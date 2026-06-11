「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」後半チケットが6月12日(金)販売開始

株式会社TBSグロウディア

上野の森美術館にて大好評開催中の「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」の後半（7月1日(水)～8月12日(水)まで）のチケットを、6月12日(金)午前10時に発売します。

※後半チケットは完全日時指定予約制となります。

会場内の混雑緩和のため、6月30日(火)まで使用できる前半チケットの有効期間を7月17日(金)まで延長します。詳細は本リリース下部をご覧ください。

※撮影可能作品の変更※

東京展における撮影可能作品を、７月1日(水)より《夜のカフェテラス（フォルム広場）》のみに変更いたします。《バラとシャクヤク》は6月30日(火)まで撮影可能となります。７月1日(水)以降は撮影できませんので、ご注意ください。

※作品の展示替えはございません。

▼撮影に関する注意事項

※フラッシュ撮影、動画撮影、自撮り、記念撮影はできません。

※自撮り棒や三脚は使用できません

※譲り合って撮影・鑑賞をお願いします。

※個人利用に限りSNSへの投稿も可能です。

●チケット情報

【後半】7/1(水)～8/12(水)ご入場分：完全日時指定予約制 ※6月12日(金)10:00発売

▼料金（すべて税込）

一般 [平日(月～金)]2,800円 [土・日・祝日]3,000円

大学・専門学校・高校生 [平日(月～金)]1,600円 [土・日・祝日]1,800円

中学生・小学生 [平日(月～金)]1,000円 [土・日・祝日]1,200円

▼販売場所（後半チケット）

公式オンラインチケットサイト(イーティックス)、アソビュー！、チケットぴあ

※会場チケット窓口にて、当日券を若干数販売予定です。無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※最新の販売状況は公式X（https://x.com/gogh_tokyo2026）でお知らせいたします。

▼注意事項

※未就学児は無料です。日時指定予約不要ですが、保護者(中学生以上)の同伴が必要です。

※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は半額となります。会場チケット窓口または公式オンラインチケットサイト(イーティックス)にてご購入ください。ご入場時は優先的にご案内します。会場スタッフにお声がけください。

※学生の方、各種お手帳をお持ちの方は、ご入場の際に証明できるものをご提示ください。

※チケットは売り切れる場合があります。

※公式オンラインチケット（イーティックス）及びアソビュー！でご購入されたチケットのキャンセルは前日の23:59まで可能です。交換、再発行、日時変更はできません。

※チケットぴあでのご購入については手数料がかかります。またご購入後のキャンセル、払い戻し等は不可となりますので予めご了承ください。

※詳細は東京展公式サイトをご確認ください。

※前半チケットの有効期限を延長いたします※

会場内の混雑緩和のため、チケットぴあ、ローチケ、イープラス、じゃらん、楽天トラベル、産経iD、TBSチケットでご購入いただいた前半チケットの有効期間を、7月17日(金)まで延長します。

■対象チケット：以下のプレイガイドで購入した6月30日まで期間有効の前半チケット

チケットぴあ、ローチケ、イープラス、じゃらん、楽天トラベル、産経iD、TBSチケット

※Qoo10は対象外です（6月30日までの有効期間）。

■券面記載の有効期限： 2026年6月30日(火)まで

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■変更後の有効期限： 2026年7月17日(金)まで

※6月30日までの期間中、前半チケットをお持ちで日時指定予約なくご来場いただいた方には、午前9時よりご来場日当日分の日時指定整理券を配布いたします。ただし入場のお時間を選ぶことはできません。ご入場までにお時間がかかることがございますので、予め公式オンラインチケットサイト（イーティックス）で日時指定予約を行うことを強く推奨いたします。

7月1日(水)からの日時指定予約は、

公式オンラインチケットサイト（イーテックス）で6月12日(金)午前10時より可能となります。

※平日チケットで土日祝日にはご入場できません。

【お問合せ】050-5541-8600（ハローダイヤル／9:00～20:00）

●開催概要

タイトル｜大ゴッホ展 夜のカフェテラス

会 期｜2026年5月29日(金)～2026年8月12日(水)

会 場｜上野の森美術館

開館時間｜平日(日～木曜日)9:00～17:30、金・土・祝日9:00～19:00 ※入館は閉館の30分前まで

休 館 日｜なし

主 催｜産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館

お問合せ｜050-5541-8600（ハローダイヤル／9:00～20:00）

東京展公式サイト｜https://grand-van-gogh-tokyo.com/

東京展公式X｜@gvangogh_tokyo

東京展混雑状況X｜https://x.com/gogh_tokyo2026

グッズ情報X｜https://x.com/2025gogh_goods

東京展公式Instagram｜@grandvangogh_tokyo