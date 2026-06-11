葬儀業務の一括アウトソーシングサービス「葬儀屋さんのミカタ」 フューネラルビジネスフェア2026に出展

株式会社ラトリー

葬儀屋さんのミカタ（運営：株式会社ラトリー、本社：東京都港区、代表：丸目 光明）は、2026年6月23日（火）・24日（水）にパシフィコ横浜で開催される「フューネラルビジネスフェア2026」に出展いたします。同サービスは、葬儀社の遺体搬送・冷蔵安置・コールセンター・火葬式一括代行まで、葬儀業務の現場実務をワンストップで支えるBtoBサービスで、現在約250社の葬儀社へ導入されています。

葬儀業界では、死亡者数の増加に伴い葬儀件数は増加傾向にある一方、家族葬・直葬の普及により単価は低下し、慢性的な人材不足が中小規模の葬儀社を直撃しています。夜間・早朝の受電対応や搬送手配は、本来の葬儀施行を妨げる大きな負担となっています。

今回の出展では、こうした課題を解決する複数の新サービスを発表するとともに、業界の現状をテーマにしたセミナーも実施いたします。

フューネラルビジネスフェア2026 株式会社ラトリー出展

「葬儀屋さんのミカタ」の見どころ

新サービスラインナップを初公開！

慢性的な人手不足や夜間対応の負担を軽減し、葬儀社の施行業務に集中できる環境を支える新たなサービスラインナップをお披露目いたします。



【新サービス概要】

・搬送一体型コールセンター

・安置室でのメイク湯灌サービス

業界の現状と未来を紐解く「限定セミナー」を開催

会期中には葬儀業界の労働環境の改善と効率化をテーマにしたセミナーを実施します。

テーマ：葬祭業界の未来と利益を守る経営戦略

～施行数は増えるのに“利益が消える”時代の勝ち方～

登壇者：株式会社ラトリー

日時 ：6月24日（水）14:20～14:50

「葬儀屋さんのミカタ」について

葬儀屋さんのミカタ」は、株式会社ラトリーが運営する、葬儀社の現場実務を支えるBtoBサービスです。業界最安値クラスの遺体搬送、自社施設での冷蔵安置、24時間365日のコールセンター代行から、火葬式の一括代行、ドライアイス当て作業、自宅枕飾り対応まで、葬儀社の「手と時間」が足りない部分をプロフェッショナルがサポートします。

自社で抱え込まない運営設計で、夜勤・当直ゼロによる労務改善や、固定費の削減による葬儀社の収益改善を後押しします。現在は、東京都（大田・世田谷）、千葉（千葉・上総・安房）、広島エリアを中心に展開し 、主要拠点には自社安置施設を整備しています。（大田拠点では冷蔵安置14体・千葉拠点では30体・24時間受け入れ）。



▼サービスの詳細・お問い合わせはこちら

HP：https://sogi-mikata.jp

株式会社ラトリー「葬儀屋さんのミカタ」出展概要

会社概要

- 展示会名：フューネラルビジネスフェア2026- 会期： 2026年6月23日（火）10:00～17:00／24日（水）10:00～16:30- 会場：パシフィコ横浜 展示ホールC・Dホール- ブース番号：C-27- セミナー講演：2026年6月24日（水）14：20～14：50- 入場方法：公式サイトからの事前登録制（無料）URL：https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/(https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/)

会社名 ：株式会社ラトリー

所在地 ：〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-35

設立 ：2014年3月10日

資本金 ：3,000,000円

代表者 ：代表取締役社長 丸目 光明（まるめ みつあき）

事業内容：葬祭業務代行、葬祭受電代行

※ 本リリースに記載されている社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。