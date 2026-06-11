発売2日で3刷重版決定、三村真宗の新著『フィードバック経営』「働きがいのある会社」1位の日本最長記録を実現した経営者が提言する沈黙する日本企業への処方箋
働きがいを高め、Unhappy（不幸せ）な働く人をゼロにするために従業員エンゲージメント改革を支援する株式会社U-ZERO（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO兼CPO：三村 真宗）は、当社代表・三村真宗の新著『フィードバック経営 「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ』（日経BP）について、6月8日の発売から2日で3刷の重版が決定したことをお知らせします。
発売前に重版が決まっていた本書は、発売直後から全国の書店およびオンライン書店で注文が相次ぎ、即座に3刷重版が決定されました。
本書の特徴
1. 組織が「沈黙」する構造を解き明かし、処方箋を示す
組織が沈黙する症状を6つに分類し、それらを解決する3本の柱からなる「フィードバック経営」を提示しています。これまで感覚的に捉えられてきた組織課題の根本原因を、具体例を交えながら論理立てて解説しています。
2. 6社の経営者が自ら語る、変革の実践事例
第5部では、フィードバック経営に挑む6社（住友ファーマ、キッツ、富士通、デロイト トーマツ、アストラゼネカ、弥生）の実例を紹介しています。いずれも経営者自身が、社員の声が巡っていないことを経営課題と捉え、自ら変革に踏み出した事例です。
3. 著者自身が「沈黙の組織」をつくった──その失敗と再生から生まれた一冊
著者の三村真宗は、クラウド経費管理のコンカー日本法人の初代社長に就任した2011年当初、目の前の成果を追い求める中で、自ら沈黙の組織をつくってしまった過去があります。そこから社員と対話を重ね、フィードバックに光明を見出しました。
試行錯誤を続けながら、経営者としてフィードバックと向き合い続けてきた結果、Great Place To Work(R) Japan「働きがいのある会社」ランキング（中規模部門）で2018年から、7年連続1位という国内最長記録を打ち立てました。同時に、コンカー日本法人の業績向上も実現し、外資系IT企業としては異例の米国市場に次ぐ売上規模を実現しました。
本書では、三村が積み重ねてきた知見を「フィードバック経営」として体系化し、実践に必要な要素を整理。再現性の高い手法としてまとめています。
4. 正社員2,060名への独自調査に基づく実証
本書の執筆にあたり、国内正社員2,060名を対象とした独自調査を実施しました。「沈黙の組織」が生まれる構造的な原因や、社員の声が循環する組織との違いを明らかにし、エンゲージメント改革に実証的な根拠を加えています。
著者 三村真宗 コメント
発売前に重版が決まり、発売からわずか2日で3刷目の重版が決まりました。これほど多くの方に手に取っていただけたことに、深く感謝いたします。
この反響は書籍自体への評価というより「沈黙の組織」を改善したいと願う方々の、切実な思いの表れだと受け止めています。
本書には、私自身が遠回りしながら見つけた「沈黙の組織」を「高め合う組織」へ導くための手順を、できる限り具体的に書きました。組織と向き合い、前に進もうと模索されている方々の支えになればと願っています。
書籍概要
書名：『フィードバック経営 「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ』
著者：三村 真宗
発行：日経BP
発売日：2026年6月8日
判型・ページ数：A5判・536ページ
価格：3,080円(税込)
ISBN：9784296002344
購入：全国書店・オンライン書店にて発売中
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https://www.amazon.co.jp/dp/4296002341/ref=nosim?tag=nkbookplus-22
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目次
- 第1部 フィードバック経営とは何か ―「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ
- 第2部 経営理念の実装 ―「額縁の言葉」を現場の行動に変える
- 第3部 フィードバック文化を築く ― 対話が組織を変える
- 第4部 VoEサイクル ― 現場と経営をつなぐ声の循環
- 第5部 ケーススタディー 6社の挑戦に学ぶ変革の実践
- 終章 心理的安全性という誤解
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著者プロフィール
三村 真宗（みむら まさむね） 株式会社U-ZERO 代表取締役CEO兼CPO
慶應義塾大学卒業後、創業メンバーとしてSAPジャパン株式会社に入社。マッキンゼー・アンド・カンパニー、ベタープレイス・ジャパン株式会社などを経て、2011年に株式会社コンカーに参画。代表取締役社長として、社員一人ひとりの声を経営に活かす組織づくりを徹底的に追求し、「働きがいのある会社」ランキングで7年連続1位（日本最長記録）を達成。2018年に組織づくりの要諦をまとめた「最高の働きがいの創り方」を上梓。フィードバック文化の実践者として知見をまとめた「みんなのフィードバック大全」（2023年）は改訂を重ね現在12版を数える（2026年4月現在）。2024年、日本全体の従業員エンゲージメントを底上げするという志のもと株式会社U-ZEROを設立。経営者自らが現場と向き合い続けた経験を礎に、「フィードバック経営」の社会実装に取り組んでいる。
関連イベント：U-ZERO DAY 2026
本書の副題でもある”「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ”をテーマにしたU-ZERO主催のイベントを開催します。著者である三村をはじめ、富士通CHROの平松氏や弥生CEOの武藤氏など、フィードバック経営を実践した経営者が登壇し、変革の現場について語ります。
開催概要
開催日時：2026年7月15日（水）13:00～18:00
会場：虎ノ門ヒルズフォーラム
定員・参加費：1,000名・無料
参加特典：来場者全員に『フィードバック経営 -「沈黙の組織」から「高め合う組織」へ-』をプレゼント
後援：一般社団法人 日本CHRO協会
イベントURL：https://www.u-zero.com/u-zeroday
株式会社U-ZEROについて
株式会社U-ZEROは、従業員エンゲージメント改革を統合的に支援する日本発のAIスタートアップです。「すべての働く人が幸せで”働きがい”のある未来へ」を掲げ、ギャラップ社の調査における日本のエンゲージメントスコアを2024年の6％から2030年までに10％へ、将来的には世界平均の23％へ引き上げることをミッションとしています。「デジタル」「コンサルティング」「エンパワーメント」という3軸の統合ソリューションにより、「フィードバック経営」の実現を推進しています。詳細は https://www.u-zero.com/ をご覧ください。
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U-ZERO パブリックリレーションズ事務局（日本パブリックリレーションズ研究所内）
u-zero@japan-pri.jp