父の日ギフトにぴったり！「映画GIFT」をLINEギフトで買って贈ると“自分ももらえる”Gift1Get1キャンペーン開催

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：五十嵐淳之／以下、ムービーウォーカー）は、2026年6月11日（木）～7月15日（水）の期間、LINEギフトにて、全国の映画館でどんな映画も観られるデジタルギフト（※）「映画GIFT」のGift1Get1キャンペーンを実施いたします。

期間中、対象の映画GIFTをLINEギフトの公式キャンペーンページから購入してプレゼントされた先着1万名さまに、ご自身でご利用可能な映画GIFT500円分をプレゼントいたします。

6月21日（日）は父の日。映画GIFTは、贈られた方が“好きな映画を、好きな映画館で、好きな時間に”楽しめるギフトです。

お父さんへ「ありがとう」の気持ちを映画で贈ってみませんか？

期間中は夏の話題作も続々公開予定。映画好きのご家族やご友人へのギフトとしてもおすすめです。

この機会に、映画を通じて大切な人へ気持ちを届けてみませんか？

どうぞお見逃しなく！

※映画GIFTは、年間約600作品の「ムビチケ」の購入に利用でき、全国の映画館の98.5％で映画をご覧いただけます。

■キャンペーンについて

期間：2026年6月11日（木）～7月15日（水）

購入対象商品：映画GIFT2,000円分

特典：映画GIFT500円分

参加上限：おひとりさま1回まで

先着上限：10,000件（上限に達した時点で終了）

公式キャンペーンページ： https://u.lin.ee/oyCkiyw

※注意事項、参加方法などの詳細情報は公式キャンペーンページをご確認ください。

■LINEギフトとは

LINEギフトは、「LINE」アプリのトークを通じて友だちとギフトを贈り合うことができるコミュニケーションサービスです。住所を知らなくても直接会えなくても、「LINE」アプリ上で簡単にギフトを贈ることができるため、ちょっとしたお礼を言いたい時や季節イベント、大切なライフイベントなど様々なシーンでご利用いただいております。

■ 「映画GIFT」

映画GIFTは、MOVIE WALKER STORE（https://store.moviewalker.jp）およびMOVIE WALKERアプリで販売しているデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」を購入の際にご利用いただけるプリペイドコードです。

「映画GIFT」公式サイト

https://moviewalker.jp/eiga-gift

「映画GIFT」の詳しい使い方はこちら

https://moviewalker.jp/eiga-gift/howtouse/

■ムビチケ

全国の映画館で利用できる、ネットで座席指定可能なデジタル映画鑑賞券です。

https://store.moviewalker.jp/ticket-online

■「MOVIE WALKER STORE」

2022年2月にオープン。ムビチケ、書籍・ギフト・イベントチケットなど映画関連グッズ全般を取り扱うECサイトです。

https://store.moviewalker.jp

■「MOVIE WALKER PRESS」

映画のことをもっと知りたくなる｡「次にみたい」が見つかるメディア。

作品情報、上映スケジュール、最新ニュースまで映画を観る前にも観たあとにも役立つプラットフォームとして、映画ライフをサポートします。

https://press.moviewalker.jp/

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■株式会社ムービーウォーカー

設立2011年7月、株式会社KADOKAWAのグループ会社として映画に特化した事業を展開。映画の電子チケット 、映画関連コンテンツの制作・出版、 映画関連の広告宣伝および広告代理店事業を行っています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ムービーウォーカー

映画GIFT販売窓口：gift-sales＠moviewalker.co.jp