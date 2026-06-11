Back Market、日本市場向けにグレード・バッテリー品質基準を刷新

Back Market Japan株式会社

世界最大級のリファービッシュ電子機器に特化したマーケットプレイスであるBack Market Japan株式会社(本社:東京都渋谷区 以下、Back Market)は本日、iPhoneをはじめとするリファービッシュスマートフォンを対象に、グレードおよびバッテリーの品質基準を刷新したことを発表しました。今回の刷新は、Back Marketが日本市場向けに独自に設けたものであり、他国では展開していない日本国内限定の品質基準となります。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。

Back Marketが実施した1,000人規模の調査結果では、スマートフォンの買い替え理由として「バッテリーの持ちが悪くなってきたとき」（69%）が1位にあがっており、買い替え時には「価格（61.1%）」と「バッテリーの持ち時間（52.8%）」を最重視する傾向が明らかとなっています。Back Marketではお客様の購買体験の透明性の確保に向け、従来はA～Cグレードのバッテリー容量基準が「80%以上」の一括表記でしたが、今回の刷新により「80～89%」、「90～99%」、「100%（新品バッテリー）」の3つに選択肢を拡充しました。これにより、お客様は購入前により詳細なバッテリーの状態を把握できるようになります。

*商品ページのイメージ図（金額はサンプルの数字です）

またプレミアムグレードについて、従来はバッテリー容量基準を90%以上としていましたが、今回の刷新によりバッテリー容量100%の基準に変更し、全ての部品はメーカー純正品となります。さらにプレミアムグレードは購入後の保証も充実化を図っており、以下の条件でバッテリーの返品・修理・交換に対応します。

- 30日以内 にバッテリー最大容量が98%以下になった場合：返品または交換- 1年以内 にバッテリー最大容量が90%以下になった場合：修理または交換

■Back Marketの品質向上への取り組み

Back Marketでは、全出品者に対して厳格なテスト・品質検査を義務付けており、販売されるすべてのリファービッシュ品のバッテリーが一定の品質基準を満たしていることを確認しています。また、匿名の注文による品質チェック（ミステリーオーダー）や、購入者レビューの継続的なモニタリングを通じて、さらなる品質水準の維持に努めています。全てのリファービッシュ品には、1年間の動作保証および30日間の返品保証を無料で付帯しています。

■Back Market Japan株式会社について

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品（整備済製品）を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。日本を含むアジア、欧州、米国など世界17ヶ国で事業を展開しており、販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、1年間の動作保証と30日間の返品保証を無料で自動付帯しており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。Back Marketでは、サステナブルで環境に優しい事業・活動を続けていくことを企業ミッションとして掲げており、2023年4月には「B Corporation（B Corp）」認証を取得しています。リファービッシュ品は新品と比較した場合、製造プロセスにおける原材料の使用量、水の使用量、電子廃棄物の発生量、大気中への二酸化炭素排出量の全項目において約10分の1となることから、リファービッシュ品の市場拡大を通じて、環境への負荷を低減することを目指しています。https://www.backmarket.co.jp/ja-jp



