【6月30日まで】不登校の子どもたちの「この夏、本気で自分を変える」を応援　キズキ共育塾が夏のキャンペーンを実施

株式会社キズキ

株式会社キズキ（本部：東京都新宿区、代表取締役：安田祐輔）が運営する完全個別指導塾「キズキ共育塾」は、2026年6月30日（火）までの期間限定で「夏のキャンペーン」を実施します。

不登校の子どもたちの「変わりたい」を後押し

キズキ共育塾には、不登校のお子さん、発達障害・グレーゾーンのお子さん、通信制高校生など、さまざまな状況にある方からのご相談が寄せられます。そうした状況の中で、次のように考えている方は少なくありません。

「今までの自分を変えたい。」

「勉強への苦手意識を克服したい。」

「将来に向けて一歩踏み出したい。」

夏休みの時期は、1年の中でも学習時間を確保しやすいタイミングです。

私たちは、いま勉強が苦手だと感じている方も、「できない」のではなく、「やり方が分からなかった」「十分な時間をかけられていなかった」だけだと考えています。

だからこそ大切なのは、最初にしっかりと学習時間を確保することです。

学習量が増えると、小さな成功体験が生まれます。

成功体験が積み重なることで、「自分にもできる」という自信につながります。

今回のキャンペーンは、その最初の一歩を後押しするための取り組みです。

夏のキャンペーン概要

対象者

小学生以上であればどなたでもご利用いただけます。

不登校などではない方、学生ではない方も対象です。

以前キズキ共育塾を卒業された方もご利用いただけます。

対象サービス

キズキ共育塾の各校舎での対面授業およびオンライン授業（オンライン家庭教師）が対象です。

面談やメンターサポートもオンラインで実施可能です。

※プロ家庭教師（ご家庭を訪問する家庭教師）は対象外です。

お問い合わせ期間

2026年6月30日（火）まで

※6月30日（火）はお問い合わせの締め切りです。体験授業・メンターサポートの実施は7月とすることも可能です。

特典１. 入会金無料

通常16,500円（税込）の入会金が無料となります。

※3か月以上継続される方が対象です。

特典２. 無料の体験授業とメンターサポート

体験授業1回（50分）とメンターサポート1回（30分）を無料でご利用いただけます。

メンターサポートは、キャリア・学習習慣・進路・自習の計画・親の悩みなどを授業外で相談できるサービスです。下記から1つをご選択いただけます。

・モチベメンター

・マナビメンター

・おやサポメンター

特典３. 夏期講習お申し込みで授業1か月分をプレゼント

2026年8月末まで、キズキ共育塾では通常授業とは別に夏期講習を実施しています。

夏期講習を受講される方には、授業1か月分をプレゼントします。

※詳細はお問い合わせください。

この夏に学習量を確保し、自信をつけ、9月以降につながる成長へ

今回のキャンペーンは、単なる割引施策ではありません。

私たちが本当にお届けしたい価値は、この夏に学習量を確保し、自信をつけ、9月以降につながる成長を実現することです。

学習習慣が身につき始める時期に十分な学習機会を確保することで、次のような好循環が生まれます。

・勉強への抵抗感が減る

・成功体験が増える

・「自分にもできる」という自信がつく

「夏が終わったら頑張る」ではなく、「この夏から変わる」。キズキ共育塾は、その決意を全力で応援します。

キズキ共育塾について

キズキ共育塾は、不登校、発達障害・グレーゾーン、通信制高校生などの方のための、完全1対1の個別指導塾です。2011年の開校以来、1.4万人以上の方が卒業しています。校舎は、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県に所在しています。授業やメンターサポートは、オンラインで利用することも可能です。

お問い合わせ・お申し込み先

夏のキャンペーンは、下記からお問い合わせ・お申込みいただけます。「夏のキャンペーンについて」とお伝えいただくとスムーズです。

■キズキ共育塾のフリーダイヤル

0120-501-858

■キズキ共育塾の見学予約・入会相談フォーム

https://kizuki.or.jp/contactform/?argument=uL7wWpKB&dmai=Xy7eI-prgi-260610(https://kizuki.or.jp/contactform/?argument=uL7wWpKB&dmai=Xy7eI-prgi-260610)

【運営会社概要】

- 会社名：株式会社キズキ- 本部所在地：東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館4階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=Xy7eI-prgt-260610(https://kizuki.or.jp/?argument=uL7wWpKB&dmai=Xy7eI-prgt-260610)- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/