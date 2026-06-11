TikTok Shop Japan、「マーケティングWeek -夏 2026-」公式カンファレンスにて初の終日セミナー「TikTok Shop Day」を開催

Bytedance株式会社

TikTokアプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop（ティックトックショップ）」を提供するTikTok Shop Japanは、2026年6月24日（水）に東京ビッグサイトにて開催されるマーケティング総合展示会「マーケティングWeek -夏 2026-」の公式カンファレンスにて、TikTok Shop Japanとして初となる終日セミナー「TikTok Shop Day」を開催いたします。

「TikTok Shop Day」では、TikTok Shopへの出店や活用を検討するブランド・企業に対し、TikTokを活用した認知拡大から購買促進までのマーケティング設計、ショート動画、LIVE配信、クリエイター連携を軸とした販売促進の考え方、先行事例に基づいた売上成長の具体的なノウハウまで、実務に直結する実践的な知見を提供します。

また、本セミナーでは、TikTok Shop Japan ゼネラルマネジャー 執行役員の邱 開洲をはじめ、TikTok for BusinessおよびTikTok Shop Japanの各領域責任者、TikTok Shopの公式パートナー（TikTok Shop Partner / TSP）、クリエイターが登壇します。TikTok Shopの事業成長、カテゴリー戦略、パートナーやクリエイターとの連携など、多角的な視点からブランド成長と売上拡大につながる情報を発信します。

「TikTok Shop Day」セミナー概要

第1部 （10:30～11:30）：TikTokが実現するフルファネルマーケティング ～ 需要創出から購買までをつなぐ最新マーケティング戦略

日本国内の月間アクティブユーザー数約4,950万人*を有するTikTokは、情報収集や購買など日常生活のさまざまな場面で活用が広がっており、ユーザーの潜在ニーズを喚起し、新たな需要を創出するプラットフォームとして存在感を強めています。本セッションでは、TikTok for BusinessのEC領域責任者が登壇し、ブランド認知から購買行動までを一気通貫で設計するフルファネルマーケティングの最新戦略を解説します。

主なテーマ

- TikTokのフルファネルマーケティングと需要創出- EC広告ソリューションがもたらす効果と可能性- TikTok Shopを活用したベストプラクティス

*2026年5月末時点。自社調べ。ユーザー数はTikTokとTikTok Liteのユーザー数（重複を除く）

第2部 （13:00～14:00）：コンテンツが購買を動かす時代へ ～ TikTok Shopが切り拓く、日本のディスカバリーEコマース最前線

TikTok Shop Japanの事業責任者およびカテゴリー責任者が登壇し、ローンチ1周年を目前に控えたTikTok Shop Japanの現在地、カテゴリ別の成長機会、ブランド・セラーが押さえるべき実践ノウハウを紹介します。ショート動画やLIVE配信を通じて商品が発見され、そのまま購買につながる「ディスカバリーEコマース」の可能性を、事業成長とカテゴリー戦略の両面から解説します。

主なテーマ：

- TikTok Shop Japanの成長と市場機会- コンテンツ起点で購買が生まれる新しいECモデル- ビューティー、ファッション、生活用品などカテゴリー別の活用ポイント- ブランド・メーカーが出店初期に押さえるべき運用の考え方第3部 （15:00～16:00）：売れるコンテンツは、誰がつくるのか ～ TikTok Shopクリエイターが切り拓く、次世代コマースの成長モデル

TikTok Shop Japanのパートナー・クリエイター領域の責任者、TikTok Shop Partner（TSP）、クリエイターが登壇し、TikTok Shopにおけるクリエイター連携の考え方と、ブランド成長におけるコンテンツの役割を解説します。クリエイターによる自然な商品紹介、LIVE配信、ショート動画、パートナー企業による運用支援を通じて、ブランドと生活者をどのようにつなぎ、販売促進につなげるのかを、実践的な視点で紹介します。また、ゲストとして「SANA(ハート)︎GENKING. 」および「伊吹（伊吹とよへ）」が登壇し、クリエイターがブランドと生活者をつなぐ存在として果たす役割や、次世代コマースの可能性について、それぞれの視点で語ります。

主なテーマ：

- TikTok Shopにおけるクリエイターの役割- セラーとクリエイターの連携による販売促進のポイント- TSPによる運用支援モデル- ショート動画・LIVE配信・クリエイター連携の実践ポイント

SANA(ハート)︎GENKING.(https://www.tiktok.com/@genking_official)

SNSから芸能界へと進出し、新たな流れを生み出した先駆的存在。

2017年5月に性別適合手術を受け、本来の自分として新たな人生を歩み始める。

これまでにヘアケア商材、基礎化粧品、まつ毛美容液のプロデュースを手がけ、アンバサダーやウエディングブランドの監修など、幅広い分野で活動。

イベントでは「NGなし」の本音トークで注目を集め、美容家・マルチタレントとして多方面で活躍している。偽りを脱ぎ捨て、ありのままの言葉で“自分らしく生きる楽しさ”を発信し続けている。

伊吹（伊吹とよへ）(https://www.tiktok.com/@ibukitoyohedayo)



SNS総フォロワー数 250万人を超えるマルチクリエイター「伊吹とよへ」として活躍。

QREATIONを共同創業後、自らもクリエイターとして活躍しながら、SNSコンテンツの演出力やキャスティング力を武器に「キュリエーション学院」「ときめき図鑑」「ちょこっとぱーちー」などZ世代から大人気のコンテンツを数々手掛ける。

QREATIONのヒット番組「本日も絶対絶命」は、再生回数18億回を記録し、TikTokの2025年Short Drama of the Yearにノミネートされている。

「TikTok Shop Day」開催概要

- セミナー名：TikTok Shop Day- 開催日：2026年6月24日（水）- 時間：10:30～16:00- 会場：東京ビッグサイト 西展示棟内 セミナー会場C- 実施形式：「マーケティングWeek -夏 2026-」公式カンファレンス内セミナー- 主催：RX Japan合同会社- 参加対象：ブランド・メーカー、EC事業者、マーケティング部門、EC部門、販促部門、広告・SNS運用部門、事業開発部門など- 参加方法：無料／事前登録制- 来場登録URL：https://m.tiktok.shop/s/AKnP1kZT31q9- セミナー聴講申込URL：第1部（10:30～11:30）: https://m.tiktok.shop/s/AKnP7RrRiN57第2部（13:00～14:00）: https://m.tiktok.shop/s/AKnP6G6IYx95第3部（15:00～16:00）: https://m.tiktok.shop/s/AKnP6NMmFGCm

出店相談：当日は、TikTok Shopへの出店を検討するブランド・企業向けに出店相談会用ブース（ブース番号：M25-47）を設置します。サービス概要、導入ステップ、活用方法などについて個別にご相談いただけます。

マーケティングWeekは、マーケティング戦略、デジタルマーケティング、SNS活用、広告・販促、ブランディング、CX/CRM、EC、営業支援など、マーケティングに関わる幅広い領域を網羅する総合展示会です。各分野の最新サービスや事例、ノウハウが集まり、市場の動向把握から具体的な商談までが同日に行われる場として開催されています。

【TikTok Shopについて】

Shopとは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーはお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、セラーとクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。