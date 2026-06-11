【GREEN×EXPO 2027】トゥンクトゥンクをあしらった公式ライセンス商品を販売開始

株式会社日比谷花壇２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品：パピエベース（左）、フラワーフレームアート（右）

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の開催を記念し、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をデザインに取り入れた公式ライセンス商品の販売を開始しました。

２０２７年国際園芸博覧会への出展決定を受け、日比谷花壇では博覧会の機運醸成と、花や緑がある心豊かな暮らしの普及を目指し、公式ライセンス商品を企画いたしました。今回発売するのは、プリザーブドフラワーを使用した「フレームフラワーアート」と、環境への配慮とギフトの手軽さを両立した「パピエベース」の2種です。いずれも公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の愛らしい世界観を、日比谷花壇ならではのデザイン力で表現した特別なコレクションです。

≪商品詳細≫

※商品の色・形態は、多少写真と異なる場合がございます。※記載されている以外の写真の小物類は商品に含まれません。※お届けの際、お花の開花状況には個体差がございます。

EX27 TK フレームフラワーアート

商品名：EX27 TK フレームフラワーアート

価格：220,000円（税込）

サイズ：高さ約40cm、幅約30cm、奥行き約15cm

「GREEN×EXPO 2027」の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」と、プリザーブドフラワーの華やぎを閉じ込めた特別なフレームアート。純白に咲き誇る花々とキャラクターアートが調和し、空間にやさしい彩りと遊び心を添えてくれます。プリザーブドフラワーが持つ静かな存在感と、「GREEN×EXPO 2027」の世界観を象徴するアートワーク。その二つを一枚のフレームに収めた本作は、インテリアとしての美しさだけでなく、長く飾るほどに価値が深まる“アートピース”として仕上げられています。オリジナル木製フレームの質感と立体的な花の陰影が上質な奥行きをもたらし、空間を格上げする逸品です。

https://www.hibiyakadan.com/item/7698TF1941.html

EX27 TK パピエベース M／L：Mサイズ（左）、Lサイズ（右）

商品名：EX27 TK パピエベース M／L

価格：Mサイズ：9,900円（税込）／Lサイズ：17,600円（税込）

大きさ（花入りの状態）：

M：高さ約33cm、幅約20cm、奥行き約15cm

L：高さ約40cm、幅約30cm、奥行き約25cm

花材：

M：生花（スプレーバラ、デルフィニウム、カーネーション、スターチス、グリーン）

L：生花（バラ、デルフィニウム、リシアンサス、カーネーション、スターチス、グリーン）

FSC認証紙を使用したブルーのBOXに、可愛らしく華やかなブーケが咲き誇ります。「GREEN×EXPO 2027」の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」が印刷された特別デザインで、花と緑の魅力をより身近に感じられるアイテムに仕上がりました。花瓶を準備する必要がなく、そのまま置くだけで美しく飾れるのも魅力です。環境へのちいさな配慮と、花博の想い、そして贈る人の気持ちをそっと重ねて。誕生日や記念日など、特別な日のギフトにもおすすめです。花と緑への感謝を込めて。

売上の一部（39円※サンキュー）は環境保全団体へ寄付され、豊かな自然を守る活動に役立てられます。

Mサイズ：https://www.hibiyakadan.com/item/7698TH1483.html

Lサイズ：https://www.hibiyakadan.com/item/7698TH1486.html

≪販売チャネル≫

【日比谷花壇オンラインショップ】

２０２７年国際園芸博覧会特集ページ：https://www.hibiyakadan.com/ext/expo2027/

【日比谷花壇店舗】

・日比谷花壇 日比谷公園本店：https://hibiyakadan-honten.jp/

・日比谷花壇 そごう横浜店：https://shop.hibiyakadan.com/detail/1540/

※店頭では順次発売を予定しております。

≪今後の展望≫

日比谷花壇は、２０２７年国際園芸博覧会の成功に向け、多角的な取り組みを推進しております。今回発表した第1弾商品を皮切りに、今後も季節や博覧会のテーマに沿った公式ライセンス商品を順次展開し、花と緑がある暮らしの喜びを広めてまいります。

今後の取り組みにつきましては、決定次第プレスリリース等で発表いたします。2027年の開催に向けた日比谷花壇の挑戦に、ぜひご期待ください。

株式会社日比谷花壇

1872年創業、1950年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワーグラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。



企業サイト：https://hibiya.co.jp/

公式X：https://x.com/hibiyakadan

公式Facebook：https://www.facebook.com/hibiyakadan/

日比谷花壇オンラインショップ：https://www.hibiyakadan.com