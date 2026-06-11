薬剤加工に頼らないオーガニックコットン100％の「天然の機能性インナー」　発売から10年以上支持される「ちりめんシリーズ」がさらに薄く軽やかになり新発売！

株式会社アバンティ

株式会社アバンティ（本社：東京都新宿区、代表：奥森秀子）が展開する、オーガニックコットンのサステナブルなライフスタイルブランド「PRISTINE（プリスティン）」は、猛暑が常態化する日本の夏に向けて、日本の気候が生んだ知恵を取り入れた「ちりめんインナーシリーズ」を新発売いたします。

同シリーズは、2015年の発売以来、毎年多くのお客様に支持されてきたプリスティンの夏の定番インナーです。高島ちぢみでも知られる薄地を得意とする織物産地である、滋賀県高島市の伝統技術を活かし、オーガニックコットンの強撚糸（きょうねんし）で生地に細やかな凸凹（シボ）を作ることで、抜群の通気性とさらりと涼しい着心地を実現しました。化学薬剤による加工や石油由来の素材が一般的な肌着市場において、プリスティンは創業当時より、素肌にも地球環境にも負担をかけない選択を続けてきました。化学薬剤による加工に頼らずとも、何も足さない・何も引かないオーガニックコットン本来の健やかさを生かし、そこに日本の伝統技術を掛け合わせることで、日本の夏を快適に過ごせる「真に心地よい天然の機能性」を追求し続けています。

今シーズンは、近年の猛暑や「お気に入りをメンテナンスしながら長く着たい」というお客様の声に応え、さらに糸を細く、細かなディテールの快適さも追求。タンクトップ、アンダードレス、ペチパンツの3型を展開いたします。

オーガニックコットンちりめんシリーズ ラインナップ ／ 2026年のアップデートポイント

糸の番手を細く、撚糸をより強く、軽やかな着心地へ

使用するオリジナルのオーガニックコットン糸を、より細く、そして糸の強撚回転数を上げることで、これまでにない空気のような軽やかさに、シャリ感のある涼やかで繊細な肌触りを実現しました。薄手でありながらも、強撚糸が汗をしっかり吸い、細かな凹凸があることでさらりと肌から離れて、快適な素肌を保つことができます。

長く愛用いただくための「ゴム取替口」を新たに付けました

「お気に入りのインナーを、メンテナンスしながら長く大切に着ていただきたい」という想いから、ウエスト部分にゴムの取替口を新たに付けました。また、ペチパンツのぬいしろもタンクトップとアンダードレス同様に折り伏せ縫いをすることで、より内側の肌触りもシームレスで耐久性も良くなりました。

お洗濯の手間を減らす、優れた速乾性

糸が細くなったことで通気性がさらに向上し、毎日のお洗濯の際にもすぐ乾く仕様になりました。汗をかく季節のデイリーウェアとして、より扱いやすく進化しています。

素材本来の健やかさが残る、無染色のオーガニックコットンで、日本の酷暑を快適に乗り切る必需品をご提案いたします。

ちりめんタンクトップ

13,200円（税込）

https://pristine.jp/products/446031

ちりめんアンダードレス

19,800円（税込）

https://pristine.jp/products/446032

ちりめんペチパンツ

17,600円（税込）

https://pristine.jp/products/446033

【共通スペック】

素材：オーガニックコットン100％ サイズ：M カラー：ナチュラル

日本製 生地：滋賀県／縫製：埼玉県

https://www.pristine.jp/

1996年にデビューしたアバンティの自社ブランド、プリスティン。「気持ちのいい毎日のために、手を掛けすぎない、手を抜かない。」をコンセプトに、糸から製品まで自社の企画・デザインにて開発し、日本国内で生産。暮らしに寄り添う、サスティナブルなオーガニックライフスタイルを提案しています。使う素材は環境にも素肌にも気持ちのよいオーガニックコットンと、土へ還る天然素材。健やかな素材本来の色と風合いを生かし、地球に負荷をかけず、日本の職人が引き継いできた伝統や技術によって作られています。ものづくりの工程では、人権と環境に配慮したエシカルな方法で作ることにこだわり、CARE認証（第三者ESG認証）も取得しています。

会社概要

会社名 株式会社アバンティ

代表 代表取締役社長 奥森 秀子

設立 1985年9月4日

所在地 〒160-0015 東京都新宿区大京町31番地

二宮ビル4F（本社）1F（プリスティン本店）

電話番号 03-3226-7789

URL https://avantijapan.co.jp/

事業内容

・オーガニックコットン原綿の輸入販売

・オーガニックコットン製品の企画製造販売

・糸 生地の企画製造販売

・再生（リコットン）事業

・国産綿事業