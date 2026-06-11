「MKレストラン」 父の日キャンペーン！ アプリ会員様限定の抽選やお子様への「駄菓子」プレゼントを開催！

株式会社プレナス

「ＭＫ RESTAURANTS」は、タイで400店舗以上を展開するタイ大手のレストランチェーンです。株式会社プレナスは、「ＭＫレストラン」を2026年5月末現在、九州で22店舗展開しております。

このたび「ＭＫレストラン」では、期間中ご来店の公式アプリ会員様の中から抽選でプレゼントが当たる『MKアプリ会員限定 父の日キャンペーン』を実施いたします。

また、ご来店の小学生以下のお子様には「駄菓子」をご用意しております。

ぜひこの機会にご来店ください。

【父の日キャンペーン概要】

■内容

１.期間中、「MKレストラン」へご来店いただいたアプリ会員様の中から、抽選で6名様に

プレゼントが当たります。ご来店当日のアプリ登録も対象となります。

1等：「Bruno コーン式ミル付き全自動コーヒーメーカー」3名様

2等：「1ポイント1円でご利用できるMKアプリポイント5,000ポイント」3名様

※期間中にアプリポイントを貯めた方、または利用したお客様が対象となります。

※当選者の方へのみ2026年6月下旬に公式アプリの通知にてお知らせいたします。

２.期間中、「MKレストラン」へご来店の小学生以下のお子様へ「駄菓子」をプレゼント

いたします。

※「駄菓子」のプレゼントは無くなり次第終了となります。

■期間

2026年6月11日(木)～6月21日(日)

■対象店舗

MKレストラン全22店舗（2026年５月末現在）

■便利でお得な機能いろいろ、 『ＭＫレストラン公式アプリ』

アプリでは、新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧に加え、ご利用店舗のWEB予約などのご利用が可能です。また、会員様には1日1回ルーレットでゲットできるクーポンやポイントサービスなど、よりお得にお楽しみいただけます。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.mkrestaurants.co.jp/lp/app/

アプリのダウンロードはこちらから