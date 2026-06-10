子どもの「はじめて」を諦めさせたくない。石川のNPO法人がひとり親家庭の体験格差解消に向け寄付募集を開始

NPO法人シンママ応援団

NPO法人シンママ応援団（石川県金沢市、理事長：小幡美奈子）は、ひとり親家庭の子どもたちへのアウトドア・自然体験機会を提供する「体験格差解消事業」への支援を募るため、2026年6月3日より寄付受付を開始しました。

■ 背景と社会課題：見えにくい「体験格差」

「キャンプに行きたいな。でも一人じゃ無理だから……」--石川県のシングルマザーたちが口をそろえて話す言葉です。

アウトドア活動では荷物の運搬・テントの設営・火起こしを、子どもから目を離せない状況で大人ひとりがこなさなければならず、安全面から踏み出せない保護者が多くいます。経済的な事情も重なり、ひとり親家庭の多くの子どもたちは、キャンプや自然体験という「非日常の体験」を逃し続けています。

こうした体験機会の差が、将来の選択肢や自己肯定感の差へとつながっていく--それが「体験格差」という社会課題です。

■ シンママ応援団の取り組み

シンママ応援団は2017年の発足以来、石川県のひとり親家庭を対象に、セミナー・交流会、食料支援、スキルアップ講座など多角的な支援を展開してきました。2023年にNPO法人として登記し、現在は公式LINEに1,080名が登録する地域密着型の支援団体として活動しています。

なかでも「親子キャンプ」「マリンスポーツ体験」「ソトゴハン」などのアウトドアイベントは、参加者のひとり親家庭から最も喜ばれる活動です。「はじめてやった！すごく楽しかった！」という子どもたちの声が、活動継続の原動力となっています。

しかし、これらのイベントはこれまで助成金が取得できた年のみ開催が可能でした。「今年はキャンプないの？」と楽しみにする親子の声に毎回応えられるとは限らない--そのもどかしさを解消するため、今回、寄付による安定した運営基盤の確立を目指します。

■ 寄付プロジェクト概要

プロジェクト名

ひとり親家庭にアウトドア体験を届ける体験格差解消事業

寄付受付開始

2026年6月3日

寄付URL

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5718001

使途

キャンプ・アウトドアイベントの会場費、食材費、 スタッフ費、低所得世帯への参加費サポートなど

■ 法人概要

団体名：NPO法人 シンママ応援団

所在地：石川県金沢市

代表者：代表理事 小幡 美奈子

設 立：2023年1月5日

URL：https://ks-mama.com/

事業内容：ひとり親家庭への生活支援、就労支援、コミュニティ運営、体験イベントの企画など

■ 本件に関するお問い合わせ先

NPO法人 シンママ応援団 事務局

担当：小幡 美奈子

E-mail：sinmama.ippo@gmail.com