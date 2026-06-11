【大阪府枚方市】メガネ選びをもっと快適に。『眼鏡市場　ニトリモール枚方店』が6月12日にリニューアルオープン

株式会社メガネトップ眼鏡市場ニトリモール枚方店：外観イメージ

株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、大阪府枚方市の商業施設「ニトリモール枚方」1階の『眼鏡市場 ニトリモール枚方店』を、2026年6月12日（金）にリニューアルオープンします。

「ニトリモール枚方」は、大阪と京都を結ぶ国道1号線沿いに位置しており、平日から休日にかけて、ファミリー層を中心に幅広い世代のお客様で賑わっています。こうした中、『眼鏡市場 ニトリモール枚方店』は、より多くのお客様に快適なショッピング体験を提供するため、店舗内装や設備を刷新しました。

リニューアルのポイント

幅広い世代のお客様が過ごしやすい空間

店内の什器を木目調デザインに統一するとともに、高さを揃えることで、商品を見やすく、選びやすい売場環境へと刷新しました。また、什器間の通路幅を十分に確保し、店内をスムーズに回遊できるレイアウトを採用しています。ゆとりある開放的な空間により、ベビーカーや車いすをご利用のお客様も快適にショッピングを楽しむことができます。

眼鏡市場ニトリモール枚方店：内観イメージ専門設備が充実した補聴器サロン

店内奥には、自分に合った補聴器選びや聞こえの相談ができる「補聴器サロン」を新設しました。遮音設備を完備した聴力測定室で補聴器を着用するために必要な聴力測定を行うことができ、最新機能を搭載した機種の試聴や、複数メーカーの聞き比べも可能です。サロンのような落ち着いた空間で、経験豊富な専門スタッフの丁寧なサポートを受けながら、自分にぴったりの1台が選べる環境を整えました。

10日間限定のスペシャルイベントを開催

ハズレくじなし！抽選会

5,000円（税込）以上のご購入で、眼鏡市場オリジナルグッズが当たる抽選会に参加いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/297_1_f3969a26fa211c1244a6e78fc36fe67e.jpg?v=202606110252 ]コンタクトレンズ割

使い捨てコンタクトレンズをご購入いただくと、お得な割引をご用意しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/297_2_1e3b833dafc722545da7129de5f261e6.jpg?v=202606110252 ]いっしょ割

7,000円（税込）以上のメガネやサングラスを2本以上同時にご購入いただいたお客様には、購入本数に応じた特典をご用意しています。

店舗概要

株式会社メガネトップ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/297_3_246795208c7480e77600b5347fb904ab.jpg?v=202606110252 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/297_4_7bbe5b8c83f6c1152e700e8ddf05be53.jpg?v=202606110252 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/297_5_36253dfa8d2dabd9a0b699569a8274a2.jpg?v=202606110252 ]

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