「ほっともっと」いろんなお重で楽しめる！『うな重』『上・うな重』『牛すきうな重』『大海老天うな重』新発売

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株式会社プレナス



株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)


このたび「ほっともっと」では、毎年恒例の夏の風物詩『うな重』シリーズを6月17日(水)より新発売いたします。また、店頭・専用予約サイトともに、早めのご予約でお得にご購入いただけるキャンペーンも実施いたします。




■7月26日(日)は“土用の丑の日”！こだわりの『うな重』シリーズが今年も登場


多彩なラインアップを取り揃え、今年も夏の食卓を盛り上げる『うな重』が登場いたします。


主役となる“うなぎの蒲焼”は、一度白焼きにした後、特製だれに何度もつけて焼き上げることで、香ばしさをより一層引き出しています。


別添の醤油ベースのたれは、食欲をそそる芳醇な香りと、うなぎの旨味を引き立てる甘辛さが特長。ごはんとの相性も抜群です。


うなぎをシンプルに味わえる定番の『うな重(3切れ)』に加え、贅沢に堪能できる『上・うな重(6切れ)』をラインアップ。さらに、醤油ベースの甘めのタレで仕上げた「牛すき焼き」を一緒に楽しめる『牛すきうな重(2切れ）』や、うなぎ4切れに大きな海老天2本を添えた『大海老天うな重(4切れ)』といった、豪華な組み合わせもご用意しました。


また、専用予約サイト限定で、圧巻のボリュームを誇る『1本うな重』が今年も登場します。


日常のちょっとした贅沢から特別な日の集いまで、その日の気分やシーンに合わせて、お好みのスタイルでご堪能ください。



■商品概要


・発売商品



特製だれで味わう　うな重(3切れ)　1,040円



特製だれで味わう　上・うな重(6切れ)　1,800円



甘辛牛肉と楽しむ　牛すきうな重(2切れ)　940円




大きな海老と楽しむ　大海老天うな重(4切れ)　1,540円




【WEB限定】1本うな重　2,590円


※価格はすべて税込です


※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます



・発売日


2026年6月17日(水)



・発売店舗


全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)




・うな重専用予約サイト：https://www.hottomotto.com/contents/menu/202606_unagi.html





■早めのご予約がお得！うな重100円引きキャンペーン


6月17日(水)～7月20日(月)の期間中、店頭または専用予約サイトにて対象商品をご予約いただくと、通常価格より100円引きの特別価格にてご提供いたします。7月24日(金)～7月27日(月)のお受け取りが対象となります。




■キャンペーン概要


【予約方法】


・店頭


・専用予約サイト（https://www.hottomotto.com/contents/menu/202606_unagi.html）


※6月17日(水)より予約サイトが公開となります。


※店頭での予約、専用予約サイトからの予約のみが対象となります。


通常のネット注文サイトからのご予約は、対象外となります。



【予約期間】


6月17日(水)～7月20日(月)




【受取期間】


7月24日(金)～7月27日(月)



【対象商品】




※「1本うな重」はキャンペーン対象外です




■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの


ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。



・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/







※ネット注文サイトからのご予約は、うな重100円引きキャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。