「ほっともっと」いろんなお重で楽しめる！『うな重』『上・うな重』『牛すきうな重』『大海老天うな重』新発売

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、毎年恒例の夏の風物詩『うな重』シリーズを6月17日(水)より新発売いたします。また、店頭・専用予約サイトともに、早めのご予約でお得にご購入いただけるキャンペーンも実施いたします。

■7月26日(日)は“土用の丑の日”！こだわりの『うな重』シリーズが今年も登場

多彩なラインアップを取り揃え、今年も夏の食卓を盛り上げる『うな重』が登場いたします。

主役となる“うなぎの蒲焼”は、一度白焼きにした後、特製だれに何度もつけて焼き上げることで、香ばしさをより一層引き出しています。

別添の醤油ベースのたれは、食欲をそそる芳醇な香りと、うなぎの旨味を引き立てる甘辛さが特長。ごはんとの相性も抜群です。

うなぎをシンプルに味わえる定番の『うな重(3切れ)』に加え、贅沢に堪能できる『上・うな重(6切れ)』をラインアップ。さらに、醤油ベースの甘めのタレで仕上げた「牛すき焼き」を一緒に楽しめる『牛すきうな重(2切れ）』や、うなぎ4切れに大きな海老天2本を添えた『大海老天うな重(4切れ)』といった、豪華な組み合わせもご用意しました。

また、専用予約サイト限定で、圧巻のボリュームを誇る『1本うな重』が今年も登場します。

日常のちょっとした贅沢から特別な日の集いまで、その日の気分やシーンに合わせて、お好みのスタイルでご堪能ください。

■商品概要

・発売商品

特製だれで味わう うな重(3切れ) 1,040円

特製だれで味わう 上・うな重(6切れ) 1,800円

甘辛牛肉と楽しむ 牛すきうな重(2切れ) 940円

大きな海老と楽しむ 大海老天うな重(4切れ) 1,540円

【WEB限定】1本うな重 2,590円

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます

・発売日

2026年6月17日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)

・うな重専用予約サイト：https://www.hottomotto.com/contents/menu/202606_unagi.html

■早めのご予約がお得！うな重100円引きキャンペーン

6月17日(水)～7月20日(月)の期間中、店頭または専用予約サイトにて対象商品をご予約いただくと、通常価格より100円引きの特別価格にてご提供いたします。7月24日(金)～7月27日(月)のお受け取りが対象となります。

■キャンペーン概要

【予約方法】

・店頭

・専用予約サイト（https://www.hottomotto.com/contents/menu/202606_unagi.html）

※6月17日(水)より予約サイトが公開となります。

※店頭での予約、専用予約サイトからの予約のみが対象となります。

通常のネット注文サイトからのご予約は、対象外となります。

【予約期間】

6月17日(水)～7月20日(月)

【受取期間】

7月24日(金)～7月27日(月)

【対象商品】

※「1本うな重」はキャンペーン対象外です

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※ネット注文サイトからのご予約は、うな重100円引きキャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。