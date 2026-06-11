怪談作家・梨さん書き下ろし、読書中に″何か″が起きる。体験型の読書会を7月11日・12日にホラーマーケットで初開催

note株式会社

note株式会社の子会社Tales & Co.は、怪談作家・梨さん書き下ろしの短編ホラー小説を廃校の教室で読む「本と恐怖。『放課後読書会』」を、7月11日・12日に開催します。星海社主催の怪談即売会「ホラーマーケット 第2夜(https://seikaisha.co.jp/news/event/horror-market-26/)」（東京・飯田橋）内のイベントです。解けないと買えない、謎解き専門のアパレルブランド「トキキル」所属の常春さんが演出を手がけ、読書中に作中の出来事と現実がリンクする体験を届けます。チケットは、本日より販売します。

チケット購入・詳細：https://hokagodokushokai.peatix.com

本と恐怖。『放課後読書会』

放課後の教室、『狐火様』に興じる2人の女生徒。禁じられた遊びと、その顛末。

貴方には何を犠牲にしてでも、知りたい答えはありますか？

この読書会では貴方には未完の小説が渡されます。実際の教室で、儀式に臨んだ2人の放課後を追体験し、その顛末にふさわしい最終章を貴方自身で選択する体験型読書会です。

開催概要- 開催日時：2026年7月11日・12日- 開催場所：怪談即売会「ホラーマーケット 第2夜」 会場内（東京・飯田橋某所）- 参加費：5,000円（税込）- チケット購入・詳細：https://hokagodokushokai.peatix.com怪談即売会「ホラーマーケット 第2夜」について

星海社が主催する怪談・ホラー作品の即売会です。「学校の恐怖」をテーマに、学校跡地を会場として開催。著名作家による書き下ろし作品や限定グッズの販売に加え、「本と恐怖。『放課後読書会』」を含むさまざまな企画が展開されます。

関係者コメント

萩原猛（Tales & Co. 代表取締役社長）

読書を「体験」するイベントを、ホラーマーケットにて開催します！

同人誌を買いに来て、その場で読んで、帰る。

ただ、それだけのはずなのに……？

太田克史氏（星海社 代表取締役社長 兼 ホラーマーケット支配人）

--読む前と読んだ後で変わってしまうのは、世界か、それともあなたか。

ぜひとも確かめに来てください。

常春氏（演出・体験制作 / トキキル所属）

ホラー小説を読む、最悪なシチュエーションを用意しました。

廃校の教室で、一緒に読書しませんか？

梨氏（作家）

お出でください。

物語の届け方を、体験にまで広げる

国内の体験型エンターテインメント市場は拡大を続けています。脱出ゲーム / 謎解き市場は2025年に売上規模101.5億円に達し、業界として初めて100億円を突破（*）。なかでも、本企画で物語を書き下ろした梨さんが企画に携わった「行方不明展」は、累計20万人超が来場して話題を呼びました。閉園後のテーマパークを使ったホラーイベントも相次いでおり、物語性のある体験型コンテンツへの関心は高まっています。

本企画は、こうした体験型エンタメの文脈に「読書」を持ち込む試みです。これまで「体験型」と呼ばれるコンテンツは、参加者が歩き回り、手を動かして、その世界に入っていくものがほとんどでした。今回はその逆で、参加者はただ座って読む。けれど、読んでいるあいだに物語のほうがこちら側に滲み出てくる。そんな読書体験を届けます。

Tales & Co.は物語とクリエイターの可能性を広げる事業を展開しており、出版や映像にとどまらず、宿泊体験（星野リゾート運営リゾナーレ那須『消えた高原の魔女』）やイベント体験にまで、クリエイターの物語が届く場を広げています。

*出典：IGDA日本 SIG-体験型エンタメ 作成データ(https://note.com/sig_immersive/n/n27168fd18f16)より（2025年版）

制作陣プロフィール

常春 / トキキル所属

Forbes Japan「NEXT100」選出。TBS『佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ！』の制作や、イマーシブ・フォート東京『今際の国のアリス The Ultimate』の制作協力等、数々の謎解き・没入型コンテンツを手がける。

梨

怪談作家。幼少期に『八尺様』を目にし、ネット怪談に目覚める。2021年にnoteで発表した『瘤談』が話題に。2022年には漫画『コワい話は≠くだけで。』の原作を担当し、初著『かわいそ笑』を刊行。各分野で活躍中。

Tales & Co.株式会社について

物語とクリエイターの可能性をさらに広げるべく、2024年5月にnote株式会社の子会社として設立。クリエイターの企画や作品のエージェント、コンテンツの自社制作、外部企業からの企画受託を通じて、出版社・映像会社・配信プラットフォーム・ゲーム制作会社等と連携しながら、物語を多様なかたちで届ける事業を展開しています。登録クリエイターは1,000名を超え、物語投稿サイト TALES（テイルズ）をnote株式会社と共同で運営しています。

所在地 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2

設立 ：2024年5月24日

代表取締役社長 ：萩原猛

URL ：https://talesandco.com/