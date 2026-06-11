スマート照明Philips Hue、口金E17サイズもアップグレード新発売

シグニファイジャパン合同会社

シグニファイジャパン合同会社（本社：東京都品川区、職務執行者 社長：大塚 圭太郎、以下シグニファイ）は、スマートホーム市場の拡大およびユーザーの多岐に渡るニーズに応えるため、Philips Hueの主要製品を順次アップグレードし新発売いたします。

昨年秋の発売に続き、このたびはPhilips Hueランプシリーズ「Hue フルカラー」「Hue ホワイトグラデーション」「Hue ホワイト」の口金E17サイズを本日6月11日（木）よりAmazon、楽天市場にて販売を開始、その他店舗では順次販売を開始いたします。

■Hue ランプの主な機能アップグレードについて

フルカラー電球 ／ ホワイトグラデーション電球 ／ ホワイト電球【1000～20000Kのフルスペクトル白色光】

白色光が1000～20000Kのフルスペクトル（*1）に対応し、より自然光に近い白色を表現できるようになりました。

夕暮れのような深い朱色から、抜けるような青空の色まで再現が可能です。

＊1：「Hue ホワイト」は2700K固定

フルスペクトル白色光【0.2%まで調整できる超低調光】

明るさを0.2%まで調整（*2）できる超低調光に対応いたしました。従来のHue ランプでは最小で1%でしたが、さらに明るさを控えることで、夜間照明としての活用の幅が広がりました。

*2：「Hue ホワイト」では、最小5%調光

0.2%まで調整できる超低調光

シグニファイは、Philips Hueシリーズのラインナップを拡充することで、これからもスマート照明により暮らしを豊かで便利なものへとアップデートすることを目指してまいります。

製品詳細について

■Philips Hueシリーズ特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120680/table/56_1_2fceca5b41f4984dc0bf9a6ef2cbe4d0.jpg?v=202606111252 ]【最適な雰囲気づくり】

電球色～昼白色～昼光色まで表現でき＊、明るさも0.2～100%まで調節できるため、日常のあらゆるシーンで最適な雰囲気をつくることができます。

＊フルカラー・ホワイトグラデーションにおいて

【明かりでウェルビーイングを高める】

Hueがおすすめする「ライトレシピ」とスケジュール機能を活用すれば、活力を与える光で1日をスタートし、日中は仕事に集中する光、夜はリラックスする光へと自動で切り替わるので、生活にメリハリが生まれ、ウェルビーイングが高まります。

また、フェードイン機能で、朝日を浴びるように徐々に明るくなり自然な目覚めを促します。夜はオレンジがかった柔らかな光で、リラックス効果を高め、緩やかに暗くなる光で快適な眠りへと導き睡眠の質を高めます。

【アクセサリーの充実】

工事不要の専用リモコンやセンサーの充実により、より便利にHueをご利用いただけます。長時間滞在するリビング・寝室などでは、明るさや色味にこだわりが出るため、手元で調整できる専用リモコンが便利です。また、センサーは、動きを感知してHueライトを点灯・指定時間で消灯できるため、手が塞がっている時の操作や消し忘れの防止に便利です。

さらにエンターテインメント専用デバイスにより、気軽にホームエンターテインメントを充実させることが可能です。

【エンターテインメントへの活用】

映像・音楽・ゲームといったホームエンターテインメントとシンクロして、カラーチェンジが可能です＊。部屋全体が光に包まれ、臨場感のある新しいエンターテインメント体験ができます。

＊フルカラーライトにおいて

■Philips Hueについて

Philips Hueシリーズは、2013年9月に日本市場で販売を開始して以来、「スマート照明」の草分け的存在として、スマートホーム市場を牽引してまいりました。光の質や接続の安定性、製品ラインナップの充実、さらには機能の向上にこだわり、より多くのお客様の暮らしを豊かで便利なものへとアップデートすることを目指してまいります。

Philips Hue 製品サイト(https://www.philips-hue.com/ja-jp) https://www.philips-hue.com/ja-jp

【購入はこちら】

Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/15970790-E5F4-4813-B7D0-58FAE54A264F) https://www.amazon.co.jp/stores/page/15970790-E5F4-4813-B7D0-58FAE54A264F

楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/adsshop/) https://www.rakuten.co.jp/adsshop/

■シグニファイについて

シグニファイ（ユーロネクスト: LIGHT）は、施設用照明、家庭用照明ならびにIoT（Internet of Things：モノのインターネット）の分野において世界最大手の企業です。「Philips Hue」をはじめとしたフィリップス製品(https://www.lighting.philips.co.jp/home)やコネクティッド照明システム「Interact(https://www.interact-lighting.com/ja-jp)」など各種ブランドを展開しています。データ通信可能なサービスはビジネス価値を提供し、家庭だけでなく、ビルや市街地での生活にも変化をもたらします。2025の売上は約58億ユーロ、約29,000人の従業員を擁し、世界70か国以上で事業活動を展開しています。シグニファイは、照明の素晴らしい可能性を引き出し、より明るい暮らしとよりよい世の中を目指しています。ダウジョーンズサステナビリティワールドインデックス(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview)にランクインし、EcoVadis(https://ecovadis.com/enterprise/)のプラチナ評価を獲得しています。シグニファイのニュースは、Newsroom(https://www.signify.com/ja-jp/our-company/news)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=qf&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fshowcase%2F18082655%2Fadmin%2Fupdates%2F)、Instagram(https://www.instagram.com/signifycompany/)からご覧ください。投資家向けの情報は、Investor Relations(https://www.signify.com/global/our-company/investors)のページに掲載されています。

※2019年1月よりフィリップス ライティング ジャパンは、シグニファイジャパンへ社名変更いたしました。