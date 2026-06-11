YAHKI 2026 AUTUMN / WINTER COLLECTIONを6月12日（金）より発売

有限会社SESSION

レディースバッグブランド「YAHKI（ヤーキ）」は、2026 AUTUMN / WINTER COLLECTIONの新作バッグを、2026年6月12日（金）より発売いたします。

本コレクションでは、ブランドのシグネチャーであるミニマルなレザーバッグに加え、軽さと機能性を兼ね備えたナイロンシリーズを展開。また、2026 SPRING / SUMMER COLLECTIONで発売後早期に完売した人気モデル「YH-819」を、新たな素材でアップデートしてラインナップに加えました。

洗練されたフォルムと実用性を兼ね備えたバッグを通して、

日常に寄り添うモダンなスタイルを提案します。

YH-809_SLATE BLUE \22,000+TAX

YH-819_BURDEAUX \16,000＋TAXYH-819_BURDEAUX \16,000＋TAXYH-811_BLACK \27,000＋TAXYH-815_BLACK \20,000＋TAXYH-801_BLACK \5,000＋TAX/YH-800_BURGUNDY \4,000＋TAXYH-808_WARM GREY \21,000＋TAX

ラインナップには、コンパクトなショルダーバッグやハンドバッグ、身体に自然にフィットするトートバッグ、軽量で実用性に優れたナイロンバッグに加え、キャンバス素材を用いたシリーズも展開。レザー、ナイロン、キャンバスと、多彩な素材表現を通して幅広いスタイリングに応えるコレクションを提案します。

カラーは、BLACK、SLATE BLUE、BURGUNDY、ECRUを中心に構成。

深みのある色彩と洗練されたニュアンスカラーが、秋冬のスタイリングに自然な奥行きを与えます。

LOOKでは、素材の質感やフォルムの美しさを引き立てるスタイリングを通して、YAHKIが提案する2026 AUTUMN / WINTER COLLECTIONの世界観を表現しています。

日常に自然と溶け込みながら、

装いにさりげない存在感を添えるバッグコレクションを、ぜひご覧ください。

■ 発売情報

発売日：2026年6月12日(金)

販売場所：YAHKI公式オンラインストア(https://www.yahki.jp/)

■ YAHKI（ヤーキ）について

2014年スタートのレディースバッグブランド。

年齢やスタイルにとらわれず、

シンプルで洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたバッグを提案しています。

Instagram：https://www.instagram.com/yahki_online/

■ 本リリースに関するお問合せ先

有限会社SESSION

YAHKI 公式オンラインストア 窓口

メールアドレス：info@yahki.jp