリン2個）：3,900円（税込）～
3人前（33貫＋プレミアムプリン3個）：5,850円（税込）～
4人前（44貫＋プレミアムプリン4個）：7,800円（税込）～
5人前（55貫＋プレミアムプリン5個）：9,750円（税込）～
【『夏のごちそうオードブル(2～3人前)』ちょっとした集まりにも！】
■販売価格
2,640円(税込)～ ※2～3人前
■内容
とろ～り大玉揚げたこ焼き、だし巻き玉子、ごちそうハンバーグ、
特盛フライドポテト、とり唐揚げ、玉ねぎ天
※ケチャップ・マヨネーズ・ソース付
ご家族やご友人が集まる食卓をぐっと華やかにする、満足感たっぷりの『夏のごちそうオードブル』。大玉揚げたこ焼きや、食べ応えあるハンバーグ、特盛のフライドポテトなど、人気メニューをぎゅっと詰め込みました。おこさまから大人まで楽しめる味わいで、ホームパーティーや週末のごちそうにぴったりです。
【あと一品やお土産に！人気のサイドメニュー＆スイーツを単品で】
サイドメニューやスイーツも充実しています。店内仕込みの「茶碗蒸し」をはじめ、店内で揚げた「とろ～り大玉揚げたこ焼き（3個）」「二段仕込みの醤油とり唐揚げ（3個）」など、できたての美味しさをお楽しみいただけます。
スイーツでは、とろける口どけで人気の「プレミアムプリン」もおすすめです。「プレミアムスイーツBOX」は、「プレミアムプリン」と「いちごとパッションフルーツのパンナコッタ」をセットにした満足BOX。さらに2026年6月25日（木）より、「プレミアムプリン」と「ジューシー白桃杏仁豆腐」を組み合わせた、夏の訪れを感じる季節にぴったりのBOXも販売予定です。
いずれも単品で購入するより100円（税込）お得にお楽しみいただけます。ご家族やご友人との集まりにも嬉しい一品です。
※具罪にえびを使用しています
お持ち帰り用 茶碗蒸し
税込290円～
お持ち帰り用 とろ～り
大玉揚げたこ焼き(3個)
税込270円～
お持ち帰り用 二段仕込みの
醤油とり唐揚げ(3個)
税込360円～
※三俣店では販売しておりません。
お持ち帰り用
プレミアムプリン
税込430円
※2026年6月24日(水)まで予定
プレミアムプリン3個
いちごとパッションフルーツのパンナコッタ3個
※2026年6月25日(木)より販売予定
プレミアムプリン3個
ジューシー白桃杏仁豆腐3個
【お持ち帰りのご予約も簡単！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！ 】
平日お受け取りのみ対象、 アプリにてお持ち帰り
１００円ＯＦＦクーポンも配信中！
会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。
URL: https://www.kappasushi.jp/support/app(https://www.kappasushi.jp/support/app)
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