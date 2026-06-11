「北村写真スタジオ by MERCI 湘南台店」が6月限定撮影イベントを開催！初夏の物語が咲きはじめる『Pastel Flower Shop』

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：福本 和宏）は、2026年3月にオープンした「北村写真スタジオ by MERCI 藤沢・湘南台店」で、期間限定の撮影イベント『Pastel Flower Shop』を2026年6月13日(土)～6月29日(月)の期間で５日間開催します。

本物のアンティーク空間が広がる五感で楽しむフォトスタジオに設けられた限定ブースは、パステルカラーの扉や装飾がお子さまのあどけない表情を引き立て、物語を感じる撮影体験が始まります。

■2026年6月限定の特別撮影イベント「Pastel Flower Shop」

ミントカラーの扉やアンティークなバスケットに、色とりどりの花を取り入れた優しくて明るい印象のフラワーショップは、唯一無二の世界観でファンの多いフォトグラファーMizukiが手がけた、湘南台店限定の撮影ブースです。この空間には、「やさしい光に包まれた扉の向こうで、くまの花屋さんが花束を作っている。ミント色の風、甘い花の香り、小さなときめきが重なって、写真の中に初夏の物語が咲きはじめる。」ストーリーが込められています。

全景での撮影はもちろん、扉横での立ち姿や花カゴを押したり、花束を持つなど、多くのバリエーションで撮影が可能です。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170981/table/54_1_147562311662da008365656b762c7081.jpg?v=202606111251 ]

［備考］

特別撮影イベントのブースは、1名のみでの撮影です。

（ご家族やきょうだいで一緒に撮影することはできません）

衣装のお貸し出し、着付け、ヘアメイクはおこないません。

本イベントにおける着替えスペースの提供はございません。

■店舗概要

店名 ： 北村写真スタジオ by MERCI 藤沢・湘南台店

電話番号： 0466-52-6730

営業時間： 10:00-19:00

所在地 ： 〒252-0804 藤沢市湘南台３丁目18-1

アクセス： 湘南台駅 B出口(西口) 徒歩9分

駐車場 ： 24台

公式ホームページ：https://www.kitamura.jp/kitamura-photo-studio/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/kitamura_photostudio_shonandai/

■北村写真スタジオ by MERCIとは

内装から空気感まで、写真を撮る「空間そのもの」を五感で楽しむ本スタジオは、愛知・名古屋を拠点にフォトスタジオ向けアンティーク家具や空間演出を手がける株式会社AZ antiques japan（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：才原 友彩）がプロデュース。

■株式会社AZ antiques japan 会社概要

社名 ：株式会社AZ antiques japan

本社所在地：愛知県名古屋市千種区星ヶ丘2丁目62 ユニーブル星ヶ丘1/2F

代表取締役：才原 友彩

事業内容 ：フォトスタジオの運営、アンティークのレンタル・販売、空間施工

フォトスタジオおよびウェディング会場のコンサルティング

■株式会社カメラのキタムラ 会社概要

社名 ：株式会社カメラのキタムラ

本社所在地：東京都新宿区西新宿6丁目3-1 新宿アイランドウイング

代表取締役：山崎 智彦

事業内容 ：「カメラのキタムラ」「スタジオマリオ」の運営、リユース事業

Apple製品の修理サービス、キタムラネットショップ事業