「メスタ オーガニック」初のプレミアムシリーズ「メスタ ブラック・ラベル オーガニック」を6月30日（火）に新発売！

キリンホールディングス株式会社

メルシャン株式会社（社長 大塚正光）は、スペインのワイナリー「ボデガス・フォンタナ」が造る、オーガニックワインNo.1ブランド※1「メスタ オーガニック」より、初のプレミアムシリーズとなる「メスタ ブラック・ラベル オーガニック」を6月30日（火）に全国で新発売します。

※1 メルシャン調べ（2025年1月-12月販売金額。KSP-POSを基に自社にて集計。）

輸入スティルワイン市場において1,000円以上の中高価格帯は、2025年には2021年比で約1.3倍へと成長しています※2。当社はワインのプレミアマイズ（高付加価値化）による市場の魅力化を戦略の１つに掲げており、こうした市場環境を踏まえ、この度「メスタ オーガニック」より、プレミアムシリーズとしてより凝縮感と深みのある味わいを追求した「メスタ ブラック・ラベル オーガニック」を発売します。

※2 インテージSRI+ 輸入スティルワイン市場 フルボトル 1000円以上 2021年、2025年(各年1-12月) 推計販売金額 SM計 (キリン定義)

「メスタ オーガニック」は、環境に配慮した栽培方法と丁寧なワイン造りにより、ブドウ本来のみずみずしさを引き出したオーガニックワインブランドです。

当社は、オーガニック認証を取得したブドウのみを使用しながら、飲みごたえと日常性を両立したスタイルを目指した「メスタ ブラック・ラベル オーガニック」を新発売することで、オーガニックワインをより幅広いシーンでお客様に楽しんでいただくことを目指し、ワイン市場のさらなる活性化を図ります。

「メスタ ブラック・ラベル オーガニック」について

●商品特長

・“マスター・オブ・ワイン”のサム・ハロップ氏が造る品質にこだわったオーガニックワインです。

・環境に配慮した栽培方法と丁寧なワイン造りによりブドウ本来のフレッシュな味わいを引き出しました。上質でありながら親しみやすいフルボディの赤ワインです。最も樹齢の古い畑からブドウを選び、ブレンドの一部はオーク樽で熟成させることで、ジューシーな果実味と複雑さを持つ味わいと、深みのあるアロマを実現しました。

●パッケージについて

プレミアムシリーズであることが一目で伝わるような、ブラックを基調とした上質感あるデザインです。ラベルデザインには「メスタ オーガニック」シリーズ同様に、地球環境や自然の持続可能なライフサイクルを象徴する「円を描く羊」が描かれています。

スペインのワイナリー「ボデガス・フォンタナ」と醸造責任者のサム・ハロップ氏

・「ボデガス・フォンタナ」は、地球環境や自然を守るため、エネルギーの最大効率化の考慮や化学肥料を使用しないサステナブル（持続可能）なワイン造りを実践し、スペイン国内で認証※3を受けています。

※3 スペインのワイナリーを対象にしたサステナビリティ認証システム「Sustainable Wineries for Climate Protection」を取得

・ワイン界で最難関といわれる資格マスター・オブ・ワインに最年少（2002年当時）で合格し、最も影響力のあるワインコンサルタント※4にも選出されたサム・ハロップ氏が醸造責任者を務めています。

※4 2013年12月「Drink Business」（英国）の「最も影響力のあるワインコンサルタント10人」の一人に選出

メルシャンは、企業パーパス「自然のめぐみを、幸せにかえてゆく。」のもと、ネイチャー・ポジティブな取り組みとともに、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。

-記-

1．商品名 「メスタ ブラック・ラベル オーガニック」

2．アルコール度数 14％

3．容量・容器 750ml・瓶

4．カテゴリー分類 果実酒

5．発売日・発売地域 2026年6月30日（火）・全国発売

6．価格 オープン価格