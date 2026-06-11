株式会社アツラエ、7月14日（火）にFigma×AIによるエンタープライズ開発のこれからをテーマにしたリアルイベントを開催

株式会社アツラエ

AIなど最先端のデジタルテクノロジーを活用したクリエイティブコンサルティングをおこなう日本能率協会グループの株式会社アツラエ（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂倉 猛、以下「アツラエ」）は、2026年7月14日（火）にTHE GRAND GINZAにて、「Figma × AIで実現する、エンタープライズ開発のこれから」をテーマに、最新情報を皆様へ直接お届けする、リアルイベントを開催いたします。



■ イベント開催の背景

近年、生成AIの飛躍的な進化は、システムやアプリケーションの開発プロセスに大きな変革をもたらしています。特に、デザインツールの枠を超えてビジネス企画から実装までをシームレスにつなぐプラットフォームへと進化した「Figma」とAIを掛け合わせた開発は、クリエイティブのあり方を劇的に変えつつあります。



一方で、多くのエンタープライズ開発の現場においては、「AI時代におけるデザイナーの新たな役割の定義」や、「AI駆動開発を実務へ組み込むための具体的なプロセスやルール設計」などにおいて、まだ模索が続いているのが現状です。

このような背景から、本イベントではアツラエが実務を通して培ってきたビジネス・デザイン・開発の各領域における実践的なアプローチをご紹介するとともに、実際にFigma×AIをプロジェクトで活用されている企業をゲストスピーカーとしてお迎えし、現場のリアルな導入・活用事例を紐解きます。



あわせて、6月末に開催されるFigma社の世界最大規模の年次カンファレンス「Figma Config」の最新トレンドにも触れながら、現場での次世代システム開発を前進させるための視点や最新情報をお届けいたします。

■ 本イベントの見どころ

- ビジネス・デザイン・開発の各領域を網羅したセッションそれぞれの専門領域におけるプロフェッショナルが登壇し、Figma×AIがもたらす次世代の開発プロセスや最新の技術動向を解説します。- 実際の現場を知るための活用事例紹介エンタープライズ企業におけるリアルなFigma導入事例や、実際の開発現場における活用ノウハウをご紹介します。- ネットワーキングセミナー終了後、登壇者や当社メンバーと参加者の皆様が直接情報交換を行える、リアル開催ならではの交流の時間を設けています。



■ セッション概要

- ビジネスに関するセッション：Figmaの進化とともに変わるエンタープライズ開発デザイン領域を超え、ビジネス企画から開発までを繋ぐプラットフォームとなったFigma。デザインシステム構築の実践知や、6月末開催の「Figma Config」で発表された最新情報をもとに、エンタープライズ開発における具体的な活用方法を解説します。- デザインに関するセッション：AI時代に“デザイナーの価値”はどこに残るのか生成AIにより誰もがデザインを生み出せる時代において、これから求められるデザイナーの役割とは何か。デザインシステムを活用した「構造化」の重要性に触れながら、AI時代におけるデザインのあり方を考察します。- 開発に関するセッション：Figma MCP × Code Connect × Claude Codeを活用したAI駆動開発Figma上のデザインシステムを実装ワークフローへ接続する手法を紹介。AI実装で陥りがちな失敗を整理したうえで、Claude Codeによる実装支援や各種ファイルによるルール設計など、実務導入のポイントを具体的に解説します。- ユーザー企業による活用事例紹介のセッション：ゲストスピーカーとして、実際にFigma × AIを活用されている企業2社（予定）より、開発現場におけるリアルな導入・活用事例をご紹介いただきます。

※タイムスケジュールや登壇者の詳細な情報は、こちら(https://www.atsurae.co.jp/event/seminar20260714/)よりご確認ください。

■ 開催概要

テーマ： ～ビジネス、デザイン、開発の観点で紐解く～ Figma × AIで実現する、エンタープライズ開発のこれから

日時： 2026年7月14日（火） 17:00～20:00（16:30受付開始）

形式： オフライン開催（リアルイベント）

会場： THE GRAND GINZA（ザ・グラン・銀座） 東京都中央区銀座六丁目10番1号 GINZA SIX 13階（東京メトロ「銀座駅」地下通路直結 徒歩2分）

参加費： 無料（事前登録制）

主催： 株式会社アツラエ

詳細・申込URL： https://www.atsurae.co.jp/event/seminar20260714/

■ 主催企業について 株式会社アツラエ

所在地： 〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー18階

コーポレートサイト： https://www.atsurae.co.jp