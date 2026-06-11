NCCC認証クレジット初の取引を実現 ─ 赤磐草地プロジェクトのクレジットを損害保険ジャパン株式会社が購入

一般社団法人ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム

一般社団法人ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム（NCCC）は、有限会社辻田建機が創出し、NCCCが認証したカーボンクレジットについて、正会員である損害保険ジャパン株式会社が購入したことをお知らせいたします。

本件は、NCCCが認証したクレジットが実際に売買された初の事例となります。

■ 初の取引実現 ─ 正会員による購入

今回、NCCC正会員である損害保険ジャパン株式会社が、本プロジェクトにより創出・認証されたカーボンクレジットを購入しました。これは、「創出（民間事業者）→評価・認証（NCCC）→購入（企業）」という一連の流れが初めて実現した事例となります。

■ 第1号プロジェクト「赤磐草地プロジェクト」

今回の対象となるクレジットは、有限会社辻田建機が実施する「赤磐草地プロジェクト（Akaiwa Grassland Project）」において創出されたものです。

本プロジェクトは、造成時の土壌の浸食防止や地盤強化を図り、生物多様性の回復や防災・減災にも寄与する工法として、有限会社辻田建機（代表取締役 辻田兼臣）が特許を取得している「ユニティグリーン工法」を採用し、土壌の緑化を通じて炭素固定を実現する取り組みです。

また、草地の適切な管理・再生によりCO2吸収量の向上を図るとともに、生物多様性の保全や地域資源の活用にも寄与する先進的なプロジェクトです。AIや衛星画像による土壌有機炭素（SOC）測定技術と生物多様性回復の効果が第三者評価機関から高く評価され、サステナブルファイナンス大賞を受賞しています。

▶ プロジェクトリリース https://nccc.earth/release/z8ckyijl8n3 (https://nccc.earth/release/z8ckyijl8n3)

▶ サステナブルファイナンス大賞受賞 https://nccc.earth/release/azv54fs0p

■ 創出と認証の役割分担

本プロジェクトでは、

有限会社辻田建機：クレジットの創出（プロジェクト実施）

NCCC：自然資本およびCO2吸収量の測定・評価・認証

という役割分担のもと、信頼性の高いクレジットが創出されています。

■ 今後の展望 ─ 流動性のある市場形成へ

本件は、自然資本由来のボランタリークレジットが実際の市場において流通した重要な一歩となります。

NCCCでは、本事例を契機として、自然資本クレジットの信頼性向上企業による活用の拡大国内市場における流動性の向上を推進し、クレジット市場の健全な発展に貢献してまいります。

■ NCCCについて

NCCCは、企業・自治体・研究機関が連携し、自然資本の価値を可視化・評価し、信頼性の高いクレジットとして認証することで、持続可能な社会の実現を目指すコンソーシアムです。

【NCCCの概要】

法人名：一般社団法人ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム

代表者：代表理事 馬奈木 俊介

設立日：２０２３年４月１０日

本社所在地：福岡市西区元岡744番地

公式サイト：https://nccc.earth/

【損害保険ジャパン株式会社の概要】

法人名：損害保険ジャパン株式会社

代表者：代表取締役社長 石川 耕治

設立日：１９８８年１０月

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-26-1

公式サイト：https://www.sompo-japan.co.jp/

【辻田建機の概要】

法人名：有限会社辻田建機

代表者：代表取締役 辻田 兼臣

設立日：昭和57年2月22日

本社所在地：大分県宇佐市大字四日市2873番地の8

公式サイト：https://tsujita-group.com/

NCCCとボランタリーカーボンクレジットについて

ボランタリーカーボンクレジットとは、企業や個人が自主的に温室効果ガスの排出を削減したり、吸収したりする活動に対して発行されるクレジットのことです。このクレジットは、排出量を削減したい企業や個人が購入することで、自分たちの排出量を相殺（オフセット）する手段として利用されます。特に、企業が自身の環境負荷を軽減するために利用するケースが増えており、持続可能な社会の実現に向けた重要なツールとして注目されています。

こうした背景の中、2023年4月に、九州大学の馬奈木俊介教授を理事長代表理事として、一般社団法人ナチュラルキャピタルコンソーシアム（以下「NCCC」）が設立されました。NCCCは、森林、農地、海洋資源などの自然資本が吸収する二酸化炭素（CO2）の量を技術的に測定・評価し、クレジット化することで、カーボンクレジット市場を促進し、脱炭素社会の実現に貢献することを目指しています。NCCCの設立は、日本におけるカーボンクレジット市場の成長を加速させる新たな一歩となっています。

【お問い合わせ先】

一般社団法人ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム

担当者：NCCC事務局

メール：contact@nccc.earth