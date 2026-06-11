大人気の都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』とスシローの初コラボが決定！＜6月24日（水）より全国のスシローにてコラボ開始＞

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、爽快なアクション戦闘や都会的かつ洗練された世界観で、日本だけでなく海外にも多くのファンを持つアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』との初のコラボレーションを6月24日（水）より、全国のスシローにて実施いたします。『ゼンレスゾーンゼロ』が外食業界とコラボするのは、今回が初となります。

この度、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、HoYoverseが手がけるファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』との初のコラボレーションが実現しました。本コラボのテーマは「スシロー新エリー都店へようこそ！」です。スシローが、ゲーム内の都市・新エリー都に出店しているという設定で描き下ろした、登場キャラクターのグッズ付き商品などをご提供いたします。（※実際のゲーム内実装はございません。）

コラボ限定ピック（全10種）付きのおすしとして、肉厚でボリューム感がある「大えび」やコリコリ食感と磯の香りが特長の「つぶ貝」、合鴨の旨みを引き立てるパンチの効いた「合鴨オニオンガーリックのせ」の3種が登場します。コラボ限定レーザーチケット（全5種）付きの「ねぎまぐろ手巻」は、まぐろのねっとりとした食感と旨みをお楽しみいただけます。

コラボ限定ステッカー（全9種）付きスイーツとして、北海道産のクリームや牛乳をたっぷりと使ったミルクレープを使用したデザート「北海道ミルクレープメルバ」と、瀬戸内産のレモンを使用した、爽やかな味わいの「はちみつレモンチーズケーキ」の2種をご用意しています。また、キャラクターがすし皿に座ったデザインのコラボ限定ミニフィギュア（全5種）付きのソフトドリンクも登場します。なお、コラボ限定ピック、レーザーチケット、ステッカーには、ゲーム内アイテムを入手できる交換コードが付いてきます。

そのほかコラボ期間中は、スシロー 難波アムザ店（大阪府）とスシロー 秋葉原中央通り店（東京都）の2店舗で、ゲーム内の世界観を体感できる、スペシャルコラボ店舗も展開します。また、一部店舗で導入している大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ゼンレスゾーンゼロモード」をお楽しみいただけます。ぜひこの機会に全国のスシローで、『ゼンレスゾーンゼロ』とのコラボをお楽しみください。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※コラボ限定ピック・レーザーチケット・ステッカー・ミニフィギュアは、対象商品1点につき、ランダムで1点ご提供いたします。

デザインはお選びいただけません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

コラボ限定ピック付き 対象商品

■商品名：ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび

■価 格：税込260円～

■販売期間：2026年6月24日（水）～コラボ限定ピックの手配総数23.4万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※赤しゃりで提供する期間があります。

■商品名：ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝

■価 格：税込260円～

■販売期間：2026年6月24日（水）～コラボ限定ピックの手配総数22.5万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※赤しゃりで提供する期間があります。

■商品名：ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ

■価 格：税込260円～

■販売期間：2026年6月24日（水）～コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※赤しゃりで提供する期間があります。

コラボ限定ピック（全10種）イメージ

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※コラボ限定ピックの付いていない「大えび」「つぶ貝」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※コラボ限定ピックは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※画像はイメージです。

コラボ限定レーザーチケット付き 対象商品

有明海一番摘み海苔使用

■商品名：ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻

■価 格：税込400円～

■販売期間：2026年6月24日（水）～コラボ限定レーザーチケットの手配総数22.5万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※赤しゃりで提供する期間があります。

コラボ限定レーザーチケット（全5種）イメージ

ホログラム加工が施されています。

※コラボ限定レーザーチケットはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※コラボ限定レーザーチケットは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※画像はイメージです。

コラボ限定レーザーチケットにはゲーム内アイテムがもらえる交換コード付き！

コラボ限定レーザーチケットに同梱している別紙から二次元コードにアクセスすると、ゲーム内で使えるアイテムがもらえます。

■交換コード使用期間：

2026年6月24日（水）～7月19日（日）23:59:59 JSTまで

■交換方法：

１.コラボ限定レーザーチケットに同梱している別紙から二次元コードにアクセス

２.交換コードを入力して「交換する」ボタンをクリック

※アイテムはゲーム内メールで配布されます。ゲームにログインしてお受け取りください。

■賞品：ゲーム内アイテムが受け取れます。

ディニー×30,000、コラボ限定記念アイテム×1

※１つの交換コードにつき、１回のみ使用可能です。同じUIDでの交換上限回数は1回です。

※本商品で入手できるアイテムはゼンゼロコラボ限定ステッカー付き商品と同様のものとなります。両商品をご購入いただいた場合でも、交換回数の上限は1回となりますので、あらかじめご了承ください。

さらに“コラボ限定すし皿5枚セット”が当たる二次元コードも付いてきます！

コラボ限定レーザーチケットに同梱している別紙から二次元コードにアクセスしてシリアルコードを入力すると、抽選で150名さまに“コラボ限定すし皿5枚セット”が当たるキャンペーンに参加できます。

■シリアルコード使用期間：

2026年6月24日（水）～7月12日（日）23:59:59 JSTまで

※コードを入力した際、シリアルコード（14桁）に誤りがある、または通信環境が悪いとエラー画面が表示される場合があります。

※画像はイメージです。

コラボ限定ステッカー付き 対象商品

■商品名：ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年6月24日（水）～コラボ限定ステッカーの手配総数19.8万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

■商品名：ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ

■価 格：税込360円～

■販売期間：2026年6月24日（水）～コラボ限定ステッカーの手配総数22.5万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※はちみつを使用しています。

コラボ限定ステッカー（全9種）イメージ

※コラボ限定ステッカーはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※コラボ限定ステッカーの付いていない「ミルクレープメルパ」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※コラボ限定ステッカーは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※画像はイメージです。

コラボ限定ステッカーにはゲーム内アイテムがもらえる交換コード付き！

コラボ限定ステッカー裏面の二次元コードにアクセスすると、ゲーム内で使えるアイテムがもらえます。

■交換コード使用期間：

2026年6月24日（水）～7月19日（日）23:59:59 JSTまで

■交換方法：

１.コラボ限定ステッカー裏面の二次元コードにアクセス

２.交換コードを入力して「交換する」ボタンをクリック

※アイテムはゲーム内メールで配布されます。ゲームにログインしてお受け取りください。

■賞品：ゲーム内アイテムが受け取れます。

ディニー×30,000、コラボ限定記念アイテム×1

※１つの交換コードにつき、１回のみ使用可能です。同じUIDでの交換上限回数は1回です。

※本商品で入手できるアイテムはゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き商品と同様のものとなります。両方の商品をご購入いただいた場合でも、交換回数の上限は1回となりますので、あらかじめご了承ください。

コラボ限定ミニフィギュア付き 対象商品

＜対象ドリンク＞

■商品名：ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク

■価 格：税込1,400円～

■販売期間：2026年6月24日（水）～コラボ限定ミニフィギュアの手配総数15.3万個分が

完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合がございます。

コラボ限定ミニフィギュア（全5種）イメージ

※コラボ限定ミニフィギュアはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※コラボ限定ミニフィギュアの付いていない「ソフトドリンク」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※コラボ限定ミニフィギュアは対象商品1点につき、ランダムで1個ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※デザインによってサイズが異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※画像はイメージです。

※手配総数は対象商品に付くグッズの総数です。

SNSキャンペーン概要

本キャンペーン期間中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年6月24日（水）AM8時以降に投稿予定）をリポストすると抽選で20名さまに、『スシローで使えるお食事券10,000円分』が当たるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン期間：2026年6月24日（水）～7月12日（日）23:59:59JSTまで

■応募方法：

１.スシロー公式Xをフォロー

２.スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿をリポスト

※初回は2026年6月24日（水）AM8時以降に投稿予定

■賞品・当選人数：『スシローで使えるお食事券10,000円分』×20名さま

スペシャルコラボ店舗 概要

コラボ期間中に大阪府、東京都の2店舗で、『ゼンレスゾーンゼロ』の世界観を体感できるスペシャルコラボ店舗を展開いたします。

■対象店舗

・スシロー 難波アムザ店（大阪府）

・スシロー 秋葉原中央通り店（東京都）

■実施期間

2026年6月24日（水）～7月12日（日）

※コラボ限定グッズ付き商品は、スペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても各コラボ限定グッズの手配総数が完売次第終了となります。予めご了承ください。

『ゼンレスゾーンゼロ』とは

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かしていきます。

ゼンレスゾーンゼロ公式サイト：https://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/main

ゼンレスゾーンゼロ公式YouTube：https://www.youtube.com/@ZZZ_JP

ゼンレスゾーンゼロ公式X：https://x.com/ZZZ_JP

スシロー×『ゼンレスゾーンゼロ』特設サイトはこちら：

https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=4293