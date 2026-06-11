『カフェ・ベローチェ』に、夏を彩るフレッシュな季節限定メニューが登場！初の社内アイデアコンテストから生まれた「贅沢マンゴーハニーフロート」など夏の新作メニュー4品を2026年6月18日（木）より発売

C-United株式会社

コロワイドグループのC-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹）は、全国の『カフェ・ベローチェ』にて、夏の新作メニュー全4品を、2026年6月18日（木）より発売いたします。

気温が高まり、夏本番に向けて暑さが増すこれからの季節。『カフェ・ベローチェ』では、“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに、日常に寄り添う存在を目指し、暑さが続く日々の中で、気分をリフレッシュしたいときや、しっかりエネルギーをチャージしたいときにもお楽しみいただける、マンゴーやレモン、塩味をアクセントにした夏の新作メニューをご用意しました。

そのラインアップのひとつとして、全178店舗のスタッフを対象とした『カフェ・ベローチェ』初のアイデアコンテストから誕生した、夏らしい特別感のあるご褒美デザートドリンク「贅沢マンゴーハニーフロート」を発売します。果実感たっぷりのマンゴー果肉に、はちみつのやさしい甘さを組み合わせた“贅沢な味わい”が楽しめる商品です。見た目も鮮やかで夏らしく、ひんやりリフレッシュできるデザートドリンクです。

さらに、ブランド初となるグルテンフリー仕様で、爽やかですっきりとした味わいの「レモンレアチーズケーキ」、バジルとにんにくの風味に、塩味がアクセントとなった食欲をそそる「海老とブロッコリーの塩バジリコ」、塩レモンのキレとはちみつのコクが楽しめる「ソルティーレモンスカッシュ」を加えた全4品を販売します。

年々厳しさを増す暑さの中でも、気分やコンディションに合わせてリフレッシュやエネルギーチャージができる、『カフェ・ベローチェ』の夏メニューをぜひお楽しみください。

■初開催！全178店舗（＊1）対象の「カフェ・ベローチェ ドリンクアイデアコンテスト」

最優秀賞は、夏のご褒美デザートドリンク 「贅沢マンゴーハニーフロート」

今回、『カフェ・ベローチェ』では、全178店舗のスタッフを対象にドリンクアイデアコンテストを初開催。全国の店舗スタッフから寄せられた企画書をもとに選考を重ね、最終候補に残った商品は実際に試作を行い、考案者本人が本社でプレゼンテーションを行う最終審査を実施しました。その結果、夏らしい鮮やかなマンゴーカラーが目をひく華やかなビジュアルに加え、これまでの『カフェ・ベローチェ』にはなかった“贅沢感”をテーマとした新規性が高く評価され、「贅沢マンゴーハニーフロート」が最優秀賞に選出されました。多くのアイデアの中から選ばれた本商品を、ぜひこの夏お楽しみください。

（＊1）ドリンクアイデアコンテスト開催当時の店舗数となります。

＜ドリンク考案者「カフェ・ベローチェ 一番町店」スタッフからのコメント＞

今回のコンテストを通じて、自分のアイデアを形にできたことをとても嬉しく思っています。店舗の仲間にもたくさんサポートいただき、この経験はやりがいにもつながりました。アイデアは、より幅広い方に楽しんでいただける商品を提案したいと思い、見た目にも魅力のあるフロート系のドリンクを企画しました。「贅沢マンゴーハニーフロート」は、“贅沢感”を一番のポイントとして考えています。しっかり甘みがありながらも後味はすっきりとしており、見た目も味わいも満足できるドリンクになっております。暑さで疲れたときに、気分を切り替える一杯として楽しんでいただけたら嬉しいです。

■ひんやり、とろっと、じゅわっと。

マンゴー果肉とソフトクリームで満足感たっぷりの「贅沢マンゴーハニーフロート」

マンゴー果肉、マンゴージュース、ソフトクリームを重ねた三層仕立てのデザートドリンクです。ゴロゴロと入ったマンゴー果肉の食べ応えに、昔ながらの味わいで『カフェ・ベローチェ』で親しまれているソフトクリームを合わせ、仕上げにとろりとしたはちみつの甘さを加えました。マンゴージュースとソフトクリームを混ぜることで、また違った味わいもお楽しみいただけます。一杯で満足感があり、夏のご褒美としてもおすすめのデザートドリンクです。

・商品概要

「贅沢マンゴーハニーフロート」

価格：650円～700円（税込）

販売開始：2026年6月18日（木）～

※はちみつが含まれているため、1歳未満の乳児に与えないでください

※Rサイズのみの販売

■『カフェ・ベローチェ』初のグルテンフリー商品！さっぱり爽やかな「レモンレアチーズケーキ」

お客様の多様なニーズにお応えする新たな挑戦として、『カフェ・ベローチェ』初となるグルテンフリー仕様のデザートを開発いたしました。小麦を使わず米粉を使用したスポンジに、しっとりなめらかなレアチーズを重ね、仕上げにレモンのナパージュを合わせました。口に入れた瞬間に広がる、爽やかで甘酸っぱいレモンの風味が夏らしさを感じさせ、軽やかな口あたりで暑い時期でもさっぱりと食べやすい一品です。

※本商品のグルテン含有量は、当社がグルテンフリー商品とする基準値（20ppm未満）を満たしています。

※製造工場および店舗において、コンタミネーションを完全に防ぐことは難しい場合がございます。あらかじめご了承ください。

・商品概要

「レモンレアチーズケーキ」

価格：単品490円（税込）

販売開始：2026年6月18日（木）～

■一口食べたら止まらない！オリジナル塩バジルソースのオイルパスタ「海老とブロッコリーの塩バジリコ」

バジルの爽やかな風味に、オリーブオイルや塩、にんにくと唐辛子のピリッとした辛味をアクセントとして加えた、暑い季節にもやみつきになるオイルパスタです。ついもう一口食べたくなるような風味の余韻が特徴で、ぷりっとした海老の食感や、グリルしたパプリカの甘味が、塩味ベースのソースと相性抜群。彩り豊かな見た目に加え、食欲が落ちやすい夏にもスタミナをチャージできるような、満足感のある一皿に仕上げました。ポークやチキンの旨みなどを加えた、こだわりのオリジナル塩バジルソースをぜひお楽しみください。

・商品概要

「海老とブロッコリーの塩バジリコ」

価格：単品800円（税込）

セット価格1,050円～1,100円（税込）

販売開始：2026年6月18日（木）～

※AM11:00～の販売となります。

※店舗により価格が異なります。

※一部店舗では販売時間が異なります。

※一部店舗ではパスタのお取り扱いがございません。

■汗ばむ季節にぴったり！レモンの爽やかさとほどよい塩味が楽しめる「ソルティーレモンスカッシュ」

レモン果汁入りシロップを2種類使用し、レモンのフレッシュな風味を引き立てた、ソルティー風味のレモンスカッシュです。毎年夏にご好評いただいているスカッシュ商品ですが、今年は特に酷暑が予測されていることから、ほどよい塩味を加えることで、より元気をチャージしていただける味わいに仕上げました。すっきり爽やかな後味で、汗をかいた後にもごくごく飲みたくなる、暑い季節のリフレッシュにおすすめの一杯です。

・商品概要

「ソルティーレモンスカッシュ」

価格：530円～580円（税込）※Lサイズのみの販売

販売開始：2026年6月18日（木）～

【カフェ・ベローチェについて】

1986 年 11 月 1 日に、セルフサービス型（*2）のコーヒーショップとして、代々木に第 1 号店をオープンしました。全国に174店舗（*3）を展開しています。“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに掲げ、移動中に気軽に立ち寄るといい場所、生活の一部のような場所である「ファーストプレイス」を目指し、スピーディーな商品提供と丁寧な接客を大切にしています。

*2 お客様がレジで注文を行い、ご自身で頼んだ物を受け取って席まで運ぶスタイルのこと

*3 2026年5月末時点

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

カフェ・ベローチェ公式オンラインストア：https://www.onlinestore-c-united.com/

カフェ・ベローチェ公式サイト : https://c-united.co.jp/veloce/

【C-Unitedについて】

“珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること”という経営理念の下、珈琲館、カフェ・ベローチェ、カフェ・ド・クリエなどを中心に、お客さまの日常に寄り添える様々なスタイルのカフェブランドを運営しています。C-United全体で、全国に8ブランド568 店舗（*4）を展開しています。

*4 2026年5月末時点

商号 ：C-United株式会社

代表者 ：代表取締役社長 友成 勇樹

所在地 ：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号 KDX芝大門ビル1F・9F

事業内容 ：カフェチェーンの経営（直営店及びフランチャイズ店舗）、物販事業、食材卸売事業

従業員数 ：11,406名（うち社員数938名、2026年3月末現在）

展開ブランド : カフェ・ベローチェ、THE SMOKIST COFFEE、CAFE DI ESPRESSO珈琲館

珈琲館、珈琲館 蔵、カフェ・ド・クリエ、カフェ・ド・クリエ ホピタル

メゾン・ド・ヴェール

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

【グループ概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円

■店舗数：2,633店舗（2026年3月末時点）

■ホームページ：https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。