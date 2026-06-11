「Afternoon Tea」監修、過去最多の全28種類を同時展開！紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティー」フェアを6月16日（火）から開催～累計販売数4億本突破の飲料シリーズから初のお酒が新登場～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表取締役社長：塚田龍平）が運営する紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発した全28商品を展開する紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティー」フェアを2026年6月16日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて実施いたします。

■紅茶ブランド「Afternoon Tea」との過去最大となるコラボレーションが実現！

ファミリーマートと「Afternoon Tea」は、2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まりこれまでさまざまな商品を展開してまいりました。中でも「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、シリーズ累計4億本（※）を販売する定番人気商品となっています。※2026年4月末時点

このたび、昨年の25種類を上回る、過去最大規模のコラボレーションとして全28種類の商品を展開いたします。今年はコラボレーション史上初のお酒として「シャルドネティーサワー」が登場するほか、シュークリームや琥珀糖など注目の新商品12種類を開発しました。

紅茶の香りと味わいを存分に楽しめる自信作が揃いました。ぜひ優雅なアフタヌーンティーをお楽しみください。

■6月17日は「ファミマのフラッペの日」！３年連続売上No.1のロイヤルミルクティーフラッペでお祝いしよう！

「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」は2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数は2000万杯を突破しています。香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえるフラッペです。2026年3月にはさらに紅茶の香りを楽しめる仕様へとアップデートしております。

6月17日は「ファミマのフラッペの日」として日本記念日協会に登録・制定されています。6月17日はぜひ「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」を飲んで、優雅なアフタヌーンティー気分をお楽しみください。

■「Afternoon Tea」のコメント

スイーツからお酒まで、お茶を使った28種が揃う本フェアでは、アールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、それぞれのお茶の味わいが楽しめます。中でもアールグレイは、シュークリームやクリスピーサンド、カヌレや琥珀糖など12種が揃いますので、お茶の種類による味わいの違いやアールグレイの様々な組み合わせも、ぜひ、お試しください。

【商品詳細】

【デザート】

【商品名】窯出しとろけるミルクティープリン

【価格】221円（税込238円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】アールグレイを使用したミルクティープリンに北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピングしました。

※数量限定

【商品名】アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）

【価格】230円（税込248円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】

ザクほろ食感のシューパフの中にダブルクリームを詰めたアールグレイ香るシュークリームです。

※数量限定

【商品名】アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド

【価格】276円（税込298円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】ひと口で紅茶の香りが広がるサクパリ食感の紅茶サンドです。

※数量限定

【商品名】アールグレイ香る紅茶カヌレ

【価格】255円（税込275円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】紅茶の香りをアップさせました。カリっともっちり、紅茶の香りが口いっぱいに広がるカヌレです。

※数量限定

【焼き菓子】

【商品名】アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がるフィナンシェです。

※数量限定

【商品名】アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン

【価格】181円（税込195円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】アールグレイの香りが広がるしっとり食感のバウムクーヘンです。

※数量限定

【商品名】アールグレイ香る紅茶のドーナツ

【価格】144円（税込155円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】アールグレイが香る、グレーズをかけたオールドファッションドーナツです。

※数量限定

【商品名】紅茶とりんごのパウンドケーキ

【価格】176円（税込190円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるしっとりとした食感のパウンドケーキです。

※数量限定

【商品名】紅茶とオレンジのザクザククッキー

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感のクッキーです。

※数量限定

【パン】

【商品名】アールグレイメロンパン

【価格】158円（税込170円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【内容】アールグレイのビスケット生地を被せ、中にアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをサンドしたメロンパンです。

【商品名】アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）

【価格】172円（税込185円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国（沖縄県を除く）

【内容】ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサンです。

【菓子】

【商品名】華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル

【価格】249円（税込268円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】香り高いアールグレイチョコがたっぷりかかったチョコプレッツェルです。

※数量限定

【商品名】しっとりクッキーロイヤルミルクティー味

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】アールグレイ茶葉を使用したコク深いロイヤルミルクティー味のしっとりクッキーです。

※数量限定

【商品名】紅茶とピーチの琥珀糖

【価格】417円（税込450円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】宝石のような見た目のサクぷる食感の琥珀糖です。アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめます。

※数量限定

【アイス】

【商品名】オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス

【価格】209円（税込225円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】アールグレイミルクティーアイスにブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを組み合わせ、華やかな味わいに仕上げました。

※数量限定

【ペットボトル飲料】

【商品名】アップル香るティーソーダ

【価格】130円（税込140円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国

【内容】アップルの華やかな甘酸っぱい香りが特長のフレーバーティーソーダです。

【酒】

【商品名】シャルドネティーサワー

【価格】161円（税込177円）

【発売日】2026年6月16日（火）

【発売地域】全国の酒類取扱店

【内容】Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料です。爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りでスッキリ！

アルコール度数3%

※数量限定

【発売中商品】

【商品名】アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ

【価格】334円（税込360円）

【発売地域】全国

【内容】「Afternoon Tea」監修商品です。細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶風味のクッキーを入れ、さまざまな食感も楽しめます。

※沖縄県では仕様が異なります。

【商品名】ティーラテ

【価格】195円（税込210円）

【発売地域】全国

【内容】紅茶の香りとミルクのコクが楽しめるティーラテです。

【商品名】砂糖不使用 ティーラテ

【価格】195円（税込210円）

【発売地域】全国

【内容】後味スッキリな味わいで食事にも合う砂糖不使用のティーラテです。

【商品名】ライチ香るジャスミンティー

【価格】110円（税込118円）

【発売地域】全国

【内容】一口ごとにふわっと感じるライチの爽やかな香りとジャスミンの華やかな香りが特長のフレーバーティーです。

【商品名】白桃香るルイボスティー

【価格】110円（税込118円）

【発売地域】全国

【内容】白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、ノンカフェイン無糖フレーバーティーです。

【商品名】シャルドネ香るストレートティー

【価格】110円（税込118円）

【発売地域】全国

【内容】シャルドネの華やかな香りをまとった無糖フレーバーティーです。紅茶のさわやかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てます。

【商品名】ルイボスティー

【価格】600ml：110円（税込118円）

950ml：149円（税込160円）

【発売地域】全国

【内容】ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特徴です。

【商品名】アールグレイティー

【価格】600ml：110円（税込118円）

950ml：149円（税込160円）

【発売地域】全国

【内容】茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特徴です。

【商品名】ロイヤルミルクティー

【価格】139円（税込150円）

【発売地域】全国

【内容】甘さ控えめなロイヤルミルクティーです。アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいが特徴です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品は、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html