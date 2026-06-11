訪日外国人が注目！Paykeアプリ「2026年5月人気コラムランキング」

株式会社 Payke

株式会社Payke（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：古田奎輔、以下「Payke」）は、2026年5月時点の自社アプリ内コラム記事のデータを集計し、訪日外国人ユーザーがどのようなテーマに関心を寄せているかを分析しました。今回の調査は、Paykeアプリを利用する訪日外国人ユーザーの閲覧データをもとに、人気コラムのランキングをまとめたものです。

サマリー

Paykeコラム人気ランキングトップ10（2026年5月）

- 閲覧数ランキング1位は「日本GUショッピングガイド！2026年初夏に絶対買うべきおすすめアイテム」で、台湾・韓国・タイなど全8国籍セグメントにおいて1位を獲得したほか、シェア数・コメント数でもそれぞれ1位を記録しました- 上位には健康飲料やクーポンガイド、無印良品といった"日本旅行中に役立つ実用情報"を提供するコラムが多く並び、旅行者の実利志向がうかがえます。なお、4位の疲労回復ドリンク記事はシェア数で全体2位を記録し、閲覧だけでなく共有されやすいコンテンツであったことが分かります- 3位には日本在住の外国人クリエイターを対象としたモニター募集専用のアプリに関する記事がランクインしており、在留外国人向けコンテンツへの関心の高さも見て取れます

2026年5月のPaykeアプリ内コラム閲覧データを集計したところ、初夏の日本むけの服装や日本の健康習慣、旅行中のショッピングガイドなど、多彩なテーマの記事が上位に並びました。

なかでも注目すべきは、GUの2026年初夏アイテムを特集した「日本GUショッピングガイド！2026年初夏に絶対買うべきおすすめアイテム」が閲覧数ランキングで1位を獲得した点です。同記事は台湾・韓国・タイ・香港・アメリカ・中国・ベトナム・その他のすべての国籍セグメントで1位を記録しており、国籍を問わず幅広い支持を集めています。さらにシェア数・コメント数でもそれぞれ1位を記録し、単なる閲覧にとどまらず、高い関心を獲得していることが特徴的です。

また、閲覧数4位の「疲労回復ドリンクチェック」がシェア数では全体2位を記録しており、閲覧数から高い関心が寄せられていることが見られます。2位の「おいしい免疫ケア」もシェア数で3位・コメント数で4位と訪日客の「おいしい免疫ケア」への高い関心が読み取れます。

このほか、5位にはドン・キホーテでのお酒選びガイド、6位にはクーポン活用ガイド、7位には無印良品のおすすめアイテム特集がランクインするなど、旅行者にとって実用的な情報を提供するコラムが多く読まれています。

以下は、2026年5月に最も読まれたコラムTop10です。

注目の人気記事解説

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22289/table/95_1_46aff9112cbbba75d89cf3d36ef35f49.jpg?v=202606111251 ]

5月のランキングでは、ファッション、健康ケア、ユーザ向けアプリ内サービスと、異なるジャンルの記事が上位3位を占めました。いずれも訪日旅行者や在留外国人が日本現地で実際に使える情報を提供する記事であり、実用性の高いコンテンツに需要があることがうかがえます。

以下、特に反響の大きかった3つの記事について解説します。

日本GUショッピングガイド！2026年初夏に絶対買うべきおすすめアイテム

コラム内容サマリー

GUの2026年春夏コレクションから、初夏のコーディネートに取り入れやすい6つのアイテムを厳選して紹介する記事です。ソフトシアーカーディガン、ソフトシアークルーネックT、キャミソールロングチュニック、ミディ丈サーキュラースカート、ギャザーバレエシューズ、ダンプリングバッグの各アイテムについて、価格とともにコーディネートのポイントを具体的に解説しています。

冷房の効いた室内と蒸し暑い屋外の温度差にも対応できる着こなし提案や、旅行者向けの免税制度（同一店舗で税込5,500円以上の購入で免税対象になる可能性がある旨）にも触れており、旅行中の買い物を後押しする構成となっています。

なぜ注目されたか

同記事は閲覧数ランキングで全8の国・地域別ランキングで1位を獲得したほか、シェア数ランキングでも1位、コメント数ランキングでも1位を記録しており、すべての指標で最も高い反応を集めました。具体的な商品名と価格の明示が、店舗来店予定、もしくは来店検討者にとって直接的に役立つ情報であったことが影響していると考えられます。

一方、GUは日本国内に多数の店舗を展開しており、すでに多数の訪日客から認知をされているという点も、記事への関心を高めた一因と見られます。また、免税情報を盛り込んだ実用的な構成が、幅広い国籍の旅行者に響いた可能性があります。

日本で話題の新習慣「おいしい免疫ケア」

コラム内容サマリー

キリンの「おいしい免疫ケア」による免疫ケア習慣を紹介した記事です。プラズマ乳酸菌が体にに働きかけるメカニズムについて解説するとともに、2023年の「全国発明表彰」恩賜発明賞の受賞歴にも触れ、科学的なエビデンスを交えた構成となっています。

コンビニやスーパーで手軽に購入できる点、毎日続けやすい味わいである点を紹介しているほか、実際の試飲レビューも掲載されています。

なぜ注目されたか

同記事は閲覧数ランキングで全体2位を獲得し、台湾・韓国・タイ・香港・アメリカ・中国の各国籍で2位を記録しています。加えて、シェア数でも全体3位、コメント数でも全体4位を記録しており、閲覧だけでなく共有やコメントなど、多角的に支持を獲得していることが分かります。

旅行中は不規則な生活になりやすく、体調管理への関心が高まりやすいことから、コンビニで手軽に購入できる健康飲料という点が旅行者の実際のニーズと合致科学的な裏付けを交えたコンテンツであることが、記事への信頼感と実用性を両立させた要因の一つではないかと推測されます。

日本で人気のスキンケアブランドが商品代金を負担して、日本在住の外国人のモニターを募集していることを知ってる？

コラム内容サマリー

日本在住の外国人クリエイターを対象とした、モニター募集専用アプリ「trial JAPAN」を紹介する記事です。

利用方法はアプリのダウンロードから審査申請、商品購入、レシート撮影、キャッシュバックまでの5ステップで構成されており、Instagram・RED（小紅書）でフォロワー1,000人以上の日本在住クリエイターが対象です。無理なPR投稿は不要で、気に入った場合のみ自由に発信できるスタンスが特徴として紹介されています。

なぜ注目されたか

同記事は閲覧数ランキングで全体3位を獲得し、台湾・韓国・タイ・香港・アメリカでそれぞれ3位を記録しました。シェア数でも全体4位に位置しており、日本在住者間で「お得な情報」として共有が行われていたと推察できます。

「日本ブランドの商品を無料で試せる仕組み」はブランドとクリエイターの双方にとって価値のある取引構造を丁寧に解説している点も、記事への信頼感を高めた要因の一つと見られます。

最後に

2026年5月のPaykeコラムランキングでは、GUのファッションガイドが閲覧数・シェア数・コメント数のすべてで1位を獲得し、全国籍において圧倒的な支持を集めました。健康飲料やクーポンガイド、無印良品のおすすめ特集、ドン・キホーテのお土産ガイドなど、実用的な情報を提供するコラムが上位を占めています。

エンゲージメントの観点からは、閲覧数ランキングとシェア数ランキングの間に興味深い違いが見られました。閲覧数4位の疲労回復ドリンク記事がシェア数では2位を記録するなど、「読まれる記事」と「共有される記事」の性質が必ずしも一致しないことがデータから読み取れます。こうした指標間のギャップを分析することで、読者が"自分で読みたい情報"と"誰かに伝えたい情報"を使い分けている可能性が示唆されます。

今後もPaykeでは、訪日旅行者の行動データをもとに、購買行動や関心の変化を継続的に分析し、企業や自治体のマーケティング戦略に活用できる情報を発信してまいります。

Paykeが実現する、訪日外国人向けマーケティングの新たな可能性

Paykeはインバウンド向けにさまざまなソリューションを提供しています。累計550万ダウンロードを超えるユーザ基盤と、そこから得られる豊富なデータから、各企業様のニーズに合わせたご提案が可能です。

お問い合わせ

- 旅マエ、旅ナカ、旅アトでのユーザへのリーチ： ユーザの9割は旅マエでPaykeをダウンロード。そのうち7割が3ヶ月以内に来日します。旅マエ段階でアプリ内で購入商品を探しているユーザも多く、効率的なアプローチが可能です。- インバウンドの購買関連データ： いつ、どこで、誰が、どの商品を手に取ったかが把握できます。属性毎のトレンドや、特定チェーンでの傾向などマーケティング戦略立案に活用できるデータを保持しています。- アンケート調査： 直近での訪日可能性が高いユーザーに直接アンケートをとることが可能

Paykeのプロモーションメニュー、保有データ、ユーザへのアンケート、その他サービスについてご興味ございましたら こちら(https://payke.co.jp/contact) からお問い合わせください。

【会社概要】

■株式会社Payke

本社：沖縄県那覇市真嘉比２丁目５－１６

代表者：代表取締役CEO 古田 奎輔

設立：2014年11月

資本金：100百万円

ＵＲＬ：https://payke.co.jp/

概要：商品パッケージにある「バーコード」をスマホでスキャンするだけで、商品のあらゆる情報を7言語で表示することができる訪日外国人アプリ「Payke」を運営。現在、約75万点の商品データを7言語で保有し、訪日客が手に取る商品の約90%*1をカバーしています。2015年のサービス開始以来、アジア圏を中心に550万人*2以上が利用し、企業向けには広告配信やデータ提供を行うなど、累計1,200社以上の企業や団体に活用されています。さらに、「Paykeタブレット」を国内の主要小売チェーンに導入し、多くの訪日外国人に利便性を提供しています。

*1 当社実績（2024）Paykeアプリにて国内でスキャンされた回数を分母に商品情報を保有していた割合

*2 API提供先なども含む利用者