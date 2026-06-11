株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝周樹、以下「MJS」）は毎月、財務や経営の専門家による、経理や財務の実務研修から、税理士会認定研修、システム研修まで多彩なセミナー研修会を実施しています。詳細情報は、MJSコーポレートサイト（https://www.mjs.co.jp/seminar.html）をご参照ください。

■ 7月おすすめセミナーのご案内

DXは何から始めればいい？難しく考えずに進めるDXの第一歩

～業務の可視化から始める 中小企業のための「小さく始める」DX実践ガイド～

「DXに関心はあるものの、どこから手を付ければよいのかわからない」「ツールを導入してみたが、思ったほど業務改善につながらなかった」―そんな声を中小企業の現場で多く耳にします。本セミナーでは、DXが定着しない原因を“現場での使われ方”の視点から整理し、業務の可視化を起点に小さく始める実践的な進め方を解説します。自己診断シートも活用し、現状の整理から改善テーマの洗い出しまでを体験いただき、セミナー後すぐに自社で着手できるDXの第一歩を具体的に描ける内容をお伝えします。

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■ 7月の無料オンラインセミナー（一部ご紹介）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18493/table/524_2_d9a9d3e921042c7d7cd1d2e9436dbf2c.jpg?v=202606110252 ]

※お申し込みの受付は、先着順となります。定員になり次第締め切らせていただきます。

■ セミナーお申し込み方法

申込URLまたはMJSコーポレートサイト（https://www.mjs.co.jp/seminar/）よりお申し込みください。受付完了のメールが届きますのでご確認ください。

※受付完了メールが届かない場合は、メールアドレスをご確認の上再度お申し込みください。

本セミナーはZoomを利用したオンラインセミナーです。

Zoomを初めてご利用になる場合は、アプリケーションのインストールが必要です。

パソコンにはスピーカー（またはヘッドフォン）が必要です。MJSからは映像と音声でお伝えいたします。カメラは不要です。

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

E-mail：press@mjs.co.jp