「LINE」上で保険加入から保険金請求まで完結する「Yahoo!ほけん」の開発を支援

リードインクス株式会社

ソフトバンク株式会社の子会社で、フィンテック事業を手がけるリードインクス株式会社（本社：東京都港区、社長：柏岡潤、以下「リードインクス」）は、LINEヤフー株式会社（以下「LINEヤフー」）とLINEヤフーの100%子会社であるPayPay保険サービス株式会社（以下「PayPay保険サービス」）が、2026年6月10日（水）に提供を開始した「Yahoo!ほけん」の開発を支援しました。

リードインクスは、PayPay保険サービスなどに対してデジタル保険プラットフォーム「Fusion（フュージョン）」や「Graphene（グラフェン）」を提供し、保険の加入から保険金請求までを、コミュニケーションアプリ「LINE」上で完結できるサービスの実現を支援しています。

LINEヤフーとPayPay保険サービスが提供する「Yahoo!ほけん」は、日常的に利用する「LINE」を通して、手続きの煩雑さを軽減し、シームレスな保険体験を提供するサービスです。

「LINE」の登録情報を活用する※ことで最小限の入力で保険に加入でき、「LINE」のトーク画面からログイン不要で契約内容を確認できます。また、事故やトラブル時にも、使い慣れた「LINE」から迷うことなく保険金請求が可能です。さらに、LINE公式アカウントの特性を活用し、契約情報や重要なお知らせをトーク上で確実に届けることで、メールに埋もれない情報伝達を実現します。サービス開始時点では「熱中症お見舞い金（月額型・期間選択型）」および「コロナ治療薬お見舞い金」を提供しています。

リードインクスは、PayPay保険サービスおよび引受保険会社である住友生命グループのアイアル少額短期保険株式会社（以下「アイアル少額短期保険」）に対して、デジタル保険プラットフォームを提供しています。PayPay保険サービスへは保険代理店向けプラットフォーム「Fusion」を提供し、ユーザーにとってスムーズで分かりやすい保険体験を実現する他、アイアル少額短期保険へは保険会社向けプラットフォーム「Graphene」を提供し、商品開発や契約管理を迅速かつ柔軟に行える体制を構築しています。

リードインクスは、インシュアテック・イネーブラーとして、保険会社各社のデジタル商品開発や業務効率化を支援するとともに、保険代理店各社が自社サービス内で保険を提供できる仕組みづくりを支援しています。今後も、保険とテクノロジーの橋渡しを通じて、業界における新たな価値創出を後押ししていきます。

［注］

※「LINE」の登録情報は、事前にユーザーの同意を得た上で活用します。

◆リードインクス株式会社

公式サイト： https://leadinx.co.jp