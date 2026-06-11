『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』DLC第4弾キャラクター『ゼノ』　6月18日(木)に登場決定！ダウンロード版40%OFFセールも実施中！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明、以下ブシロード）は、2D対戦格闘ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』のDLC第4弾キャラクターとして『ゼノ』が6月18日(木)に登場することをお知らせします。

またダウンロード版の40%OFFセールも実施中となります。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

DLC第4弾キャラクター『ゼノ』(CV. 大竹宏)が6月18日(木)に登場！

『ゼノ』キャラクター参戦PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H1SSbiXBhn0 ]

◆キャラクター紹介

『龍頭戯画（ドラゴンヘッド）』や『牙突（ドラゴンランス）』を駆使し、遠距離戦を得意とするキャラクター。

『牙突（ドラゴンランス）』は多彩な性能を持ち、使いこなせばアウトレンジから相手を圧倒できるぞ！広範囲を攻撃するオーラアーツ『龍星群（ドラゴンダイブ）』は、相手を捉えた後の追撃としても強力。

強力な遠距離攻撃で相手を寄せ付けず、戦況を支配しよう！

ダウンロード版40%OFFセール実施！

期間限定で通常版・デラックスエディションが40%OFF！Season Pass 1の追加キャラクターが出揃うこの機会に『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』を始めよう！

【セール概要】

■対象タイトル・形態

『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』 通常版/デラックスエディション

※DL販売のものに限る

■対象プラットフォーム (セール期間)

PlayStation(R)5 (2026年6月10日(水)0:00~2026年７月1日(水)23:59)

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325

※他プラットフォームではゼノの実装時に開催予定です。

■割引率

40％OFF

※通常版には追加キャラクター及びSeason Pass 1の内容は含まれません。

※開始時間や終了時間は各プラットフォームのストアからご確認ください。

※セール期間は予告なく変更する場合があります。

◆『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACTとは』

「HUNTER×HUNTER」初の本格対戦格闘ゲームが登場！

本作は3対3の念能力チームバトル！

キャラクター同士の相性やチーム編成内容が重要！

自分だけの最強チームで勝利を目指そう！

Steam：https://store.steampowered.com/app/2456420/HUNTERHUNTER_NENIMPACT/

PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007325

My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000062441

公式サイト：https://hunterhunter-ni.bushiroadgames.com/

公式Ｘ：@hunterNI_games(https://x.com/hunterNI_games)

Youtube：https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4 (https://www.youtube.com/watch?v=oIEYoLbw3qo&list=PLOwq_qVMX6uq8VNDVtPtFV3ZTRrJl24f4)

ジャンル：2D対戦格闘

機種： PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)/Steam(R)

※クロスプラットフォームプレイには対応しておりません

プレイ人数：1～2人(オンライン対応)

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字

※韓国語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語はオンライン接続によるバージョンアップ必須

◆TVアニメ『HUNTER×HUNTER』とは

1998年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。

父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンタ ー試験に参加した主人公ゴンが、そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、「未知」の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。

同作を原作とした TV アニメ『HUNTER×HUNTER』は2011年10月から2014年9月まで日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、新たな「ハンターワールド」を描いた作品として、今も尚、多くのファンから支持される作品です。

コミックはシリーズ累計発行部数(デジタル版を含む)8400万部を突破

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)P1998-2026 (C)V・N・M (C)Bushiroad

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

"PlayStation"、 "PS5ロゴ"および"PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2026 Valve Corporation.

SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。