琵琶湖マリオットホテル　3日限定「できたて串団子体験～親子で楽しむ 夏のひととき～」を開催

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社「できたて串団子体験～親子で楽しむ 夏のひととき～」イメージ

本イベントは、夏休みの思い出づくりとして親子で参加できる体験型プログラムです。パティシエのレクチャーのもと、生地を丸め、串に刺し飾り付けまでを気軽に楽しめる体験です。仕上げには、ホテル自家製のみたらし餡をとろりとかけたり、抹茶やマンゴーなど色とりどりの餡やドライフルーツのトッピングで表情を添えたりと、自由な発想でオリジナルの串団子が完成します。手を動かしてつくるひとときと、出来立てを味わう時間が重なり、親子の会話も自然と広がります。各回は少人数で開催し、落ち着いたラウンジ空間でゆったりと取り組める点も魅力です。ご自宅に帰られた後にも、9月のお月見にあわせて再び楽しめるアレンジのヒントとしてご活用いただけます。

湖畔のやわらかな夏の光に包まれながら、親子で紡ぐ甘やかなひとときを心ゆくまでお楽しみください。

■「できたて串団子体験～親子で楽しむ 夏のひととき～」について

夏休み期間にホテルでのご滞在をより豊かに過ごしていただきたいという想いから、館内で親子で楽しめる体験として、身近で親しみのあるお団子づくりをご用意いたしました。簡単な工程でありながら、自分の手で形をつくり上げる楽しさと達成感を味わえる点も魅力のひとつです。お団子には、ホテル自家製のみたらし餡や滋賀県産抹茶の餡、夏らしいマンゴー餡のほか、クランベリーやドライパイナップルなどのトッピングで自分好みのアレンジを。初めてのお子様でも楽しく取り組んでいただけるよう、仕上げや餡を美しく絞るコツなどもパティシエがレクチャーいたします。夏の思い出となる、心に残るひとときをどうぞ。

イメージ

「できたて串団子体験～親子で楽しむ夏のひととき～」概要

日程：2026年7月29日（水）・8月5日（水）・8月19日（水）

時間：13 :00～14 :00

料金：1組 2,000円（大人1名 小学生以下のお子様1名）

追加のご参加は大人1名1,000円 お子様1名800円にて承ります。

場所：1F ラウンジ

内容：・串団子作成体験（1名様につき2本）

完成した串団子はその場でお召し上がりいただきます。

定員：各回5組

持ち物：エプロン・三角巾

※事前のご予約を承ります。当日はお席に空きがある場合ご参加いただけます。

※表記の料金には税金・サービス料が含まれています。

※食材によるアレルギーのあるお客様はあらかじめ係にお問い合わせください。

■琵琶湖マリオットホテル

滋賀県の琵琶湖畔に佇む琵琶湖マリオットホテルは、雄大な湖の景色とともに心ほどける滞在を提供するリゾートホテルです。琵琶湖を望むデラックスルームや温泉付き客室で、ゆったりとした癒しの時間をお過ごしいただけます。最上階12階のレストランでは、琵琶湖を一望しながら地元滋賀の食材を取り入れた料理をご堪能いただけます。館内には体育館や屋内プール、本格的なプラネタリウムを備え、ホテルステイそのものを楽しめる施設が充実し、自然と寛ぎ、特別な体験が融合したレイクリゾートです。

所在地：滋賀県守山市今浜町十軒家2876

客室数：274室（チェックイン15：00 / チェックアウト11 :00）

URL ：https://biwako-marriott.com/index.html

琵琶湖マリオットホテル

＜ご予約・お問い合わせ先＞

琵琶湖マリオットホテル

TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com