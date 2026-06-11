MSI創立40周年記念 特別デザインモデル GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPU搭載「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、MSI創立40周年を記念した特別デザインモデルとして、フラッグシップゲーミングノートPC「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」の日本国内向けモデルを2026年6月11日（木）より発売いたします。

近年、AAAタイトルの高精細化やレイトレーシング、AI処理の高度化に伴い、ゲーミングPCにはデスクトップPC並みの性能が求められるケースが増加しています。また、ゲーム開発、3D設計、VR、展示会でのデモンストレーションなど、高負荷な用途をノートPCで持ち運びたいというニーズも拡大しています。本製品は、こうした市場背景に対応し、ハイエンドデスクトップPCに匹敵する性能と表現力を1台に集約した「デスクトップリプレイス型ノートPC」として投入されます。「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」は、MSI創立40周年を記念し、特別デザインを施した限定モデルとなり、MSIの40年にわたるクラフトマンシップと革新の歴史を象徴しています。

AAAゲームを4K解像度・高画質設定でプレイしたいハイエンドゲーマー、海外大会などへの持ち運びを前提としたプロゲーマー、3D CADやVRによるプレゼンテーションや制作を行うビジネスユーザー、ゲーム開発や展示用途に柔軟な環境を求めるクリエイターなど、高度な性能を必要とする幅広いユーザーに向けたモデルです。

【Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2Wの主な特徴】

●Core Ultra 9 290HX PlusとGeForce RTX 5090 Laptop GPUによるデスクトップ級性能

CPUに「インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus」、GPUに「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop GPU（最大175W）」を搭載。高解像度・高画質のAAAゲームはもちろん、3D CAD、VR、ゲーム開発、AI処理など負荷の高い用途に対応する性能を備えています。

●Mini LEDディスプレイによる高精細・高輝度表示と240Hz高速駆動

18インチ4K+（3,840×2,400）解像度、Mini LED、DisplayHDR 1000対応ディスプレイを採用。240Hzリフレッシュレートにより滑らかな映像表示を実現するとともに、DCI-P3相当の広色域によって映像制作やデザイン用途にも適した表示品質を提供します。

●Vapor Chamber Cooler採用による安定動作と高負荷対応

ノートPC内部に広範囲の熱を効率的に処理する「Vapor Chamber Cooler（ベイパーチャンバークーラー）」を採用。高負荷状態の長時間運用においてもパフォーマンスを維持し、ゲーミングや制作、展示会デモなど安定動作が求められる用途を支えます。

●96GBメモリ・合計4TB SSDとThunderbolt(TM) 5による高い拡張性

96GBメモリと合計4TB SSD（Gen5＋Gen4）を標準搭載し、大容量データを扱う制作・開発用途に対応。

さらにThunderbolt(TM) 5 Type-Cポートを2基備え、高速データ転送や外部ディスプレイ接続、拡張機器との連携を可能にし、用途に応じた柔軟な環境構築を実現します。

・Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic 製品ページ：

https://jp.msi.com/Laptop/Titan-18-HX-Dragon-Edition-Draco-Epic-A2WX

●「Titan 18 HX A2W」も同時発売

・Titan 18 HX A2W シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Titan-18-HX-A2WX

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また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

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