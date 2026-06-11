マクセルブランドのビューティーシリーズ「Angelique(アンジェリーク)」から「スピードブロードライヤー」発売

株式会社デンキョーグループホールディングススピードブロードライヤー MXDR-S1000A(画像左からホワイト、グレー)スピードブロードライヤー MXDR-S1000A(画像はホワイト。ブローブラシアタッチメントを装着)

株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治、以下／電響社)は、マクセルブランドの「Angelique(アンジェリーク)」シリーズより、スピードブロードライヤー「MXDR-S1000A」を2026年6月下旬に発売します。

MXDR-S1000Aは、Angeliqueシリーズ最大(*1)の風速33m/s(*3)と、シリーズ最軽量(*2)の本体質量約260g(*4)を実現したスティック型ヘアドライヤーです。プラズマイオンを搭載し、温度・風速・モードを組み合わせた全21通りの設定で、毎日のヘアケアが快適になるようにサポートします。

MXDR-S1000A 製品情報 :https://www.maxell.jp/consumer/mxdr-s1000a.htmlマクセルブランド｜個人のお客様

電響社は、2023年4月よりマクセル株式会社からライセンスをうけ、マクセルブランドのコンシューマー向け製品の製造・販売をおこなっています。

■製品情報

【おもな特長】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127112/table/63_1_504e08b6d3c6936f48dcf82115fbe9e9.jpg?v=202606111252 ]

"ツヤ髪"ブローとシリーズ最大風速(*1)を、シリーズ最軽量(*2)の一台に

MXDR-S1000A(画像左からグレー、ホワイト)MXDR-S1000A 使用イメージ(画像はホワイト)

＜特長＞

1. Angeliqueシリーズ最大風速33m/s(*3)のパワフル風

2. シリーズ最軽量(*2)の本体質量約260g(*4)

3. "ツヤ髪"ブローが自宅で簡単に

4. 温風と冷風を自動で切り替えるAUTOモード搭載

5. プラズマイオン搭載で、静電気を抑えてまとまる仕上がり

6. 髪質や季節に合わせて"自分にあった風"が選べる21通りの設定

7. 収納や持ち運び時も便利な本体形状と付属品（ポーチ、収納バンド）

8. 好みやシーンにあわせて選べる２色展開

9. 消費電力750Wの省エネ仕様

1. Angeliqueシリーズ最大(*1)風速33m/s(*3)のパワフル風

(画像左)旧製品 MXHD-N200、(画像右)MXDR-S1000A

ブラシレスDC(BLDC)モーターによる、Angeliqueシリーズ最大(*1)となる風速33m/s*3のパワフルな風が、髪の根元からしっかり乾かします。

※旧製品(MXHD-N200) Hot/Turbo時、MXDR-S1000A 高温/Turbo時。

2. シリーズ最軽量(*2)の本体質量約260g(*4)

シンプルで洗練されたスティック型のフォルムで、シリーズ最軽量(*2)の約260ｇ(*4)を実現しています。

持ち手と吹出口の距離が短く、腕を大きく伸ばさずに使えるため、長時間のドライでも疲れにくい設計です。

3. "ツヤ髪"ブローが自宅で簡単に

付属のブローブラシアタッチメントを装着することで、速乾ブラシとドライヤーの役割を本製品１台で実現します。

髪をとかしながらブローが簡単におこなえるうえ、髪が濡れた状態からクセを伸ばすことで、通常のハンドブローよりもなめらかな"ツヤ髪"に仕上がりやすくなります。

アタッチメントはマグネット式なので、着脱も簡単です。

※画像はイメージです。

4. 温風と冷風を自動で切り替えるAUTOモード搭載

髪をとかしながらブローが簡単におこなえる(画像左)ハンドブロー後、(画像右)ブラシアタッチメント使用後マグネット式のアタッチメント

自動で温風と冷風が切り替わることで、髪への熱ダメージを軽減します。

5. プラズマイオン搭載で、静電気を抑えてまとまる仕上がり

※画像はイメージです。

プラスとマイナス両方のイオンを放出するプラズマイオンを搭載。乾燥による静電気は、髪の広がりの原因になります。プラズマイオンが静電気を抑え、まとまりのある仕上がりになります(※)。

※使用環境や髪質により効果は異なります。

6. 髪質や季節に合わせて"自分にあった風"が選べる21通りの設定

(画像左)静電気を帯びた毛髪、(画像右)静電気が抑制された毛髪※画像はイメージです。

3つのモード(Hot/Cool/Auto)、3段階の温度調整、3段階の風速調整を自由に組み合わせることで、髪の状態や季節に合わせて好みの風で乾かせます。

暑い季節には低めの温度、室温が低い冬場は高温など、季節を通して快適に。ヘアスタイルや使い方に応じて、ここちよく乾かせます。

7. 収納や持ち運び時も便利な本体形状と付属品（ポーチ、収納バンド）

付属の収納バンドで壁掛け収納に対応専用ポーチ付属。持ち運びに便利

スリムな形状は場所を取らず、省スペースで収納可能。付属の収納バンドを使うことで、電源コードごとまとめて壁掛け収納にも対応できます。

専用のポーチも付属しているので、旅行やスポーツ施設などへの携帯にも便利です。

8. 好みやシーンにあわせて選べる２色展開

清潔感のあるホワイトと、シャープで落ち着いた印象のグレー。好みやシーンに合わせて選べる、シンプルながら高級感のあるデザインです。

9. 消費電力750Wの省エネ仕様

MXDR-S1000A(ホワイト)MXDR-S1000A(グレー)

効率の良いブラシレスDC(BLDC)モーターにより、消費電力を750Wにまで大幅に抑えた省エネ設計です。電気代が気になる方にもうれしい１台です。

■おもな仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127112/table/63_2_48972232f69f41ed1ffb7126106e7516.jpg?v=202606111252 ]

*1：2026年6月現在、Angeliqueシリーズにおける風速(m/s)の最大値(当社調べ)。風量(m3/分)による比較とは異なります

*2：2026年6月現在、Angeliqueシリーズにおいて(当社調べ)

*3：最大風速時。吹出口から10cm距離での測定値

*4：ブローブラシ、電源コード含まず

■Angelique(アンジェリーク)について

Angeliqueとは、「天使のような」という意味をもつフランス語です。"天使のようにそっと寄り添い、美しさのお手伝いをしたい"をコンセプトに、2012年に誕生したビューティー製品のシリーズです。

ヘアケア製品のほか、ボディケア・フェイスケア 製品を展開しており、日々の美しさづくりをサポートしています。

Angelique ブランドサイト :https://www.maxell.jp/angelique/Angelique Instagram :https://www.instagram.com/angelique.official.jp

[留意事項]

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社電響社

■株式会社電響社について

電響社は、生活家電や日用雑貨など「くらし」にまつわる製品を販売しています。

わたしたちの提案する製品を通じてくらしの楽しさを再発見し、より豊かで快適な生活が実現することをめざしています。



【会社概要】

株式会社電響社

大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号 DG 本社ビル

代表取締役社長 山下 俊治



コーポレートサイト：https://www.denkyosha.co.jp/

直営EC サイト「快適生活館」：https://kaiteki.dg-hd.jp/

直営ECサイト「マクセル公式ショップ」：https://maxell-online.com/

オフィシャルX：https://x.com/denkyosha_info





《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です》



デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。