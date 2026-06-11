COSが名古屋に初出店

COS画像提供：COS

2026年6月11日、ロンドン発

ロンドン発のファッションブランド「COS（コス）」は、名古屋および東海エリア初となる店舗を、本日オープンしたデパートメントストア「HAERA（ハエラ）」に出店しました。 COSのインテリアデザインチームが手掛けた店内は、素材への探求と厳選された家具が調和する、洗練された空間に設計されています。

約232平方メートル の店内は、ニュートラルなカラーパレットを基調とし、今シーズンのサマーコレクションを引き立てます。 内装には、ミニマルなアルミニウム製のレールに加え、「Smile Plastics」の再生素材を用いたシェルフや、イタリアのデザインカンパニー「PAPER FACTOR」による再生セルロース繊維と天然顔料を仕立てた特注テーブルを配置。空間に温かみと触感豊かなクラフトマンシップをもたらします。

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また、店内に配置された家具は、タイムレスなクラフトマンシップへの敬意を表し、COSの思慮深く洗練されたデザインアプローチを反映しています。 ラウンジエリアでは、Ligne RosetのためにPierre Paulinがデザインしたアイコニックな「Pumpkin Sofa」と、HAYの「Chisel Lounge Chairs」を組み合わせました。 フィッティングルームにはNORR11のデイベッドとプフを配置し、ダークウッドを基調としたモダンな内装に柔らかなコントラストを演出しています。

本新店舗では、流動性のあるファブリックと軽やかなテクスチャー、そしてクリーンなシルエットと柔らかなテーラリングが特徴の最新サマーコレクションを展開しています。

COS NAGOYA

ザ・ランドマーク名古屋栄 HAERA 3F

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目25-1

TEL：050-4560-0295



営業時間

2026年6月11日（木）オープン

月曜日～日曜日 10:00～20:00

COSについて

ロンドン発のファッションブランドCOSは、現代文化から着想を得た、長く愛用できるアイコニックなワードローブと洗練されたエッセンシャルアイテムで知られています。品質へのこだわりのもと、ビスポーク的なデザインアプローチを採用し、機能性とタイムレスなスタイルを融合させた独自のコレクションを生み出しています。

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